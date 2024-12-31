Amorti nedir, ne demek? Milli Piyango'da amorti ne anlama gelir?

31 Aralık 2024 16:32 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:40

2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için nefesler tutulmuşken piyango bileti satın alan vatandaşlar amortinin anlamını ve amorti ikramiyenin getirisini merak ediyor.

Milli Piyango sonuçları ve MPİ Online bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango sorgulama 2025 sıralı ve tam kazandıran numaralar listesi

Milli Piyango sonuçları ve MPİ Online bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango sorgulama 2025 sıralı ve tam kazandıran numaralar listesi

Çeyrek, yarım, tam bilet amorti ne kadar? 2025 Milli Piyango çekilişine sayılı saatler kaldı

Çeyrek, yarım, tam bilet amorti ne kadar? 2025 Milli Piyango çekilişine sayılı saatler kaldı

Milli piyango ikramiye ve amorti sonuç sorgulama ekranı! 31 Aralık yeni yıl bilet çekilişinde rakamlar belli oluyor

Milli piyango ikramiye ve amorti sonuç sorgulama ekranı! 31 Aralık yeni yıl bilet çekilişinde rakamlar belli oluyor

Yeni yılla birlikte 31 Aralık​ akşamı (bu akşam) çekilecek olan 2025​ Milli Piyango​ yılbaşı​ bileti sonuçları da şimdiden bilet alan vatandaşları heyecanlandırmaya başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda akla gelen ilk soru olan amorti ve amortinin ne kadar olduğunu merak ediyor.

AMORTİ NEDİR, NE DEMEK?

Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüne amorti denir.

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamı olarak da tabir edilebilir.

Çekilişin sonunda 2 tane de amorti rakamı çekilir.

Çekilen 2 rakamdan biri sizin Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur.

MİLLİ PİYANGO'DA AMORTİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango biletinize amorti çıkması durumunda bileti ödediğiniz ücreti geri alabilirsiniz.

Buna göre 2025 yılı Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam bilet 600 TL, yarım bilet 300 TL ve çeyrek bilet 150 TL şeklinde olduğu için amorti çıkan biletinizin ücretini de ona göre geri alabilirsiniz.