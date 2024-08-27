Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun zorunlu izne ayrıldı

27 Ağustos 2024 09:19 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 09:21

2009 yılından beri televizyon ekranlarında olan spiker Gülbin Tosun, uzun zamandır ana haber sunuculuğu yapmakta.

GÜLBİN TOSUN KOVULDU MU, NEDEN YOK?

Yıllardır ana haber spikerliği yapan Gülbin Tosun, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 19.09’da X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla zorunlu izne ayrıldığını duyurdu.

GÜLBİN TOSUN KİMDİR?

10 Kasım 1977 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Gülbin Tosun, üniversite hayatına İstanbul Üniversitesi’nde başlamasının ardından London School of Business Studies Marketing bölümünde eğitim hayatını devam ettirdi.

Reuters Haber Ajansı’nda stajını tamamlayan ve Muhabir Ali Onur Tosun’un ablası olan Gülbin Tosun, 2009 yılından beri televizyon ekranlarında ana haber sunuculuğu görevini üstleniyor.

2011 yılında köşe yazarı Atıf Ünaldı ile dünya evine giren Gülbin Tosun, 2013 yılına kadar evli kaldı.

ÇALIŞTIĞI KANALLAR

2009 yılından beri FOX/NOW'da "Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu" Bültenini sunuyor. Yazın ise NOW Ana Haber'i sunmaya devam ediyor.

2006 yılında SKY Türk kanalında "Gülbin Tosun ile Sabah Haberleri" programını sundu.

2001 yılında Londra Türk Radyosunda, Haber bültenleri hazırlayıp sundu.

2000 yılında Kanal D kanalında sunuculuk ve spikerlik yaptı.

1999 yılında Show TV'de "Gece Haberleri" programını hazırlayıp sundu.

1995 yılında Kanal E kanalında muhabirlik ve haber spikerliği yaptı.

GÜLBİN TOSUN ASLEN NERELİ?

Ana haber sunucusu Gülbin Tosun, aslen İstanbulludur.

GÜLBİN TOSUN’UN EŞİNİN ADI NEDİR?

Gülbin Tosun, 2011 yılında köşe yazarı Atıf Ünaldı ile dünya evine girdi. Çift 2013 yılında boşandı.

GÜLBİN TOSUN’UN ÇOCUĞU VAR MI?

Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun’un çocuğu yoktur.