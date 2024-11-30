Amedspor – Manisa FK maçı hangi kanalda? Saati ve muhtemel kadrosu belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

30 Kasım 2024 11:08 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 11:13

Trendyol 1. Lig'de yarış sürerken Amedspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği müsabakaya kısa süre kala yayınlandığı kanal ve saati de gündeme geldi.

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Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor. Amedspor​ bugün Manisa FK​ ile karşı karşıya gelecek. 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan mücadelenin hangi kanalda yayınlandığı da duyuruldu. AMEDSPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA? Bugün Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan mücadele TRT Spor​, Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV ekranlarından yayınlanacak. 13.30'da oynanacak olan maçı izlemek isteyenler TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. AMEDSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? 1. Lig'de bugün oynanacak olan Amedspor - Manisa FK karşılaşması bugün 13.30'da başlayacak. Orta hakem Gürcan Hasova olurken yardımcılıklarını Samet Özkul ve Yusuf Susuz yapacak. Müsabakada dördüncü hakem Egemen Artun olacak. Gözlemci ise Fethi Serkan Koçak olacak. İlgili Haberler Bugün kimin maçı var? 30 Kasım liglerde program belli oldu