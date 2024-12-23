Amedspor – Ümraniyespor maçının hangi kanalda olduğu belli oldu! 20.00'de başlayacak

23 Aralık 2024 09:43 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 09:50

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Ligde 23 Aralık Pazartesi günü Amedspor ile Ümraniyespor karşılaşacak. Heyecanlı müsabakaya kısa süre kala taraftarlar canlı olarak yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı. Maç, Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak.

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Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol 1. Lig'de yarış sürüyor. 23 Aralık günü programına göre Diyarbakır Stadyumu’nda Amedspor, Ümraniyespor'u konuk edecek.

Karşılaşmaya az bir süre kala hangi kanalda yayınlandığı ve muhtemel 11 kadrosu gündeme geldi.

AMEDSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

23 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan müsabaka 20.00'de başlayacak ve TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV ekranlarından izlenecek.

Canlı olarak takip etmek isteyenler müsabakayı TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV kanalları aracılığıyla izleyebilecek. Ümraniyespor 16 maçta 6 galibiyet alırken 24 kez gol yedi.

Servet Çetin'in yönettiği Amedspor 22 puan ile 14. sırada bulunuyor.

AMEDSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bugün oynanacak olan Amedspor - Ümraniyespor müsabakasının hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak. Yardımcılıklarını ise Egemen Savran ve Sabri Öğe yapacak.