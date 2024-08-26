Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin 953.yıl dönümü

26 Ağustos 2024 13:05 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 13:11

Bizans ordusuna karşı elde edilen ve Türklere Anadolu'nun kapılarının açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi, hem siyasi hem de askeri sonuçlarıyla dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olması sebebiyle her yıl 26 Ağustos günü bu zafer coşkuyla kutlanmakta.

26 AĞUSTOS MALAZGİRT ZAFERİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

27 Nisan 1064'te Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı olan Sultan Muhammed Alparslan, 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt'te Bizans ordusunu yenerek tarihin en önemli zaferlerinden birini elde etmiş ve Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesini sağlamıştır.

Bu zafer, askeri anlamda Türklerin İslam dünyasının önderi haline gelmesine, birliğe ve bütünleşmeye öncülük etmiş ve Bizans İmparatorluğu'nun yıkılış ve İstanbul'un fetih sürecini başlatan gelişme olarak büyük bir öneme sahiptir.

MALAZGİRT SAVAŞI’NIN AMACI NEDİR?

Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan'ın 26 Ağustos 1071'de Bizans ordusuna karşı kazandığı Malazgirt Savaşı’nda asıl amaç Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesini sağlamaktı.

MALAZGİRT SAVAŞINDA KİM YER DEĞİŞTİRDİ?

Peçenekler ve Oğuzlar Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusunda yer alıp sonrasında taraf değiştiren ve Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında etkili olan Türk boylarıdır.

MALAZGİRT SAVAŞI NE ZAMAN OLDU?

Malazgirt Savaşı 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşti.

TARİHTE 26 AĞUSTOS’TA NELER OLDU?

Tarih boyunca birçok olaya tanıklık eden 26 Ağustos gününde gerçekleşen önemli olaylar şu şekildedir;

1071- Malazgirt Zaferi

1789- Fransız İhtilali

1896- Taşnak Partisi üyesi 28 kişi, İstanbul'da Osmanlı Bankası'nı bastı.14 saatlik çatışma ve pazarlıklardan sonra, sağ kalan militanlar banka müdürünün yatıyla İstanbul'dan kaçtı.

1920- ABD’de kadınlar ilk kez oy kullandı.

1922- Büyük Taarruz

1936- Birleşik Krallık Mısır’a bağımsızlığını verdi.

1936- İlk sesli televizyon gösterimi

1957- Transistörlü radyo piyasaya sürüldü.

1971- Sultan Vahdettin’in kızı Sabiha Sultan vefat etti.