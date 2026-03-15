 | Hüseyin Bahcivan

Amedspor Manisaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? TFF 1. Lig'de karşılaşacaklar

Amedspor - Manisaspor maçı canlı nereden izlenir taraftarlar tarafından merak ediliyor. TFF 1. Lig 31. hafta mücadeleleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Amedspor ile Manisaspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın hakem kadrosu TFF tarafından duyuruldu. İki takım da karşılaşmadan galibiyet alarak 3 puanı elde etmek istiyor. Taraftarların gündeminde Amedspor - Manisaspor maçı ne zaman, saat kaçta olduğu yer alıyor.

GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 18:30
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 18:30

- Manisaspor maçı ne zaman, saat kaçta belli oldu. 'de 31. hafta maçları 2. günüyle birlikte devam ediyor. 2. günün maç programı kapsamında ligde 3. sırada yer alan Amedspor ile 10. sırada bulunan Manisaspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadele öncesinde Amedspor - Manisaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir soruları gündeme geldi.

AMEDSPOR - MANİSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak olan Amedspor - Manisaspor maçı açıklanan bilgilere göre ve 1 Max ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Amedspor bu sezon ligde oynadığı 30 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 61 puan toplayan Amedspor ligde güncel olarak 3. sırada yer alıyor. Manisaspor ise bu sezon 30 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. 43 puan toplayan Manisaspor ligde 10. sırada bulunuyor.

AMEDSPOR - MANİSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig 31. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Amedspor - Manisaspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Alpaslan Şen yönetecek. Yardımcı hakem olarak Mehmet Dura ve Orhun Aydın Duran'ın görev alacağı mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Hakan Belder olacak. VAR koltuğunda ise Ümit Öztürk'ün oturacağı duyuruldu.

AMEDSPOR - MANİSASPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Amedspor - Manisaspor maçı canlı ve şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından izlenebilecek. Manisaspor'da karşılaşmada kırmızı kart cezası bulunan Cissokho forma giyemeyecek. Bartu Göçmen ve Fırat İnal ise hak mahrumiyeti cezalarından dolayı mücadelede oynamayacaklar.

