Anadolu’nun vatan kalmasını sağlayan Büyük Taarruz Zaferi’nin 102.yıl dönümü

26 Ağustos 2024 14:21 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 14:29

30 Ağustos Büyük Taarruz zaferinin yıl dönümünde İstanbul, Ankara ve İzmir’de Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecek

30 Ağustos Büyük Taarruz zaferinin yıl dönümünde İstanbul, Ankara ve İzmir’de Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecek

Büyük Taarruz ile beraber Türk Milleti emperyalizme karşı canını, malını, namusunu, varını yoğunu ve bütün gücünü ortaya koymuştur. Bu taarruz ile düşman kuvvetlerini ülkeden çıkararak vatanın kurtarılması sebebiyle 26 Ağustos Türkler için çok önemli bir yere sahiptir.

26 AĞUSTOS BÜYÜK TAARRUZ ÖNEMİ NEDİR?

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin ardından Türk milleti bağımsızlığına kavuştu ve Türkiye Cumhuriyeti temelleri atıldı.

Aynı zamanda bu zafer, ulusu bağımsız, yurdu bölünmez yaparken sömürgeleşmiş ve yenik düşmüş uluslara da umut ve cesaret kaynağı oldu.

BÜYÜK TAARRUZ NE ZAMAN BAŞLADI?

Tüm yurdu düşman işgalinden kurtarmak için başlatılan Büyük Taarruz için Türk milleti 26 Ağustos 1922 tarihinde taarruza geçmiştir.

26 AĞUSTOS NEYİ İFADE EDİYOR?

Tarihte pek çok önemli olaya şahitlik eden 26 Ağustos günü Büyük Taarruz ve Malazgirt Zaferi sebebiyle oldukça önemli bir konuma sahiptir.

BÜYÜK TAARRUZ’UN EN ÖNEMLİ EMRİ NEDİR?

26 Ağustos 1922 tarihinde başlatılan Büyük Taarruz’un en önemli emri Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” emridir.

Bu emir doğrultusunda üç koldan İzmir'e ilerleyen ordu; 1 Eylül'de Uşak'ı, 2 Eylül'de Eskişehir'i, 6 Eylül'de Balıkesir ve Bilecik'i, 7 Eylül'de Aydın'ı, 8 Eylül'de Manisa'yı geri aldı ve 9 Eylül'de İzmir'e girdi.

BÜYÜK TAARRUZ NEDEN BAŞLADI?

Büyük Taarruz’un gerçekleşmesinin en önemli sebebi; Anadolu’da devam eden Yunan işgaline son vermek ve tüm yurdu düşman işgalinden kurtarmaktır.