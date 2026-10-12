Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Aktüel
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 18:09
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 18:09

Ankara abisi neden gözaltına alındı? Yasin Oyanık gözaltına alındı iddiası doğru mu?

Sosyal medyada “Ankara Abisi” olarak tanınan Yasin Oyanık hakkında gözaltı iddiası gündeme geldi. Ankara abisi neden gözaltına alındı? Yasin Oyanık gözaltına alındı iddiası doğru mu? Yakın çevresinden açıklamalar gelirken soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin resmî makamlardan henüz doğrulanmış bir bilgilendirme yapılmadı.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Ankara abisi neden gözaltına alındı? Yasin Oyanık gözaltına alındı iddiası doğru mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 18:09
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 18:09

İhtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleriyle tanınan Ankara Abisi Yasin Oyanık, gözaltına alındığı yönündeki iddialarla gündeme geldi. İlk paylaşımlarda iddiaların yalanlandığı belirtilirken, ilerleyen saatlerde Oyanık'la birlikte yardım çalışmaları yürüten isimlerden yeni açıklamalar geldi. , Oyanık ve avukatının talebi doğrultusunda konu hakkında açıklama yapmayacaklarını bildirdi. Su Kulaçatan ise gözaltı bilgisine doğrudan ulaşmadığını belirterek önceki ifadelerine açıklık getirdi.

ANKARA ABİSİ GÖZALTINA MI ALINDI?

Sosyal medyada Ankara Abisi adıyla bilinen Yasin Oyanık'ın gözaltına alındığına ilişkin iddialar kısa sürede yayıldı. İlk haberlerde, bir fan sayfasından yapılan paylaşımda gözaltı iddiasının yalanlandığı aktarıldı. Ancak daha sonraki haberlerde Oyanık'ın 'ta yürütüldüğü öne sürülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı iddiası gündeme taşındı. Böylece konuya ilişkin ilk paylaşımlar ile ilerleyen saatlerde yayımlanan haberler arasında farklılık oluştu.

Ankara abisi neden gözaltına alındı? Yasin Oyanık gözaltına alındı iddiası doğru mu?

Oyanık'la ortak yardım faaliyetleri yürüten sosyal medya fenomeni Cem Özkök ve “İstanbul Ablası” adıyla tanınan Su Kulaçatan da açıklamalarıyla gündeme geldi. Özkök, Yasin Oyanık ve avukatının isteği üzerine süreçle ilgili açıklama yapmayacaklarını, resmî bilgilendirmeyi beklediklerini belirtti. Kulaçatan ise gözaltına alındığına ilişkin bilgiyi doğrudan doğrulayamadığını ifade etti. Bu nedenle gözaltı iddiası ile soruşturmanın kapsamına ilişkin bilgilerin resmî makamlarca doğrulanması önem taşıyor.

ANKARA ABİSİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yasin Oyanık hakkında ortaya atılan iddialarda, Uşak'ta yürütülen bir soruşturma kapsamında yasa dışı para trafiği ve kara para aklama şüphesinin bulunduğu öne sürüldü. Ancak soruşturmanın kapsamı, iddiaların dayanağı ve Oyanık'a yöneltildiği ileri sürülen suçlamaların ayrıntıları hakkında resmî bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle söz konusu iddialar kesinleşmiş suç veya yargı kararı olarak değerlendirilmemeli.

Gözaltı iddiasının ardından sosyal medyada farklı yorumlar ve paylaşımlar yapılırken, Oyanık'ın yakın çevresi sürece ilişkin sınırlı bilgi verdi. Cem Özkök, avukatın talebi doğrultusunda açıklama yapmayacaklarını belirterek resmî bilgilendirmeyi beklediklerini aktardı. Su Kulaçatan da gözaltı bilgisine doğrudan ulaşmadığını açıkladı. Soruşturmanın nedeni ve varsa adli sürecin ayrıntıları, yetkili makamlardan gelecek açıklamalarla netlik kazanabilecek.

CEM ÖZKÖK VE SU KULAÇATAN'DAN AÇIKLAMA

Yasin Oyanık'la yardım faaliyetlerinde birlikte çalışan Cem Özkök, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Yasin Oyanık ve avukatının talebi nedeniyle şu aşamada ayrıntılı bilgi paylaşamayacaklarını belirtti. Özkök, konunun doğrudan muhataplarının Oyanık ve avukatı olduğunu vurgulayarak doğru ve ayrıntılı bilginin kendilerinden alınması gerektiğini ifade etti. Açıklama, sosyal medyada yayılan iddiaların ardından gözlerin resmî bilgilendirmeye çevrilmesine neden oldu.

“İstanbul Ablası” olarak tanınan Su Kulaçatan da konu hakkında değerlendirmede bulundu. Kulaçatan, ilk açıklamasında gözaltı iddiasına ilişkin ifadeler kullansa da daha sonra bu bilgiyi doğrudan teyit etmediğini belirterek yanlış anlaşılma olmaması gerektiğini söyledi. Bu açıklamalar, yakın çevreden gelen bilgilerin de sınırlı olduğunu gösterdi. Oyanık'ın hukuki durumuna ilişkin kesin değerlendirme yapılabilmesi için yetkili makamların açıklaması bekleniyor.

ANKARA ABİSİ YASİN OYANIK KİMDİR?

Yasin Oyanık, sosyal medyada “Ankara Abisi” adıyla tanınan ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleriyle bilinen bir isimdir. Ankara Abisi İyilik Derneği'nin kurucusu olan Oyanık, sosyal medya üzerinden yürüttüğü çalışmalarla dar gelirli ailelere ve desteğe ihtiyaç duyan kişilere ulaşmayı amaçlayan yardım faaliyetlerinde yer aldı. Paylaşımlarında ihtiyaç sahiplerinin gereksinimlerini duyurarak yardım organizasyonlarına öncülük etmesiyle tanındı.

Oyanık'ın faaliyetleri arasında ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağlanması, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanması, öğrencilere burs verilmesi ve sağlık ihtiyaçları için medikal destek ulaştırılması bulunuyor. Sosyal medya aracılığıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Oyanık, yardım çalışmalarını dernek çatısı altında sürdürdü. Hakkındaki son gelişmelerin ardından takipçileri, hem gözaltı iddiasının doğruluğunu hem de soruşturmanın içeriğini araştırmaya başladı.

ETİKETLER
#cem özkök
#ankara abisi
#yasin oyanık
#Uşak
#Su Kulaçatan
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.