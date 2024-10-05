Ancelotti'den Arda Güler kararı! Real Madrid - Villareal maçı ne zaman, saat kaçta?

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Ekim 2024 12:31 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 12:31

Bir dönem Türkiye'nin gündemine yerleşen Arda Güler transferinin ardından her Real Madrid maçı öncesi Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu akşam Real Madrid Villareal karşılaşmadı oynanacak.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde mücadeleler devam ediyor. Real Madrid'in Villareal müsabakaları 5 Ekim günü oynanacak. Saat kaçta başlayacağı ise belli oldu. ARDA GÜLER REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI? Ses getiren transferlerden biri olan Arda Güler, bu akşamki karşılaşmada ikinci yarı sahaya çıkması bekleniyor. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli olurken tam kadrosu netleşmedi. Maça kısa süre kala kadro netleşecek ve Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği belli olacak. REAL MADRİD - VİLLAREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Ligde 8 hafta tamamlandı. Real Madrid bu akşam Villareal'i konuk edecek. La Liga 9. haftada oynanacak olan müsabaka 5 Ekim Cumartesi günü 22.00'da oynanacak. Takip etmek isteyenler ise S Sport ekranlarından izleyebilecek. İlgili Haberler Olaylı Madrid derbisinde nefes kesen son! Real Madrid 90+5'te yıkıldı Manchester City'yi geride bırakan Elazığspor tarih yazıyor! Sırada Real Madrid var...