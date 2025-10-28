Ankara 29 Ekim hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Ankara Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapalı olacağı bildirildi.

Yapılan duyuruda, 29 Ekim saat 06.00’dan itibaren gerektiği takdirde araç trafiğine kapatılacak yollar ve caddeler şu şekilde sıralandı:

Atatürk Bulvarı’nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında bulunan kısmının tamamı ve buraya bağlanan yolların tümü çift yönlü,

İsmet İnönü Bulvarı’nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tümü çift yönlü,

GMK Bulvarı’nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında yer alan kısmı ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

Talatpaşa Bulvarı ve Hipodrom Caddesi’nden Cumhuriyet Caddesi’ne geçişi sağlayan varyantların tamamı,

Dikmen Caddesi’nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasındaki bölümü ve buraya açılan yolların tümü çift yönlü,

Cumhuriyet Caddesi’nden Talatpaşa Bulvarı ve Hipodrom Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan varyantların tümü,

İstiklal Caddesi’nin tamamı ve buraya bağlanan yolların tümü çift yönlü,

İstanbul Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında yer alan kısmı ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü.

Ayrıca yapılan açıklamada, Cumhuriyet Caddesi’nin Ulus Meydanı ile Tren Garı Kavşağı arasında kalan kısmı,

Çankırı Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi’nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü,

Milli Müdafaa Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi ve bu bölgelere açılan yolların tümünün çift yönlü olarak trafiğe kapatılabileceği belirtildi.

Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Anafartalar Caddesi’nin Ulus Kavşak ile Susam Sokak arasında kalan bölümü,

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve bu caddelere açılan yolların tümünün çift yönlü,

Celal Bayar Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile

Kazım Karabekir Caddesi’nden Celal Bayar Bulvarı’na geçiş sağlayan yan varyantların tümü,

Kazım Karabekir Caddesi’nin Anadolu Meydanı ile Hipodrom Caddesi arasındaki kısmı,

Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan yolların tamamında da çift yönlü şekilde trafik akışının durdurulabileceği ifade edildi.