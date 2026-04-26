Android’de yeni casus yazılım alarmı: WhatsApp hesaplarını hedef alıyor

ERİŞİLEBİLİRLİK İZNİYLE TAM KONTROL

Uygulama yüklendikten sonra Morpheus devreye giriyor. Android’in erişilebilirlik izinlerini kullanarak ekrandaki her şeyi okuyabiliyor ve diğer uygulamalarla etkileşim kurabiliyor.

Sonrasında kullanıcıya sahte bir sistem güncelleme ekranı gösteriliyor. Ardından da yeniden başlatma uyarısı çıkıyor. Her şey oldukça gerçekçi ilerliyor, bu yüzden şüphelenmek pek kolay değil.

SAHTE WHATSAPP EKRANI İLE HESAP ELE GEÇİRİLİYOR

Telefon yeniden başlatıldıktan sonra bu kez sahte bir WhatsApp arayüzü karşıya çıkıyor. Kullanıcıya, rutin bir hesap kontrolü yapıldığı söyleniyor ve biyometrik doğrulama isteniyor. Kullanıcı parmak izi ya da yüz tanıma ile doğrulama yaptığında, aslında farkında olmadan saldırgana yetki vermiş oluyor. Bu işlem, WhatsApp hesabına yeni bir cihazın eklenmesini sağlıyor. Sonrasında ise Morpheus, mesajlara ve kişilere tam erişim elde ediyor.