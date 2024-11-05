Amerika hayali için son şans: Green Card başvuru süreci sona eriyor

05 Kasım 2024 08:26 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 08:33

2025 DV Lottery Green Card başvurularına ilişkin araştırmalar yoğunlaşmaya devam ediyor. Online sistem üzerinden gerçekleşen Green Card başvurularında son gün heyecanı başladı.

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ABD'de yaşama ve çalışma izni alabilmek için Green Card başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, başvuru tarihlerini kaçırmamak için araştırmalara devam ediyor.

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yeşil Kart (Green Card) başvuruları, 5 Kasım 2024 Salı günü 20.00'ye kadar devam edecek.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

2023 yılında Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilmişti. Buna göre; 2024 Green Card başvuru değerlendirmelerinin mayıs ayının ilk haftasında tamamlanması bekleniyor.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları arasında; 18 yaşında olmak, en az lise mezunu olmak, Türkiye dahil ABD’ye en az göç veren ülkelerin vatandaşı olmak ve pasaport sahibi olmak yer alıyor.

GREEN CARD BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER NELER?

Green Card başvuru esnasında ihtiyaç duyulan temel belgeler şu şekildedir;

Başvuru formu (DS-260)

Doğum belgesi

Medeni hal belgesi

Eğitim ve iş deneyimi belgeleri

Başvuru ücreti

Fotoğraf

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card başvurusu yapmak için öncelikle gerekli şartları karşılayıp karşılamadığınızı kontrol etmelisiniz. Green Card başvurusu için gerekli belgeleriniz hazır olduğunda başvurunuzu bilgisayarlardan veya cep telefonu ile online olarak yapabilirsiniz. Aynı zamanda Green Card başvuru düzeltilmediğinden dolayı işlemlerinizi dikkatli şekilde yapmalısınız. Son olarak Green Card başvurusu sorgulama işlemi yaparak sonuçları kontrol edebilirsiniz.