Ankara Akyurt Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangında söndürme işlemleri devam ediyor
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
07 Ağustos 2024 14:15 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 14:20
7 Ağustos günü Ankara'da yangının ardından dumanlar gökyüzünü sardı. Dumanları görenlerin ihbarı sonucu Ankara Akyurt Sanayi Bölgesi'nde çıkan fabrika yangınına müdahaleler başlarken söndürüldü mü son dakika durum nedir merak konusu oldu.
Yaz aylarının gelmesiyle artan orman yangınlarının yanında bugün Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Ankara'da çıkan yangına ekipler sevk edilirken nerede, neden çıktığı da gündeme geldi.
ANKARA YANGIN SON DAKİKA NEREDE, NEDEN ÇIKTI?
7 Ağustos günü öğlen saatlerinde çıkan yangın Akyurt Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında çıkarken henüz kontrol altına alınamadı.
Akyurt ilçesinde çıkan fabrika yangınında yükselen dumanlar vatandaş tarafından fark edildi ve ihbar edildi.
Kısa sürede büyüyen yangının nedeni henüz bilinmezken henüz kontrol altına alınamadı.
Kaynak: TGRT Haber