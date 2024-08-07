Ankara Akyurt Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangında söndürme işlemleri devam ediyor

07 Ağustos 2024 14:15 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 14:20

Bursa Orhangazi'de yat fabrikasında çıkan yangının nedeni henüz belirlenmedi

Bursa Orhangazi'de yat fabrikasında çıkan yangının nedeni henüz belirlenmedi

Yaz aylarının gelmesiyle artan orman yangınlarının yanında bugün Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Ankara'da çıkan yangına ekipler sevk edilirken nerede, neden çıktığı da gündeme geldi.

ANKARA YANGIN SON DAKİKA NEREDE, NEDEN ÇIKTI?

7 Ağustos günü öğlen saatlerinde çıkan yangın Akyurt Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında çıkarken henüz kontrol altına alınamadı.

Akyurt ilçesinde çıkan fabrika yangınında yükselen dumanlar vatandaş tarafından fark edildi ve ihbar edildi.

Kısa sürede büyüyen yangının nedeni henüz bilinmezken henüz kontrol altına alınamadı.