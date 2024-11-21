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Anadolu Efes Paris maçı kaç kaç bitti?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
21 Kasım 2024 22:51 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 23:02
Anadolu Efes Paris maçı kaç kaç bitti?

Euroleague'in 11. haftasında Anadolu Efes, Paris Basketbol'a 93-84 kaybetti ve bu skorla 5. yenilgisini almış oldu.

Euroleague​'in 11. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes​, rakibi Paris Basketbol'u konuk etti.

A Milli Basketbol Başantrenörü Ergin Ataman​ maçı tribünde izledi.

Anadolu Efes Paris maçı kaç kaç bitti? - 1. Resim

ANADOLU EFES PARİS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Anadolu Efes'te Shane Larkin​ ve Doğuş Özdemiroğlu sakatlıkları sebebiyle Paris karşılaşmasında yer alamadı.

Mücadeleyi 93-84 kaybeden Anadolu Efes, 5. yenilgisini aldı.

Anadolu Efes Paris maçı kaç kaç bitti? - 2. Resim

ANADOLU EFES PARİS MAÇI ÖZETİ

4. dakikada Paris Basketbol, farkı çift hanelere çıkardı: 2-13.

İkinci çeyrekte üstünlük kuran Anadolu Efes, Thompson'un basket faulden kazandırdığı sayılarla 16. dakikada ilk defa maçta öne geçti: 35-34.

26. dakikada Paris Basketbol, farkı 11'e kadar çıkardı ve son çeyreğe 66-58 önde girdi.

Son çeyrekte ise Paris Basketbol, farkın 6 sayının altına inmesine izin vermedi.

  1. PERİYOT: Anadolu Efes 20 - 22 Paris 
  2. PERİYOT: Anadolu Efes 39 - 43 Paris 
  3. PERİYOT: Anadolu Efes 58 - 66 Paris 
  4. PERİYOT: Anadolu Efes 84 - 93 Paris 

Sıkça Sorulan Sorular
Grupta 5. yenilgisini aldı.

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Kaynak: TGRT Haber
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