Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Metin Kıratlı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu

18 Temmuz 2024 09:43 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 09:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 18 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı seçildi.

Metin Kıratlı, 12 Mayıs'ta görev süresi dolan Muhammed Emin Kuz'un yerine Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.

Vatandaşlar tarafından Metin Kıratlı'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇİLEN METİN KIRATLI KİMDİR?

Metin Kıratlı 14 Şubat 1969 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitim öğretimini burada tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gitti.

1990 yılında buradan mezun olduktan sonra Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Diplomasisi Eğitim Programı Goethe Enstitüsünde (Berlin) yabancı dil eğitimi gördü.

Buradaki eğitiminin ardından İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programını bitirdi.

Kırıkkale Üniversitesinde ise doktora eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Adliyesinde hakimlik stajına başladı.

Stajının bitmesinin ardından Ulaş Hakimliği, Çaldıran Hakimliği, Yalvaç Hakimliği ve Manavgat Hakimliği görevlerini tamamladı.

2004 yılına gelindiğinde ise Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne atanarak Tektik Hakimlik, Daire Başkanlığı Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür olarak görev yaptı.

Metin Kıratlı, 2012 yılında ise 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı.

3 Ağustos 2018 yılından günümüze kadar ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olarak görevini sürdüren Metin Kıralı 23 Kasım 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile YÖK Üyeliğine atanmıştır.

İyi derecede Almanca bilen Metin Kıratlı, Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Başkanlığını da yürütmektedir.

METİN KIRATLI NERELİ?

Metin Kıratlı, Konya Ereğlilidir.

METİN KIRALI EVLİ Mİ?

Metin Kıratlı evli ve iki çocuk babasıdır.