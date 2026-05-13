Ankara elektrik kesintisi 14-15-16 Mayıs! Ankara’da elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Ankara genelinde üç gün boyunca farklı ilçelerde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Kesintiler kapsamında çok sayıda mahalle, sokak, küme evleri, köy yolları ve yerleşim alanlarında enerji verilemeyecek.

Özetle

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14-15-16 MAYIS

14, 15 ve 16 Mayıs 2026 tarihlerinde Akyurt, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Haymana, Keçiören, Kızılcahamam, Sincan ve Yenimahalle başta olmak üzere birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler mahalle, sokak, köy ve çeşitli yerleşim alanlarını kapsayacak şekilde duyuruldu.

AKYURT

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında Güzelhisar, 81 ve 86 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.45 ile 16.45 arasında Çiftlikköy, Kozayağı ve Eskiköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 23. Sokak, Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevki, Melikşah, Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, Oyumiğde, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli ve Sarısu bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında Ülke, Neşe, Olgunlar, Ankara, Şehadet, Saracalar, Kabin, Gülşen, Destan, Gelincik, Akben, Sema, Altınordu, Şeyhler, Bahadır, Bayındır, Yeşilkent, Türközü, Evliya Çelebi, Aşkabat, Seğmenler, Süngülü, Uygur, Estergon, Yazır Yolu, Süngülüköy, Doğan, Zemzem, Metin, Melikşah, Arslan, İstiklal ve Derman bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Ahmetadil ve Maliköy bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Kozayağı ve Cücük bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

AYAŞ

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Akkaya, Fatih Sultan Mehmet, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk, Semerci ve Ahmet Onbaşı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Murat, Tepe, İmamoğlu, Polatlı 1, Gülamı, Mutlu, Şehit Olgun Gökmen ve Emek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.30 ile 18.00 arasında Burhan Demirbaş, Tekke, Ayaş Polatlı Yolu ve Tepe bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Ergenekon, Beypazarı, Tekke Küme, Ilıca, Güneyce, Perili, Akkaya, Şehit, Hilmi Çayırlıoğlu ve Gazi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Mimar Sinan, Gelincik, Pınaraltı, Yeregömü, Cumhuriyet, Atatürk, Kubilay, Yunus Emre, Avşar, Ayaş Polatlı Yolu, Ertekin, Okullar, 96. Sokak, Mevlana, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal, Uluyol ve Mehmetçik bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 10.30 arasında Bahçe, Uluyol, Selbasan, Berkay Türkel, Ertekin ve Avşar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.30 ile 14.00 arasında Gülamı, Ayaş Polatlı Yolu, Evren ve Polatlı 1 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.30 arasında 201, 213, 236, 243, Hafız Tevfik Boşkök, Kuyucak, Yusuf Gül Gök ve Şevket Çiftçioğlu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 ile 18.00 arasında Pınaraltı, Kalender, Dereçeşme, Doruk, Akpınar, Ayvalı, Çeşme, Bağlar, Türbe, Hacı Bey, Bahçe ve İnce bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Ortabereket bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Ayter Sitesi, Kavak, Emine Tevfika Ayaşlı, Ayaş Polatlı Yolu ve Ova Bağları bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.30 ile 18.00 arasında Ova Bağları ve Emine Tevfika Ayaşlı TOKİ Konutları bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.10 ile 17.30 arasında Bayrak, Hırabaşoğlu, Kabaca, Dibekören, Çağabey, Acısu, Dikmen, Aşağı Mahalle Küme Evleri, Ayvaşı Küme, Yoğunpelit, Güneyce, Boztepe, Ayvaşık, Dibecik, Akkaya, Kızılcasöğüt, Adaören, İncepelit ve Akçakavak bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYPAZARI

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Şeyh Şamil, Kuyumcutekke, Kızılcasöğüt ve Acısu bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Dibekören, Alaaddin, Çakmak, Çınar, Dik Çakmak ve Karcıkaya Dere Sağ bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Kaş Mahkeme Öksüzce, Nerdübendede, Öksüzce, Tepedelen, Yazıcıoğlu ve Kaşmahkeme bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında Avlu Bostanları, Bostancılar Çarşısı, İhsan Yavaş ve İrfan Gümüşel bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Dibekören, Sakarya, Gazi, Menekşe, Zafer, Evcik, Fatih, Baraj 1, Gonca, Cumhuriyet Alanı, Bağlar, Çıkmaz, Bahar ve Ankara bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.50 ile 17.50 arasında Dibekören, Marangozlar, Akyazı, Demirciler Sitesi ve Saray Bosna bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.00 ile 17.40 arasında Yukarıulucak bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.30 ile 18.30 arasında Dibekören, Akyazı, Demirciler Sitesi, Alparslan Türkeş ve Şeyh Şamil bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇAMLIDERE

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Emniyet, Kargalar, Sarpın Çiftliği, Sofu Deresi, Çamurla, Üreğil Çiftliği, Yukarıdere ve Beşbeyler Küme bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.00 ile 17.30 arasında Beyler, Merkez Osmansin, Hacı Şevket Efendi, Beşbeyler, Ali Özdemir ve Dikilitaş bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.30 ile 16.30 arasında Harmancık, Cumhuriyet, Mehmet Bahattin Dinçmen, Halil Okur, Kuyu Boğazı ve Dikilitaş bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Berçinyayalar, Yayla Gebeler, Korkmazlar, Alakoç, Yayla Meşeler, Yayla Avşarlar, Yayla Üyücek, Şahinler, Gebeler ve Yayla Alakoç bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.30 ile 16.30 arasında Örenköy bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇANKAYA

