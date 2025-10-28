Menü Kapat
Hava Durumu
14°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Ankara 29 Ekim hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Cumhuriyet’in 102. yılı etkinlikleri kapsamında, Ankara’da bazı yollar programlar kapsamında trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda kapalı yollar ve alternatifler Ankaralılar tarafından araştırılmaya başlandı.

Ankara 29 Ekim hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 18:24

Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapalı olacağı bildirildi.

Yapılan duyuruda, 29 Ekim saat 06.00’dan itibaren gerektiği takdirde araç trafiğine kapatılacak ve caddeler şu şekilde sıralandı:

Ankara 29 Ekim hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Atatürk Bulvarı’nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında bulunan kısmının tamamı ve buraya bağlanan yolların tümü çift yönlü,

İsmet İnönü Bulvarı’nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tümü çift yönlü,

GMK Bulvarı’nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında yer alan kısmı ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

Talatpaşa Bulvarı ve Hipodrom Caddesi’nden Cumhuriyet Caddesi’ne geçişi sağlayan varyantların tamamı,

Ankara 29 Ekim hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Dikmen Caddesi’nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasındaki bölümü ve buraya açılan yolların tümü çift yönlü,

Cumhuriyet Caddesi’nden Talatpaşa Bulvarı ve Hipodrom Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan varyantların tümü,

İstiklal Caddesi’nin tamamı ve buraya bağlanan yolların tümü çift yönlü,

İstanbul Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında yer alan kısmı ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü.

Ankara 29 Ekim hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Ayrıca yapılan açıklamada, Cumhuriyet Caddesi’nin Ulus Meydanı ile Tren Garı Kavşağı arasında kalan kısmı,

Çankırı Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi’nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü,

Milli Müdafaa Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi ve bu bölgelere açılan yolların tümünün çift yönlü olarak trafiğe kapatılabileceği belirtildi.

Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Anafartalar Caddesi’nin Ulus Kavşak ile Susam Sokak arasında kalan bölümü,

Ankara 29 Ekim hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve bu caddelere açılan yolların tümünün çift yönlü,

Celal Bayar Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile

Kazım Karabekir Caddesi’nden Celal Bayar Bulvarı’na geçiş sağlayan yan varyantların tümü,

Kazım Karabekir Caddesi’nin Anadolu Meydanı ile Hipodrom Caddesi arasındaki kısmı,

Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan yolların tamamında da çift yönlü şekilde akışının durdurulabileceği ifade edildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Trafik kısıtlamaları ne zaman başlayacak?
Resmî açıklamaya göre, ihtiyaç duyulması halinde 29 Ekim sabah 06.00 itibarıyla yollar trafiğe kapatılabilecek.
