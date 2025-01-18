Amedspor maçı hangi kanalda? Karagümrük ile karşılaşacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

18 Ocak 2025 12:40 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 12:49

Servet Çetin yönetimindeki Amedspor, 18 Ocak Cumartesi günü Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler için yayın bilgileri ve saati duyuruldu.

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Diyarbakır Stadyumu’nda bugün oynanacak olan Amedspor​ - Karagümrük​ maçına kısa süre kaldı. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler hangi kanalda yayınlandığını araştırdı. Trendyol 1. Lig'de Karagümrük, 19 karşılaşmada 34 puan topladı. AMEDSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA? Amedspor - Karagümrük müsabakası 18 Ocak Cumartesi günü 16.00'da başlayacak. Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan karşılaşma beIN Sports​ Tod TV, TRT Spor, Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karagümrük bu sezonda 19 maça çıkarken 34 puan aldı. Ligde ikinci sırada yer alan takım, Amedspor ile yarışacak. AMEDSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR? Amedspor ligde 29 puanla 6. sırada yer alıyorken Karagümrük 34 puanla ikinci sırada serüvenine devam ediyor. Heyecanla beklenen Amedspor - Karagümrük müsabakası bugün beIN Sports Tod TV, TRT Spor, Bein Sports 2 kanallarında yayınlanacak. İlgili Haberler Erzurumspor – Bandırmaspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu