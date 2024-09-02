ANKA III gökyüzünde: İlk mühimmatlı uçuş başarıyla gerçekleşti

02 Eylül 2024 09:27 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 09:33

ANKA III’ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini belirten TUSAŞ, “Tam bağımsız Türkiye yolunda gücümüzün ve kararlılığımızın eseri ANKA III, birbiri ardına kaydettiği başarılarla heyecan ve gurur veriyor.” açıklamasında bulundu.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, “Mühimmat ile ilk uçuşunu gerçekleştiren milli gururumuz ANKA III, savunma sahasında ülkemize vereceği gücü bir kez daha göstermiş oldu. Bir başarılı adımı daha gerçekleştirmenin gururuyla, daima yükselen hedeflerimize son hızla ilerlemeye devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

ANKA III NEDİR?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Türkiye’nin yerli ve milli insansız hava aracı (İHA) projelerinden ve serinin en gelişmiş modellerinden biri olan ANKA III, keşif, gözetleme, istihbarat toplama ve silahlı operasyonlar için tasarlandı.

ANKA 3 NE İŞE YARIYOR, ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye’nin yerli ve milli insansız hava aracı (İHA) geliştirme projelerinden biri olan ANKA III; hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA’lara bağlanarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi birçok görevi yerine getirebiliyor.

ANKA III’ün öne çıkan özellikleri şu şekildedir;

Gelişmiş Otonomi ve Yapay Zeka: Gelişmiş otonomi ve yapay zeka yetenekleriyle tasarlanan ANKA III, yapay zeka destekli karar alma mekanizmaları sayesinde karmaşık durumlar insan müdahalesi olmadan çözebilmekte.

Uzun Menzil ve Havada Kalış Süresi: ANKA III, uzun menzili ve havada uzun süre kalabilme özellikleri sayesinde gözetleme ve keşif operasyonlarında avantaj sağlar.

Gelişmiş Sensör ve Radar Sistemleri: Elektro-optik/kızılötesi kameralar ve sentetik açıklıklı radar gibi çeşitli sensörlerle donatılan ANKA III, gece ve gündüz tüm hava koşullarında etkin bir şekilde görev yapar.

Mühimmat Taşıma Kapasitesi: Çeşitli mühimmatları taşıma yeteneğine sahip olan ANKA III, güdümlü bombalar, akıllı mühimmatlar ve roketlerle beraber hem keşif hem de saldırı görevlerinde etkili rol oynar.

Yüksek Faydalı Yük Kapasitesi: ANKA III, daha fazla sensör, silah ve diğer ekipmanların aynı anda taşınabilmesine olanak tanır.

ANKA 3 GÖRÜNMEZ Mİ, RADARA GİRER Mİ?

Radar görünmezliği olan ANKA III, jet motoru ve radara yakalanmayan kuyruksuz tasarımıyla görünmezlik özelliğine sahiptir.

ANKA 3 KİME AİT, HANGİ FİRMA YAPIYOR?

Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA III, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilmiştir