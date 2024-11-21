Anadolu Efes Paris maçı kaç kaç bitti?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

21 Kasım 2024 22:51 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 23:02

Euroleague'in 11. haftasında Anadolu Efes, Paris Basketbol'a 93-84 kaybetti ve bu skorla 5. yenilgisini almış oldu.