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Anderson Talisca'da Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
27 Kasım 2024 17:00 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 17:03
Anderson Talisca&#039;da Fenerbahçe&#039;ye gelecek mi?

Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca'nın son iki maçta çıkmaması iddiaları alevlendirirken Brezilyalı yıldızın son durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe​'nin ara transfer döneminde kadrosuna dâhil etmek istediği Anderson Talisca​, takımı Al Nassr​'ın son 2 karşılaşmasında forma giymemişti.

Anderson Talisca'da Fenerbahçe'ye gelecek mi? - 1. Resim

FENERBAHÇE’YE GELECEK Mİ?

Hatta Brezilyalı yıldızın, Fenerbahçe ile el sıkıştığı için Al Nassr'ın kalan maçlarında oynamayacağı iddia ediliyordu.

Anderson Talisca'da Fenerbahçe'ye gelecek mi? - 2. Resim

MAÇLARA NEDEN ÇIKMADIĞI BELLİ OLDU

Suudi Arabistan​ basınında yer alan haberlere göre, Talisca'nın sakatlığı vardı ve Brezilyalı yıldız bu sakatlığı yüzünden maçlara çıkamadı. Talisca'nın sakatlığını ise atlattığı iddia edildi.

30 yaşındaki yıldız futbolcunun, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Damak FC'ye karşı oynanacak maçta forma giyebileceği belirtildi.

Anderson Talisca​ bu sezon takımı Al Nassr formasıyla 17 maça çıktı.

Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gollük skor ile takımına katkı verdi.

Sıkça Sorulan Sorular
Resmi bir açıklama gelmedi.

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Kaynak: TGRT Haber
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