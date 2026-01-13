Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Ankara elektrik kesintisi! 14-15-16 Ocak (LİSTE) Ankara'da Çankaya, Ayaş, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara elektrik kesintisi 14, 15 ve 16 Ocak tarihli listesi açıklandı. 14 Ocak Ankara elektrik kesintisi ile 3 gün belirli aralıkla ilçelerde gerçekleşecek planlı/plansız kesintiler belli oldu. Ankara genelinde 14, 15 ve 16 Ocak 2026 tarihlerinde şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında çok sayıda ilçe, mahalle, cadde ve sokakta planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Ayaş ve Beypazarı elektrik kesintisi ve çalışmalar farklı saat aralıklarında gerçekleştirilecek. Kesintiler; site yerleşimleri, merkezi mahalleler, kırsal bölgeler, ana arterler ve bağlantı yollarını içine alacak şekilde planlandı. Belirlenen gün ve saatlerde yapılacak çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde enerji verilemeyecek. İşte Ankara elektrik kesintisi 14 Ocak, 15 ve 16 Ocak listesi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ankara elektrik kesintisi! 14-15-16 Ocak (LİSTE) Ankara'da Çankaya, Ayaş, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 22:19

’da önümüzdeki günlerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle birçok ilçede farklı saatlerde enerji kesintisi uygulanacak.

Ankara elektrik kesintisi! 14-15-16 Ocak (LİSTE) Ankara'da Çankaya, Ayaş, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14-15-16 OCAK

Ankara’da 14-15-16 Ocak tarihlerinde başta , , Beypazarı, ve olmak üzere birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi yaşanacak:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ (14, 15, 16 OCAK)

Çankaya ilçesinde 14 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bak Yuvam Sitesi ve 2861. Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Ocak 2026 tarihinde ise saat 14.00 ile 17.00 arasında Ahmetadil, Billur, Ballı, Güvenlik, Havuzlu ve Paris sokaklarını kapsayan bir bakım çalışması yapılacaktır.

16 Ocak 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında birden fazla kesinti planlanmıştır. Saat 10.00 ile 11.00 arasında 47, 36, 37, 46, Kazakistan, Azerbaycan, 48 ve 49. sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır. Aynı saatlerde Azerbaycan, 47, 38, 37, 45, 39, 49, Şevket Süreyya Aydemir, Kazakistan ve 44. sokaklar da kesintiden etkilenecektir.

Aynı gün saat 11.00 ile 12.00 arasında Çınar Dibi, Cengizhan, Prof. Dr. Muammer Aksoy, 36, Azerbaycan, 48 ve Şevket Süreyya Aydemir sokaklarında; saat 13.30 ile 14.30 arasında ise Taşkent Caddesi’nde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ (14-15 OCAK)

Keçiören ilçesinde 14 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Süleymaniye, 222, 220, 231, Beydağ, Hasandağ, Işılay, Kiraz, Bağcı, Ebru, Toros Dağı ve 221. sokaklarda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Ankara elektrik kesintisi! 14-15-16 Ocak (LİSTE) Ankara'da Çankaya, Ayaş, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Aynı gün saat 10.00 ile 12.30 arasında Bağlar, Arıklar Mevkii, Hacıveli, Emek, Gökçebağ, Ulupınar, Ören, Karaköy, Ayaş Ankara yolu, Köy Bayram ve Yağmurdede bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

15 Ocak 2026 tarihinde ise saat 09.30 ile 17.30 arasında 733. Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır.

YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ (14-15-16 OCAK)

Yenimahalle ilçesinde 14 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında belirli bölgelerde bakım çalışması yapılacaktır. Aynı gün saat 11.30 ile 13.00 arasında 1803. Sokak’ta, saat 09.30 ile 12.30 arasında 3704/1 Sokak’ta elektrik kesintisi olacaktır.

14 Ocak 2026 günü saat 14.00 ile 18.00 arasında 1730, 1731 ve 1733 numaralı sokaklarda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle enerji verilemeyecektir.

15 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında Susuz Mahallesi’nde, saat 09.30 ile 11.00 arasında 287. Sokak’ta ve saat 11.30 ile 13.00 arasında Bağdat Caddesi ile 184. Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ankara elektrik kesintisi! 14-15-16 Ocak (LİSTE) Ankara'da Çankaya, Ayaş, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

16 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Cengiz Aytmatov Caddesi’nde, saat 09.30 ile 10.30 arasında 3703. Sokak’ta ve saat 11.00 ile 12.00 arasında Çınar Dibi, Cengizhan, Prof. Dr. Muammer Aksoy, 36, Azerbaycan, 48 ve Şevket Süreyya Aydemir sokaklarında kesinti yapılacaktır.

AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ (14, 15, 16 OCAK 2026)

Ayaş ilçesinde 14 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Köy Pınaryaka, Ladin, Selçuklu, Kayı Boyları, Oğuzlar, Ayaş, Ayaş Ankara yolu, Ankara, Başbereket ve Ortabereket bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 09.45 ile 12.45 arasında 1. Okul, Açelya, Zambak, Sağlık, Karanfil, Ladin, Söğüt, İstiklal, Kayı Boyları, Lale, Hun, Ihlamur, Uluyol, Cumhuriyet, Selçuklu, Gül, Oğuzlar, İnce, Pehlivan, Göktürkler, Altay, Bayat, Atatürk, Çiçek, Feruz ve Ankara çevresinde kesinti uygulanacaktır.

14 Ocak 2026 tarihinde saat 12.00 ile 18.00 arasında Bayrak, Mimarsinan, Vatan, Ergenekon, Özal, Karagöl, Sancak, Mareşal Fevzi Çakmak, Beypazarı, Güneyce, Perili, Yıldız ve Piri Reis sokakları kesintiden etkilenecektir.

Ankara elektrik kesintisi! 14-15-16 Ocak (LİSTE) Ankara'da Çankaya, Ayaş, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

15 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Murat, İmamoğlu, Cumhuriyet, Atatürk, Bahçe, Mutlu, Yenimahalle, Hasanoğlu, Tekke, Ayaş Polatlı Yolu, Çerkez, Şehit Olgun Gökmen ve çevresinde; saat 10.00 ile 17.00 arasında ise Ilıca, Çiftlik, Avşar, Güdülyolu, Ertekin, Gazi, Balçiçek, Uğurçayırı ve 200 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında Bavlaz, Başıayaş ve Alay Mevkii’nde; saat 12.00 ile 18.00 arasında ise Akpınar ve Alay Mevkii’nde bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beypazarı ilçesinde 14 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında Yoğunpelit bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Ocak 2026 tarihinde ise saat 11.15 ile 17.00 arasında Merkez, Dibekören, Acısu, Boztepe Yolu, Belediye Evleri, Pınar mahalleleri, Fatih, Kazım Karabekir, Ziyapaşa, Zambak, Lale, Bahçeler, Ulusoy, Akyazı, Esentepe ve çevresindeki çok sayıda cadde ve sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ETİKETLER
#çankaya
#keçiören
#yenimahalle
#ayaş
#Elektrikkesintisi
#Ankara
#Planlıkesinti
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.