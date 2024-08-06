Ankara Çankaya'da patlama sebebi doğalgaz olurken 1 kişi hayatını kaybetti

06 Ağustos 2024 16:43 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 17:09

Bugün öğlen saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Cinnah Caddesi'nde meydana gelen patlama sebebi vatandaşı endişelendirirken patlama sesi neden geldi araştırıldı.

Bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasının ardından ekipler olay yerine sevk edildi.

ANKARA PATLAMA MI OLDU, NEREDE SON DAKİKA?

Ankara'nın Çankaya ilçesinde olan doğalgaz patlaması sonucunda olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aziziye Mahallesi'ndeki bir dairede olan patlama sonrasında olay yerinde incelemeler sürüyor.

Kanada Büyükelçiliği binasına 100 metre uzaklıktan gelen patlama sesiyle beraber Bürümcük Sokak'taki 5 katlı binada doğalgaz patlaması oldu.

ANKARA AZİZİYE MAHALLESİ DOĞALGAZ PATLAMASI ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Çankaya Aziziye Mahallesi'nde olan doğalgaz patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

İncelemeler sonucunda 37 yaşındaki Kemal Altuğ'un vefat ettiği belirtildi.