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Akmeşe, Ceviz, Karaağaç, Kayın, Çınar, Maviçam ve Gürgen bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında 2886, Şehit Remzi Kaplan, 2866, 2865, Atabilge Sitesi, Selçuk Yula ve 2879 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 1184, 1183, Dikmen, 1179, 844, 1180, 1182 ve Ahmet Yesevi bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Reşat Nuri, Nazilli, Selimiye, Kuzgun, Hoşdere ve Yeşilyurt bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Kömürcü ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 554, 555, 665 ve Karataş bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Galip Erdem bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Esence, Yeni, Küçük Beltepe, Onbaşı, Aşağı, Yukarı, Beltepe, Kapaklı, Merkez, Okluca, Üçağıl ve Tatlısu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 00.30 ile 05.30 arasında 2118. Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında Abazlı, Dostlar Çiftliği ve Karahasanlı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında 648. Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında 648. Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ELMADAĞ

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Çıra, Çakmak, Erkan, Hazan, Akyüz, Çelik, İtfaiye, Levent, Yazı ve Ekrem Kavur bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında Bağlarbaşı, Fevzi Çakmak, Fatih, Belardı Mevkii, Köybağı 3 ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında Bağ, Meteoroloji, Köşe, Tokluoğlu, Menderes, Çal, Çoraklık, Harman, Büyük Cami, Kayıbağı, Koç, Karaköy, Kayalı ve Ulucak bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında Bağlarbaşı, Küpyokuşu, İnebel ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında Büyük Cami, Karakol, Çetin, Harman, Anayurt, Kurt, Molla Ahmet, Mazi, Ulucak, Küme Evler ve Tokluoğlu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında Büyük Cami, Çal ve Kayalı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 16. Sokak’ta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ETİMESGUT

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında 1733 ve 1748 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Aşağı Yurtçu, 4556 ve Atabey bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.30 arasında Çiçektepe ve Aşağı Yurtçu bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında Taş Ocakları, Karakaya Kutludüğün, Yunus Emre, Karacadere, Evren, Acarlar, Ardıçözü, Kutludüğün, Pınar ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Eskişehir Devlet Yolu, Yapracık, Yapracık Mahallesi, Huzur Kent Yapı Kooperatifi ve Evliya Çelebi bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.30 arasında Eskişehir Devlet Yolu ve Dumlupınar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Safahat, Dumlupınar, 4409, 4415 ve 4385 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.30 arasında Yukarı Yurtçu bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

HAYMANA

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Arabacı 1, Akbenli, İnönü, Haymana, İnönü Zafer, Karalevent, Mesut Turgut, Gürsel Paşa ve Koço bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Akyüz, Alahacılı, Batı Kısım, Altipınar, Aras, Mezarlık, Ekvator, Papyon, Sıraç, Barbaros, Aziz, Dağıstan, Alsancak, Rahman, Doğu Kısmı, Bintuğ, Aytaç, Ayça, Bahadır Alp, Altuğ, Desen, Yumak, Karakuyu, Tatlıkuyu, Nurlu ve Çeliktepe bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Merkez ve Durupınar bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Alahacılı, Hıdırlar, İnler ve Ilıca bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

KEÇİÖREN

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında 540, 548, 644, 948, 550, 565 ve 567/2 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında 550, 548, Yozgat, 551 ve 564 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında 695. Sokak ve Yozgat bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında 2029 ve 2032 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Kerpiç, Yavuz, Mahmutbey 1, Aslan, Çimen, Çandarlı, Ballıbaba, Kurt, Çimen 1 ve Alperen 1 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Yavuz, Batuhan, Ballıbaba, Beylerbeyi, Simge, Kınacı, Atika, Kervan ve Bahtiyar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında 2035. Sokak’ta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında 2029 ve 2034 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KIZILCAHAMAM

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Akyüz, Alahacılı, Batı Kısım, Altipınar, Aras, Mezarlık, Ekvator, Papyon, Sıraç, Barbaros, Aziz, Dağıstan, Alsancak, Rahman, Doğu Kısmı, Bintuğ, Aytaç, Ayça, Bahadır Alp, Altuğ, Desen, Yumak, Karakuyu, Tatlıkuyu, Nurlu ve Çeliktepe bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Bağören, Kuşcuören ve Gümele bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Kızık, Bağören, Çeltikçi Başören, Yakakaya ve Kuşcuören bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında Dereneci bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.55 ile 12.30 arasında Semer ve Ortaköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.05 ile 12.40 arasında Semer bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Çeltikçi Akçaören, Kışlak, Özçaltı, Güneysaray, Bademli, Alpagut ve Başağaç bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında Taşlıca bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SİNCAN

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Levent, Güvercin, Kısa, Saka, Nur, Çağlayan, Papatya, Sakarya, Plevne, Oba ve Fırat bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Sincan Doğal Besi Çiftliği, Akasya ve Türkobası bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Âşık Veysel, Abbas, Güldereli, Hale ve Maliköy bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Levent, Pazar, Fecri Ebcioğlu ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında Yenihisar, Yaprak, Badem, Goncagül, Turgut Özal, Merzifon ve Tandoğan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

YENİMAHALLE

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.15 ile 13.15 arasında Şehit Hakkı Sözer, 876, 934, 862, 874, 902, 881, 878, Akgüvercin, 890, 879, 887, 872, 875, 882, 865, 873, 880 ve Ünsal bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Fatih Sultan Mehmet, 2307/3 ve 2307 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında 5330, Susuz Mahallesi, 5317, 5318, 5329, 5316 ve 2. İnönü bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 00.45 ile 05.45 arasında Ahmet Hamdi bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında 2331, Batı Bulvarı Modernkent ve Batı Bulvarı Nurol Sitesi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.