Anderson Talisca Fenerbahçe'ye gelecek mi sorusunun cevabı belli oldu
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
18 Kasım 2024 16:58 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 17:20
Fenerbahçe’de Anderson Talisca transferinde düğümün çözüldüğü iddia ediliyor. Oyuncunun maaşı sponsorluk ile çözülürken bonservis konunun da halledildiği konuşuluyor.
Anderson Talisca'yı devre arası transfer döneminde Fenerbahçe, kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
ANDERSON TALİSCA FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen yıldız oyuncunun maddi sorunları çözüldü ve anlaşma çok yakın.
Daha önce Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı için sarı-lacivertli ekibin yol haritası netleşti.
ACUN ILICALI TALİSCA’NIN PEŞİNDE
Süreci asbaşkan Acun Ilıcalı sürdürürken, oyuncunun maaşının bir kısmı sponsorlar tarafından karşılanacak.
Fenerbahçe 30 yaşındaki oyuncuyu 1 milyon euroya kiralayıp sözleşmesine de 7 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu koyduracak.
Sıkça Sorulan Sorular
12 milyon euro
Kaynak: TGRT Haber