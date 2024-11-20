Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman? Sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih bekleniyor

20 Kasım 2024 09:33 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 09:36

Anadolu Üniversitesi AÖF programına kayıtlı olan öğrenciler ara sınav tarihini araştırmaya başladı. Vize döneminin yaklaşmasıyla beraber öğrenciler, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor.

Anadolu Üniversitesi​ eğitimine devam eden öğrenciler, güz dönemi ara sınav tarihlerine odaklandı. Anadolu AÖF vize sınavları için geri sayım başladı.

ANADOLU AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi internet sitesinde yer alan akademik takvime göre; açıköğretim ara sınav tarihleri belli oldu.

Üç oturum halinde yapılacak olan AÖF sınavlarının ilk oturumu 7 Aralık'ta, ikinci oturumu ise 8 Aralık’ta yapılacak.

ANADOLU AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu AÖF sınav giriş yerleri, sınavdan bir hafta önce üniversitenin internet sitesi üzerinden erişime açılacak.