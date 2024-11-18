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Anderson Talisca Fenerbahçe'ye gelecek mi sorusunun cevabı belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
18 Kasım 2024 16:58 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 17:20
Anderson Talisca Fenerbahçe&#039;ye gelecek mi sorusunun cevabı belli oldu

Fenerbahçe’de Anderson Talisca transferinde düğümün çözüldüğü iddia ediliyor. Oyuncunun maaşı sponsorluk ile çözülürken bonservis konunun da halledildiği konuşuluyor.

Anderson Talisca​'yı devre arası transfer döneminde Fenerbahçe​, kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ANDERSON TALİSCA FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr​'da forma giyen yıldız oyuncunun maddi sorunları çözüldü ve anlaşma çok yakın.

Anderson Talisca Fenerbahçe'ye gelecek mi sorusunun cevabı belli oldu - 1. Resim

Daha önce Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı​ için sarı-lacivertli ekibin yol haritası netleşti.

ACUN ILICALI​ TALİSCA’NIN PEŞİNDE

Süreci asbaşkan Acun Ilıcalı sürdürürken, oyuncunun maaşının bir kısmı sponsorlar tarafından karşılanacak.

Anderson Talisca Fenerbahçe'ye gelecek mi sorusunun cevabı belli oldu - 2. Resim

Fenerbahçe 30 yaşındaki oyuncuyu 1 milyon euroya kiralayıp sözleşmesine de 7 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu koyduracak.

Sıkça Sorulan Sorular
12 milyon euro

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Kaynak: TGRT Haber
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