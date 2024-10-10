Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçının saati ve kanalı belli oldu

10 Ekim 2024 09:03 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 09:22

THY EuroLeague'nin ikinci haftası kapsamında Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan THY Euro League'nin 2. haftasında Anadolu Efes​, Fenerbahçe Beko​'yu konuk edecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda sorusunun cevabı araştırılıyor.

ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi​ tarihinde 23. kez rakip olacak olan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko bugün (10 Ekim 2024 Perşembe) saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Ioannis Foufis (Yunanistan) hakem üçlüsü yönetecek.

ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol​ Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO İSTATİSTİKLERİ

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi tarihi boyunca 22 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların 14'ünü sarı-lacivertliler kazanırken, 8'inde ise lacivert-beyazlılar galip ayrıldı.

Anadolu Efes THY EuroLeague organizasyonunda 2 kez kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe Beko ise organizasyon tarihi boyunca bir defa kupayı aldı.