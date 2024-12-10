Anadolu Sigorta hacklendi mi? Kullanıcılara küfürlü mesajlar gönderildi

10 Aralık 2024 00:16 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 00:24

Türkiye’nin köklü firmalarından Anadolu Sigorta’nın, mobil uygulaması üzerinden kullanıcılara hakaret dolu mesajlar atıldığı ve platformun hacklendiği iddia edildi.

FBI, Android ve iPhone kullanıcılarını uyardı: Bu işlemi sakın yapmayın!

FBI, Android ve iPhone kullanıcılarını uyardı: Bu işlemi sakın yapmayın!

Türkiye’nin ilk ulusal sigorta şirketi olan Anadolu Sigorta’nın mobil uygulamasını kullanılan vatandaşlara ilginç mesajlar gittiği iddia edildi.

ANADOLU SİGORTA HACKLENDİ Mİ?

Anadolu Sigorta’nın mobil uygulaması üzerinden bazı vatandaşlar hakaret dolu mesajlar gönderildiği iddia edildi.

Neye uğradıklarını anlamayan vatandaşlar uygulama üzerinden gelen mesajları sosyal medya​ üzerinden paylaştı.

Anadolu Sigorta’nın mobil uygulamasının hacklendiği iddia edildi.

ANADOLU SİGORTA AÇIKLAMA YAPTI MI?

Anadolu Sigorta’nın mobil uygulaması üzerinden gönderilen hakaret mesajlarının ardından uygulamanın hacklendiği iddiaları gündeme geldi.

Vatandaşlar kendilerine gelen mesajları sosyal medya mecralarından paylaşırken kurumdan resmi bir açıklama gelmedi.

9 Aralık gece yarısı itibariyle Anadolu Sigorta’nın resmi X hesabından herhangi bir duyuru ya da bilgilendirme yayınlanmadığı görüldü.