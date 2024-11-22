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Anderson Talisca Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
22 Kasım 2024 00:51 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 00:55
Anderson Talisca Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Jose Mourinho'nun da istekleriyle birlikte transfer için harekete geçen Fenebahçe’de Anderson Talisca’da mutlu sona gelindiği iddia edildi.

Kadrosunu güçlendirmek için hazırlıklar yapan Fenerbahçe​ yönetiminin, Anderson Talisca​ transferinde sona geldiği iddia edildi.

Kadrosuna Amrabat, En-Nesyri ve Maximin gibi yıldız oyuncuları katarak dikkat çeken Fenerbahçe, ara transfer döneminde de bir yıldız transferi daha yapmak istiyor.

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ANDERSON TALİSCA FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI MI?

10 numara pozisyonuna etkili bir oyuncu isteyen Portekizli hocanın, yönetimden Talisca'yı istediği iddia edildi.

Brezilyalı yıldızla görüşmek için Fenerbahçe  Asbaşkanı Acun Ilıcalı​, Suudi Arabistan​'a uçtu.

Talisca'nın sarı-lacivertli takıma transfer olmayı kabul ettiği belirtildi.

Anderson Talisca Fenerbahçe ile anlaştı mı? - 2. Resim

TALİSCA FENERBAHÇE’DEN NE KADAR ALACAK?

Fenerbahçe, Al Nassr​ ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan ve yıllık 12 milyon Euro kazanan Talisca'nın maliyetini düşürmek için pazarlıklara devam ediyor.

Talisca'nın maaşının bir kısmını Suudi kulübünün ödeyeceği şekilde kiralama formülü için de pazarlık yapılıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
12 milyon Euro

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Kaynak: TGRT Haber
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