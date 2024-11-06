Anadolu AÖF akademik takvim yayınlandı! Vize sınavlarının tarihleri belli oldu
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
06 Kasım 2024 13:28 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 13:30
Anadolu Üniversitesi AÖF programına kayıtlı olan öğrenciler ara sınav takvimini araştırmaya başladı. Üniversite kayıt sürecinin sona ermesiyle vize sınavlarının tarihleri belli oldu.
Anadolu Üniversitesi eğitimine devam eden öğrenciler, güz dönemi ara sınav tarihlerine odaklandı. Anadolu AÖF vize sınavları aralık ayında yapılacak.
ANADOLU AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi internet sitesinde yer alan akademik takvime göre; açıköğretim ara sınav tarihleri belli oldu.
İki oturum halinde yapılacak olan AÖF sınavlarının ilk oturumu 7 Aralık'ta, ikinci oturumu ise 8 Aralık’ta yapılacak.
ANADOLU AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu AÖF sınav giriş yerleri, sınavdan bir hafta önce üniversitenin internet sitesi üzerinden erişime açılacak.
Kaynak: TGRT Haber