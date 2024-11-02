Ankara Bursa D 200 karayolunda hız sınırları değiştirildi

02 Kasım 2024 16:26 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 16:29

Eskişehir Valiliği’nin aldığı karara göre şehirden geçen Ankara-Bursa D 200 karayolunun hız limitleri yeniden düzenlendi. Ankara Bursa arası yolculuk yapacaklar hız sınırına dikkat etsin.

En hızlı otomobiller belli oldu! Ferrari, Lamborghini ve Porsche şaşırttı

En hızlı otomobiller belli oldu! Ferrari, Lamborghini ve Porsche şaşırttı

D 200 karayolunun Eskişehir’den geçen 14’üncü ve 35’inci kilometreleri arasında farklı araç türleri için hız limitleri yeniden belirlendi. Yeni belirlenen hız limitleri için valilikten yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanmasının önceliğimiz olduğunu, sürücülerimizin yasal hız sınırları başta olmak üzere trafik kurallarına uymaları gerektiği hususunu hatırlatırız" ifadelerine yer verildi.

D 200 HIZ LİMİTİ NE KADAR?

Alınan karara göre, otomobil​ (M1)-(M1G), minibüs (M2), kamyonet (N1)-(NGT) ve panelvan (N1) sınıfındaki araçların hız sınırı en fazla saatte 82 kilometre olacak.

Öte yandan aynı güzergâhta, kamyon, çekici (N2)-(N3), otobüs (M2)-(M3) ve motosiklet türü araçlardan L3, L4, L5 ve L7 sınıfındakiler için hız limiti ise saatte 70 kilometre olarak belirlendi.

Yeni hız limiti kararının 1 Kasım 2024 (bugün) tarihi itibariyle uygulamaya başlanacağı duyuruldu.

ARAÇLARIN HIZ SINIRLARI NE KADAR?

Son yapılan düzenlemelerde normalde otomobillerin yerleşim yeri içindeki hız sınırı 50 kilometre, şehirlerarası çift yönlü yollarda 90 kilometre, bölünmüş yollarda 110 kilometre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen otoyollarda 130 kilometre, Yap-İşlet-Devret (YİD) otoyollarında ise 140 kilometre olarak belirlenmişti.