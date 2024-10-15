Amerikalı gotik gelinin düğündeki çiftetelli dansı sosyal medyada beğeni aldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

15 Ekim 2024 10:51 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 11:06

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan Amerikalı gotik gelinin düğün görüntüleri gündem oldu. Gotik tarzı ile geleneksel düğün kültürümüzü uygulayan gelin oldukça beğenildi. Videoların altına "Çok güzel olmuş, çok samimi" gibi yorumlar da geldi.

Sosyal medyada oldukça konuşulan Amerikalı gotik gelin videoları beğeni toplamaya devam ediyor. Farklı tarzı ve simsiyah kombini ile dikkat çeken Ella isimli kız, Faruk Emre ile evlendi. Düğünlerinde ortaya çıkan görüntüler ise çok beğenildi. AMERİKALI GOTİK GELİN KİM? Instagram platformunda yayınlanan video, X'te de dolaşıma girdi. Herkesin paylaştığı düğün​ görüntülerinde gelinin samimi hareketleri oldukça konuşuldu. Amerikalı gotik gelin Ella ile Faruk Emre isimli Türk'ün düğününde kırmızı kuşak bağlandı, çiftetelli oynandı. Ella'nın siyah gelinliği ve renkli saçları dikkat çekerken düğünde Türk geleneklerini de unutmadılar. Kuşak bağlama ve kına merasiminin gerçekleştiği düğün de Ella'nın avucuna kına yakıldı. Ella Platt - Faruk Emre Başaran çiftine mutluluklar dileyenler de eksik olmadı. İlgili Haberler Samsun'da çocuk gelin skandalı! Jandarma düğüne baskın yaptı, damat gözaltında Evlilik hazırlığı yapan çift, düğün masraflarını tek tek hesapladı! Dudak uçuklatan rakam gündem oldu: 'Düğün iptal'