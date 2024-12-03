Anadolu Efes Bayern Münih maçı kaç kaç bitti?

03 Aralık 2024 23:16 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 23:24

Anadolu Efes Euroleague'in 13. haftasında Bayern Münih'i sahasında 101-90 mağlup etti.

Euroleague​'in 13. haftasında Anadolu Efes sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.

Bu skorla birlikte Anadolu Efes, 7 galibiyete ulaşırken; rakibi Bayern Münih, 5’inci kez sahadan mağlup ayrıldı.

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Basketbol​ Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Anadolu Efes, Bayern Münih'i 101-90'lık skorla geçerek 2 maç aranın ardından galip geldi.

Lacivert-beyazlılarda Darius Thomposn 19 sayı ile Daniel Oturu 14 sayı ile Roland Smitss ve Ercan Osmani ise 13 sayılık performanslarıyla dikkat çekti.

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmada ilk sayılar Carsen Edwards’tan gelirken temsilcimiz Anadolu Efes, Ercan Osmani’nin üst üste sayılarıyla 11-8 öne geçti.

İkinci çeyreğe Daniel Oturu ve Jordan Nwora’nın skorlarıyla başlayan Efes, farkı 9’a çıkardı.

İkinci yarıya Darius Thompson’ın sayılarıyla hızlı başlayan Efes, farkı çift hanelere çıkardı.

Anadolu Efes rakibi karşısında skor üstünlüğünü korudu ve maçtan 101-90 galip ayrıldı.

1’İNCİ PERİYOT: 27-22 2’İNCİ PERİYOT: 56-48 3’ÜNCÜ PERİYOT: 74-73 4’ÜNCÜ PERİYOT: 101-90