Ankara Altındağ elektrik kesintisinin biteceği saat bekleniyor
15 Ocak Çarşamba günü Ankara Altındağ'da elektrik kesintisi yaşanıyor. Erken saatlerde başlayan kesintinin sona ermemesi üzerine vatandaşlar elektriklerin geleceği saati beklemeye başladı. Başkent resmi internet sitesinde yer alan bilgiler aracılığıyla kesintinin biteceği zamanı öğrenebiliyoruz.
Bugün erken saatlerde Ankara Altındağ'da yaşanan elektrik arızasıyla beraber vatandaşlar arıza bakım çalışmalarının sonlanacağı saati araştırmaya başladı.
Altındağ'ın bazı bölgelerinde etkili olan kesintide çalışmalar sürüyor.
ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 2025?
Bugün meydana gelen kesinti KARACAÖREN, 1568 sokak bölgesinde 14.49 gibi sona erecek şekilde planlandı. GÜLTEPE, ŞEHİT TALİP YENER, AYDINLIKEVLER, ŞEHİT BÜLENT AY, ÖNDER, DALBOYU bölgelerindeki arızanın da kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor.
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK
Bugün Ayaş ilçesinin İSTİKLAL, MEVLANA, ULUYOL, AVŞAR, AYAŞ POLATLI YOLU bölgelerinde arıza 17.00'ye kadar sürerken EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, 240 sokaklarında henüz sonlanmadı.
Bala'da 09.30'da başlayan arıza TUNAHAN, YAVUZ SULTAN SELİM, DİRİL, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ÇAM, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN bölgelerini kapsıyor ve 17.00'de sona erecek.
Çamlıdere OSMANSİN, MERKEZ OSMANSİN bölgelerindeki kesintinin biteceği saat duyurulmazken kısa süre içerisinde bitmesi planlandığı belirtildi.
15 Ocak Çankaya kesintisi YEŞİLKENT, 555 CAD., ALACAATLI, 2692 Sokak, KORU, 2569 BEYAZGÜL SİTESİ Sokak, İŞÇİ BLOKLARI, 1071 MALAZGİRT Sokak, AYDINLAR, DİKMEN Sokak, BEYTEPE, BEYTEPE KÖYÜ YOLU Sokak, AHLATLIBEL, 1821 Sokak, YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak, OSMAN TEMİZ, DİKMEN Sokak, KORU, BANGABANDHU Sokak bölgelerinde geçerli ve biteceği saat belirtilmedi.
Elmadağ SEYİTCEMALİ, YEŞİLDERE FATİH bölgesinde saat belirtilmezken KUŞÇUALİ, ADATEPE bölgelerinde 15.08 civarında sona ermesi bekleniyor.
Kahramankazan SARAY, 1 NOLU bölgesinde kesintinin 17.06'da bitmesi planlandı.