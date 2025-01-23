Anadolu Efes Olimpia Milano maçı kaç kaç bitti? Kulüp tarihinin EuroLeague’deki en farklı 3. galibiyeti
Turkish Airlines EuroLeague’in 23. haftasında Anadolu Efes, Olimpia Milano‘yu kulüp tarihinin EuroLeague’deki en farklı 3. skoruyla yendi.
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague’in 23. haftasında Olimpia Milano karşısında aldığı 44 sayılık galibiyetle kulüp tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.
ANADOLU EFES OLİMPİA MİLANO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Temsilcimiz Anadolu Efes Euroleague'in 23. haftasında Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 110’e 66 skorla kazanan Anadolu Efes'in 5 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.
Karşılaşma öncesi Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenler adına saygı duruşu yapıldı.
ANADOLU EFES OLİMPİA MİLANO MAÇ ÖZETİ
Mücadeleye hızlı başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 24-9 önde tamamladı.
Dış atıştan bulduğu isabetlerle Anadolu Efes, soyunma odasına 56-31 önde girdi.
İkinci yarıda da etkili oyununu devam ettiren temsilcimiz, son çeyreğe 87-48 önde gitti.
Anadolu Efes, karşılaşmayı 110-66 kazandı.