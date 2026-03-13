Ankara elektrik kesintisi 14-15-16 Mart listesi! Ankara Akyurt, Çamlıdere, Çankaya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara’da elektrik altyapısında yapılacak planlı çalışmalar nedeniyle birçok ilçede kesinti programı açıklandı. Farklı tarihlerde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında çok sayıda mahalle, cadde ve sokakta elektrik kesintileri uygulanacak.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14-15-16 MART

14-15-16 Mart Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler açıklandı:

Akyurt

Akyurt ilçesinde 14 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintiden Merkez, Özündere, 185, 134, 194, 189, 190, 186, 187, 181, Samut, Kızık ve Kızık Küme bölgeleri etkilenecektir.

Aynı gün saat 09.15 ile 12.15 arasında yapılacak başka bir bakım çalışması kapsamında Enver Paşa, 159, Evren Büğdüz, Mustafa Özbek, 313, Ulupınar, 156, Balıkhisar Köy İçi, 150, Kaymakam A. Galip Kaya, 307, 154, Yıldırım Beyazıt, 152, 157, 304, 320, 158, 312, 301, Çankırı, 310, 27, 319, Çelikli, 155, Büğdüz, 303, 302, 308, 300, 305, 309, 23, Özyeşilbağ, 320, Akkent, 400 ve 151 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mart 2026 tarihinde yine saat 09.15 ile 12.15 arasında Tuğla, Kızılca, Ahmetadil, 1015, 1010, Toraman, Yeşilyurt 1, Yeni Karaköy, Yeşilvadi Sitesi, Sirkeli Yeşilova, Ulubatlı Hasan, Yuva, 1, Yeşilyurt Mahallesi, Toraman, İkipınar, Karaköy, Güzelyurt Bağlum ve Güzelyurt bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında Merkez, Özündere, 185, 134, 194, 189, 190, 186, 187, 181, Samut, Kızık ve Kızık Küme bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında Duru, Çankırı ve Bağlaryolu bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 16.45 arasında Duru, Mimar Sinan, Betek, Merkez, 80, Çınar, 81 ve Kapaklı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Merkez bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

17 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında Zambak, Ada, Rüzgarlı, Şeref, Leylekli, Saygı, Serçe, Aksu, Bektaş, Cesur, Ahmetadil, Ofis, Mevlana, Ahırlıkuyu, Vakıf, Şehit Er Soner Çankaya, Cengiz Topel, Mutlu, Kaynak, Cihangir, Çeşme, Çakır, Poyraz, İrfan, Okul, Cemre, Gürbüz, Mercan, İnönü, Gelin Kayası mevkii, Alparslan, Kooperatif, Şehit Mükremin Başaran, Atatürk, Yavuz, İhlas, Fevzi Çakmak, Ceylan ve Adalet bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

18 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında Ahmetadil, Ankara, Açelya, Akçaağaç, Mavi Selvi, Fahri Daldal, Ali Hakbilir, Borsa, Bünyamin Adacı ve Konya bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Altındağ

Altındağ ilçesinde 14 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında Silivri, Akbaba, Kıvrım, Talatpaşa, Karacabey, Eceabat, Doğa, Çifteler, Dumlupınar, Çayır ve Fidan bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 12.30 ile 15.30 arasında Kahramanlar, Sarıca, Hamam Arkası, Yeni Ankara, Fidan, Soysal, Talatpaşa, Dumlupınar, Engin, Çifteler, Yılmaz Çıkmazı, Yeşerti, Koyungözü, İpci, Anadolu, Cevizaltı ve Öksüzler bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında Altın, Odabaşı, Ekincik, Odabaşı Karşıyaka ve Bekpınar Yolu bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 08.00 ile 14.00 arasında Dökümhane, Tornacı, Sebze Bahçeleri, Tesviyeci, Çilingir 2 ve Kaynakçı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında 2026, Bayam Merkez, Yukarı Seki, Alıççık, Yemişenlioğlu, Tekke ve Merkez bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ayaş

Ayaş ilçesinde 16 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.00 arasında Esenler Mezra, Tatlar Köyü, Kesiktaş ve Polatlar bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.00 arasında 677, İncirlik, İlyakut ve Mülk bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beypazarı

Beypazarı ilçesinde 16 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.30 arasında Elvanlar ve Uluhan bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 13.00 arasında Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çamlıdere

Çamlıdere ilçesinde 14 Mart 2026 tarihinde saat 09.40 ile 16.30 arasında Yayla Dörtkonak bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

17 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.15 arasında Mandıra Bökeler ve Merkez Bökeler bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.15 arasında Doğanlar bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 16.30 arasında Yayla Evleri Hıdırlar, Aşağıçanlı, Hıdırlar, Turgutlar, Aköz, Fındıklı, Menteşeler, Yeni, Kasımlar Küme, Saraçlar, Kerimler, Beşkonak, Alpular, Yağcıhüseyin, Sipahiler, İyceler, Belpınar, Yukarıçanlı, Demirciler Beşkonak, Güvem, Köseler, Kadoğlu, Salın, Seyhamamı, Yukarıkese ve Kavaközü bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında kısa süreli bir elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 12.00 ile 14.30 arasında Kışlak, Orta, Merve, Güreş Yeri, Çeltikçi Akçaören, Ankara Caddesi, Cami, Aşağı, Akbağ, Cumhuriyet, Bağören, Kuşcuören, Mercimek, Öteyüz, Aşağı Akkaya, Bayındır Küme bölgeleri, Arslanlar, Gümelle, Aşağıhüyük, Mehter, Yayla Akkaya, Sağlık, Yukarı Kurumcu, Özçaltı, Yukarıhüyük, Akkaya, Güneysaray, Yayla Yediören, Uluyol, Kurumcu, Başağaç, Bademli, Tahtalar, Alpagut, Karyatmaz, Abdurrahman Oğultürk, Kendigelen, Meneviş, Karyağdı ve Çeltikçi Kınık bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya

Çankaya ilçesinde 14 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 665, 554, 555, Karataş ve 555 Cadde bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 12.00 arasında Silivri, Akbaba, Kıvrım, Talatpaşa, Karacabey, Eceabat, Doğa, Çifteler, Dumlupınar, Çayır ve Fidan bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.30 arasında Kahramanlar, Sarıca, Hamam Arkası, Yeni Ankara, Fidan, Soysal, Talatpaşa, Dumlupınar, Engin, Çifteler, Yılmaz Çıkmazı, Yeşerti, Koyungözü, İpci, Anadolu, Cevizaltı ve Öksüzler bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 13.00 ile 15.00 arasında 2694 numaralı cadde ve 2694 Ergönül Konut Yapı Kooperatifi bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 14.15 arasında Yazanlar bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 14.15 arasında Çobanyıldızı ve Şehit Ersan bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 11.00 ile 12.00 arasında 551, Galip Erdem, 622, Medine Müdafii, Güneypark, 621, 2191, 620, 623, 624 ve 625 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

17 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında Dodurga Köyü Yolu ve Dodurga Mahallesi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 10.30 ile 15.30 arasında Şafak, Dodurga Mahallesi ve 5166, 5168, 5173, 5174, 5175 ve 5180 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.