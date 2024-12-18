Anadolu Efes-Kızılyıdız maçı hangi kanalda? Bugün oynanacak EuroLeague maçları

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

18 Aralık 2024 11:58 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 12:24

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftası kapsamında bugün Anadolu Efes, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Taraftarlar tarafından Anadolu Efes-Kızılyıldız maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Karşılaşma bugün saat 20.30'da başlayacak. 18 Aralık tarihinde oynanacak olan EuroLeague maçlarının programı.

THY Avrupa Ligi​'nde bugün (18 Aralık 2024 Çarşamba) Anadolu Efes​ ile Kızılyıldız​ karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Anadolu Efes-Kızılyıldız maçının saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. ANADOLU EFES-KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Anadolu Efes ile Kızılyıldız bugün saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek. İki takım da ligde oynadığı 15 maçın 8'inde galibiyet, 7'sinde ise yenilgi alarak parkeden ayrıldı. Anadolu Efes ve Kızılyıldız, Avrupa kupalarında tarih boyunca toplam 20 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 13'ünü Anadolu Efes, 7'sini ise Sırbistan ekibi kazandı. THY Avrupa Ligi'nde ise oynanan 16 karşılaşmada ise Anadolu Efes'in 11-5'lik üstünlüğü bulunuyor. ANADOLU EFES-KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA? THY Avrupa Ligi karşılaşması kapsamında oynanacak olan Anadolu Efes-Kızılyıldız karşılaşması S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 18 ARALIK EUROLEAGUE MAÇ PROGRAMI THY Avrupa Ligi kapsamında bugün Anadolu Efes-Kızılyıldız karşılaşmasının yanı sıra 22:15'te Olimpiakos-Virtus Bologna mücadelesi de oynanacak. Bir sonraki haftanın programı ise şöyle: 19 Aralık Perşembe 20:45 Panathinaikos-Baskonia

22:30 Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko

22:45 Real Madrid-Monaco 20 Aralık Cuma 20:30 Anadolu Efes-Partizan

21:00 Zalgiris-LDLC Asvel

22:00 V.Bologna-Barcelona

22:15 Olympiakos-Alba Berlin

22:30 Kızılyıldız-Maccabi Playtika

23:00 Emporio Armani Milan-Bayern Münih