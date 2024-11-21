Anadolu Efes Paris maçı kaç kaç bitti?
Euroleague'in 11. haftasında Anadolu Efes, Paris Basketbol'a 93-84 kaybetti ve bu skorla 5. yenilgisini almış oldu.
Euroleague'in 11. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, rakibi Paris Basketbol'u konuk etti.
A Milli Basketbol Başantrenörü Ergin Ataman maçı tribünde izledi.
ANADOLU EFES PARİS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Anadolu Efes'te Shane Larkin ve Doğuş Özdemiroğlu sakatlıkları sebebiyle Paris karşılaşmasında yer alamadı.
Mücadeleyi 93-84 kaybeden Anadolu Efes, 5. yenilgisini aldı.
ANADOLU EFES PARİS MAÇI ÖZETİ
4. dakikada Paris Basketbol, farkı çift hanelere çıkardı: 2-13.
İkinci çeyrekte üstünlük kuran Anadolu Efes, Thompson'un basket faulden kazandırdığı sayılarla 16. dakikada ilk defa maçta öne geçti: 35-34.
26. dakikada Paris Basketbol, farkı 11'e kadar çıkardı ve son çeyreğe 66-58 önde girdi.
Son çeyrekte ise Paris Basketbol, farkın 6 sayının altına inmesine izin vermedi.
- PERİYOT: Anadolu Efes 20 - 22 Paris
- PERİYOT: Anadolu Efes 39 - 43 Paris
- PERİYOT: Anadolu Efes 58 - 66 Paris
- PERİYOT: Anadolu Efes 84 - 93 Paris