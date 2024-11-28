Anayasa Mahkemesi reddetti: Boşanma davalarında o şart devam edecek

28 Kasım 2024 15:07 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 15:08

Boşanma davalarında evlilik süresinin iptal edilip edilmeyeceği vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Anayasa Mahkemesi, boşanma davalarında evliliğin bir yıl sürmesi şartını arayan Türk Medeni Kanunu hükmünün iptal istemini reddetti.

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Ankara​ 18.Aile Mahkemesi, anlaşmalı boşanma talebiyle açılan davada "boşanma davası açmak için evliliğin 1 yıl sürmesi" gerektiğini öngören hükmün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi​'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi ise hükmün iptali isteminin reddedildiğini açıkladı.

BOŞANMA DAVALARINDA EVLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

Ankara 18. Aile Mahkemesi, anlaşmalı boşanma talebiyle açılan davalarda "boşanma için evliliğin bir yıl sürmesi" gerektiğini öngören hükmün, kişilerin iradesini yok saydığı, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını ve eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesini aşırı derecede zorlaştırdığı, taraflarca fiilen bitirilen bir evliliğin hukuken belirli bir süre daha geçerli kılındığı, bu durumun bir yıllık sürenin dolmadığı hallerde tarafları boşanma davası açılabilmeleri için farklı usullere yönelmeye ve uzun süren yargılama süreçlerine katlanmaya zorladığı gerekçeleriyle iptalini istedi. İptal istemi Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi.

Buna göre; anlaşmalı boşanma davaları için evliliğin bir yıl sürmesi şartı devam ediyor.

BOŞANMA DAVALARINDA EVLİLİĞİN BİR YIL SÜRMESİ MADDESİ NEDEN KALDIRILMADI?

Anayasa Mahkemesi tarafından gösterilen gerekçede, boşanma konusunda aynı kararda olan çiftlerin, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılmalarına rağmen evlilik üzerinden bir yıl geçmiş olması şartına bağlanması kanun koyucuların takdir yetkisinde olduğu belirtildi.

4721 sayılı Kanun'un 166. maddesinde, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasının boşanma sebeplerinden biri olarak düzenlendiği kaydedilen gerekçede, şu tespitler yapıldı:

"Kanun koyucunun mümkün olduğu ölçüde aile kurumunun ayakta kalması amacıyla evliliğin üzerinden belirli bir süre geçmeksizin eşlerin bu yönde karar alarak boşanma davası açmalarını arzulamadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir geciktirici etkinin eşlerin kararlarını yeniden değerlendirmelerine imkan sunacağı açıktır. Evliliğin en az bir yıl sürmesi halinde eşlerin bu usul ile boşanmaları mümkün olduğu gibi ayrıca anılan Kanun'da düzenlenen diğer boşanma sebeplerine dayalı olarak boşanma davası açmalarının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır."