Amedspor - Keçiörengücü maçının hangi kanalda yayınlandığı belirlendi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

09 Kasım 2024 15:06 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 15:07

Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan Amedspor - Keçiörengücü karşılaşması bugün 16.00'da başlayacak. 9 Kasım günü oynanacak olan müsabakaya kısa süre kala yayınlandığı kanal da merak konusu oldu.

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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Amedspor - Keçiörengücü karşılaşması 16.00'da başlayacak. Binlerce taraftarın izleyeceği müsabakayı izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırıyor. 1. Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor. AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Bugün oynanacak olan karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Keçiören maçını izlemek isteyenler TRT Spor kanalından canlı olarak izleyebilecek. AMEDSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN? Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak olan karşılaşma 9 Kasım Cumartesi günü 16.00'da başlayacak. Diyarbakır Stadyumu’ndaki müsabakaya birçok taraftarın katılması bekleniyor. Muhtemel 11'ler şöyle: Amedspor: Nurullah, Batuhan, Nkoulou, Uğur Adem, Alberk Koç, Cassubie, Oktay, Adama Traore, Max Gradel, Lovric, Assombalonga Keçiörengücü: Metin, Uğur Kaan, Caulker, Arda, Süleyman, Erkam, Camara, Rroca, Traore, Abazaj, Diouf İlgili Haberler Bu akşam maç var mı? 9 Kasım Cumartesi karşılașma saatleri netleşti