Ankara abisi neden gözaltına alındı? Yasin Oyanık gözaltına alındı iddiası doğru mu?

İhtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleriyle tanınan Ankara Abisi Yasin Oyanık, gözaltına alındığı yönündeki iddialarla gündeme geldi. İlk paylaşımlarda iddiaların yalanlandığı belirtilirken, ilerleyen saatlerde Oyanık'la birlikte yardım çalışmaları yürüten isimlerden yeni açıklamalar geldi. Cem Özkök, Oyanık ve avukatının talebi doğrultusunda konu hakkında açıklama yapmayacaklarını bildirdi. Su Kulaçatan ise gözaltı bilgisine doğrudan ulaşmadığını belirterek önceki ifadelerine açıklık getirdi.

ANKARA ABİSİ GÖZALTINA MI ALINDI?

Sosyal medyada Ankara Abisi adıyla bilinen Yasin Oyanık'ın gözaltına alındığına ilişkin iddialar kısa sürede yayıldı. İlk haberlerde, bir fan sayfasından yapılan paylaşımda gözaltı iddiasının yalanlandığı aktarıldı. Ancak daha sonraki haberlerde Oyanık'ın Uşak'ta yürütüldüğü öne sürülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı iddiası gündeme taşındı. Böylece konuya ilişkin ilk paylaşımlar ile ilerleyen saatlerde yayımlanan haberler arasında farklılık oluştu.

Oyanık'la ortak yardım faaliyetleri yürüten sosyal medya fenomeni Cem Özkök ve “İstanbul Ablası” adıyla tanınan Su Kulaçatan da açıklamalarıyla gündeme geldi. Özkök, Yasin Oyanık ve avukatının isteği üzerine süreçle ilgili açıklama yapmayacaklarını, resmî bilgilendirmeyi beklediklerini belirtti. Kulaçatan ise gözaltına alındığına ilişkin bilgiyi doğrudan doğrulayamadığını ifade etti. Bu nedenle gözaltı iddiası ile soruşturmanın kapsamına ilişkin bilgilerin resmî makamlarca doğrulanması önem taşıyor.

ANKARA ABİSİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yasin Oyanık hakkında ortaya atılan iddialarda, Uşak'ta yürütülen bir soruşturma kapsamında yasa dışı para trafiği ve kara para aklama şüphesinin bulunduğu öne sürüldü. Ancak soruşturmanın kapsamı, iddiaların dayanağı ve Oyanık'a yöneltildiği ileri sürülen suçlamaların ayrıntıları hakkında resmî bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle söz konusu iddialar kesinleşmiş suç veya yargı kararı olarak değerlendirilmemeli.

Gözaltı iddiasının ardından sosyal medyada farklı yorumlar ve paylaşımlar yapılırken, Oyanık'ın yakın çevresi sürece ilişkin sınırlı bilgi verdi. Cem Özkök, avukatın talebi doğrultusunda açıklama yapmayacaklarını belirterek resmî bilgilendirmeyi beklediklerini aktardı. Su Kulaçatan da gözaltı bilgisine doğrudan ulaşmadığını açıkladı. Soruşturmanın nedeni ve varsa adli sürecin ayrıntıları, yetkili makamlardan gelecek açıklamalarla netlik kazanabilecek.

CEM ÖZKÖK VE SU KULAÇATAN'DAN AÇIKLAMA

Yasin Oyanık'la yardım faaliyetlerinde birlikte çalışan Cem Özkök, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Yasin Oyanık ve avukatının talebi nedeniyle şu aşamada ayrıntılı bilgi paylaşamayacaklarını belirtti. Özkök, konunun doğrudan muhataplarının Oyanık ve avukatı olduğunu vurgulayarak doğru ve ayrıntılı bilginin kendilerinden alınması gerektiğini ifade etti. Açıklama, sosyal medyada yayılan iddiaların ardından gözlerin resmî bilgilendirmeye çevrilmesine neden oldu.

“İstanbul Ablası” olarak tanınan Su Kulaçatan da konu hakkında değerlendirmede bulundu. Kulaçatan, ilk açıklamasında gözaltı iddiasına ilişkin ifadeler kullansa da daha sonra bu bilgiyi doğrudan teyit etmediğini belirterek yanlış anlaşılma olmaması gerektiğini söyledi. Bu açıklamalar, yakın çevreden gelen bilgilerin de sınırlı olduğunu gösterdi. Oyanık'ın hukuki durumuna ilişkin kesin değerlendirme yapılabilmesi için yetkili makamların açıklaması bekleniyor.

ANKARA ABİSİ YASİN OYANIK KİMDİR?

Yasin Oyanık, sosyal medyada “Ankara Abisi” adıyla tanınan ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleriyle bilinen bir isimdir. Ankara Abisi İyilik Derneği'nin kurucusu olan Oyanık, sosyal medya üzerinden yürüttüğü çalışmalarla dar gelirli ailelere ve desteğe ihtiyaç duyan kişilere ulaşmayı amaçlayan yardım faaliyetlerinde yer aldı. Paylaşımlarında ihtiyaç sahiplerinin gereksinimlerini duyurarak yardım organizasyonlarına öncülük etmesiyle tanındı.

Oyanık'ın faaliyetleri arasında ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağlanması, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanması, öğrencilere burs verilmesi ve sağlık ihtiyaçları için medikal destek ulaştırılması bulunuyor. Sosyal medya aracılığıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Oyanık, yardım çalışmalarını dernek çatısı altında sürdürdü. Hakkındaki son gelişmelerin ardından takipçileri, hem gözaltı iddiasının doğruluğunu hem de soruşturmanın içeriğini araştırmaya başladı.