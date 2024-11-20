Anadolu Efes-Paris maçı saat kaçta? Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 847. karşılaşmasını oynayacak
Anadolu Efes, THY Ligi’nin 11.haftasında Paris ile karşı karşıya gelecek. Euroleague'de 10 maçtan altısını galibiyetle bitiren Anadolu Efes, Paris’e karşı üstün gelerek yoluna devam etmek istiyor.
THY Ligi’nin 11.haftasında Anadolu Efes, Fransa’nın Paris Basketbol Takımını Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak. Anadolu Efes bu maçta Avrupa kupalarındaki 857.karşılaşmasını oynayacak.
ANADOLU EFES-PARİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Anadolu Efes ile Paris Basketbol Takımı arasındaki Euroleague maçı, 21 Kasım Perşembe günü saat 20.30’da İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.
ANADOLU EFES, AVRUPA KUPALARINDA KAÇ KARŞILAŞMAYA KATILDI?
Anadolu Efes, Euroleague maçıyla Avrupa kupalarındaki 847. karşılaşmasını oynayacak.
Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 846 maçta 478 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.
Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 599. müsabakasını yapacak.
Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 598 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 321'ini kazandı, 277'sinden mağlup ayrıldı.