Ankara elektrik kesintisi! 14-15-16 Ocak (LİSTE) Ankara'da Çankaya, Ayaş, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara’da önümüzdeki günlerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle birçok ilçede farklı saatlerde enerji kesintisi uygulanacak.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14-15-16 OCAK

Ankara’da 14-15-16 Ocak tarihlerinde başta Çankaya, Ayaş, Beypazarı, Yenimahalle ve Keçiören olmak üzere birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi yaşanacak:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ (14, 15, 16 OCAK)

Çankaya ilçesinde 14 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bak Yuvam Sitesi ve 2861. Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Ocak 2026 tarihinde ise saat 14.00 ile 17.00 arasında Ahmetadil, Billur, Ballı, Güvenlik, Havuzlu ve Paris sokaklarını kapsayan bir bakım çalışması yapılacaktır.

16 Ocak 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında birden fazla kesinti planlanmıştır. Saat 10.00 ile 11.00 arasında 47, 36, 37, 46, Kazakistan, Azerbaycan, 48 ve 49. sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır. Aynı saatlerde Azerbaycan, 47, 38, 37, 45, 39, 49, Şevket Süreyya Aydemir, Kazakistan ve 44. sokaklar da kesintiden etkilenecektir.

Aynı gün saat 11.00 ile 12.00 arasında Çınar Dibi, Cengizhan, Prof. Dr. Muammer Aksoy, 36, Azerbaycan, 48 ve Şevket Süreyya Aydemir sokaklarında; saat 13.30 ile 14.30 arasında ise Taşkent Caddesi’nde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ (14-15 OCAK)

Keçiören ilçesinde 14 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Süleymaniye, 222, 220, 231, Beydağ, Hasandağ, Işılay, Kiraz, Bağcı, Ebru, Toros Dağı ve 221. sokaklarda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 12.30 arasında Bağlar, Arıklar Mevkii, Hacıveli, Emek, Gökçebağ, Ulupınar, Ören, Karaköy, Ayaş Ankara yolu, Köy Bayram ve Yağmurdede bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

15 Ocak 2026 tarihinde ise saat 09.30 ile 17.30 arasında 733. Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır.

YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ (14-15-16 OCAK)

Yenimahalle ilçesinde 14 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında belirli bölgelerde bakım çalışması yapılacaktır. Aynı gün saat 11.30 ile 13.00 arasında 1803. Sokak’ta, saat 09.30 ile 12.30 arasında 3704/1 Sokak’ta elektrik kesintisi olacaktır.

14 Ocak 2026 günü saat 14.00 ile 18.00 arasında 1730, 1731 ve 1733 numaralı sokaklarda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle enerji verilemeyecektir.

15 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında Susuz Mahallesi’nde, saat 09.30 ile 11.00 arasında 287. Sokak’ta ve saat 11.30 ile 13.00 arasında Bağdat Caddesi ile 184. Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Cengiz Aytmatov Caddesi’nde, saat 09.30 ile 10.30 arasında 3703. Sokak’ta ve saat 11.00 ile 12.00 arasında Çınar Dibi, Cengizhan, Prof. Dr. Muammer Aksoy, 36, Azerbaycan, 48 ve Şevket Süreyya Aydemir sokaklarında kesinti yapılacaktır.

AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ (14, 15, 16 OCAK 2026)

Ayaş ilçesinde 14 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Köy Pınaryaka, Ladin, Selçuklu, Kayı Boyları, Oğuzlar, Ayaş, Ayaş Ankara yolu, Ankara, Başbereket ve Ortabereket bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 09.45 ile 12.45 arasında 1. Okul, Açelya, Zambak, Sağlık, Karanfil, Ladin, Söğüt, İstiklal, Kayı Boyları, Lale, Hun, Ihlamur, Uluyol, Cumhuriyet, Selçuklu, Gül, Oğuzlar, İnce, Pehlivan, Göktürkler, Altay, Bayat, Atatürk, Çiçek, Feruz ve Ankara çevresinde kesinti uygulanacaktır.

14 Ocak 2026 tarihinde saat 12.00 ile 18.00 arasında Bayrak, Mimarsinan, Vatan, Ergenekon, Özal, Karagöl, Sancak, Mareşal Fevzi Çakmak, Beypazarı, Güneyce, Perili, Yıldız ve Piri Reis sokakları kesintiden etkilenecektir.

15 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Murat, İmamoğlu, Cumhuriyet, Atatürk, Bahçe, Mutlu, Yenimahalle, Hasanoğlu, Tekke, Ayaş Polatlı Yolu, Çerkez, Şehit Olgun Gökmen ve çevresinde; saat 10.00 ile 17.00 arasında ise Ilıca, Çiftlik, Avşar, Güdülyolu, Ertekin, Gazi, Balçiçek, Uğurçayırı ve 200 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında Bavlaz, Başıayaş ve Alay Mevkii’nde; saat 12.00 ile 18.00 arasında ise Akpınar ve Alay Mevkii’nde bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beypazarı ilçesinde 14 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında Yoğunpelit bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Ocak 2026 tarihinde ise saat 11.15 ile 17.00 arasında Merkez, Dibekören, Acısu, Boztepe Yolu, Belediye Evleri, Pınar mahalleleri, Fatih, Kazım Karabekir, Ziyapaşa, Zambak, Lale, Bahçeler, Ulusoy, Akyazı, Esentepe ve çevresindeki çok sayıda cadde ve sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.