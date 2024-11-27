Anderson Talisca'da Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

27 Kasım 2024 17:00 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 17:03

Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca'nın son iki maçta çıkmaması iddiaları alevlendirirken Brezilyalı yıldızın son durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.