Ankara Dikmen yangınında ölü, yaralı var mı? Nedenine dair açıklama bekleniyor

04 Şubat 2025 10:04 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 10:07

Ankara Dikmen'de çıkan yangın sonrasında ekipler olay yerine sevk edildi. 4 Şubat günü çıkan yangın sonrasında dumanlar yükselirken yangının nedeni de araştırıldı.

Bugün erken saatlerde Ankara'da meydana gelen yangın vatandaşlara endişeli anlar yaşattı. Dumanlar gökyüzüne yükselmeye devam ederken itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

ANKARA DİKMEN YANGIN SON DAKİKA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir inşaat alanında yangın çıktı. İlk belirmelere göre can kaybı olmadığı biliniyor. Resmi açıklaması gelmesi halinde haberimizi güncelleyeceğiz.

ANKARA SON DAKİKA ÇANKAYA YANGIN NERDE ÇIKTI?

Bugün yaşanan son dakika yangın olayı Çankaya'da yaşandı. Dikmen'de bir inşaat alanında çıkan yangının sebebi henüz bilinmezken dumanlar bir anda gökyüzünü kapladı.