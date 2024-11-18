Anderson Talisca Fenerbahçe'ye gelecek mi sorusunun cevabı belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

18 Kasım 2024 16:58 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 17:20

Fenerbahçe’de Anderson Talisca transferinde düğümün çözüldüğü iddia ediliyor. Oyuncunun maaşı sponsorluk ile çözülürken bonservis konunun da halledildiği konuşuluyor.