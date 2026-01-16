Ankara elektrik kesintisi! 17-18-19 Ocak Başkent Elektrik Ankara elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara’da önümüzdeki günlerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle birçok ilçede farklı saatlerde enerji kesintisi uygulanacak.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 17-18-19 OCAK

Başkent Elektrik Ankara’da elektrik kesintisi listesini açıkladı. Ankara’da 17-18-19 Ocak tarihlerinde Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara’da güncel kesintileri…

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya ilçesinde elektrik dağıtım şebekesinin daha güvenli ve kesintisiz hizmet verebilmesi amacıyla farklı tarihlerde planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar süresince bazı mahalle, cadde ve sokaklarda geçici elektrik kesintileri yaşanacaktır.

18 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek bakım çalışması nedeniyle saat 10.00 ile 12.00 arasında Yakupabdal, Doğukent ve Kıbrısköy bölgelerinde elektrik enerjisi verilemeyecektir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından enerjinin belirtilen saatler içerisinde yeniden sağlanması planlanmaktadır.

19 Ocak 2026 tarihinde sabah saatlerinde başlayacak bir diğer bakım çalışması kapsamında saat 09.00 ile 15.00 arasında Ürdün Caddesi ile 635 ve 636 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti, şebeke iyileştirme çalışmaları çerçevesinde yapılacaktır.

Aynı gün içinde, 19 Ocak 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında kısa süreli bir bakım çalışması daha planlanmıştır. Bu çalışmaya ilişkin etkilenen cadde ve sokak bilgisi paylaşılmamış olup, kesintinin sınırlı bir alanı kapsadığı bildirilmektedir.

20 Ocak 2026 tarihinde Çankaya ilçesinde geniş kapsamlı bir şebeke iyileştirme çalışması yapılacaktır. Saat 09.00 ile 17.00 arasında Hırabaşoğlu, Ahmetadil, Yukarı İmrahor Mahallesi ve Orta İmrahor çevresinde yer alan çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma süresinin uzun olması nedeniyle vatandaşların gerekli tedbirleri almaları önerilmektedir.

20 Ocak 2026 tarihinde ayrıca saat 09.00 ile 15.00 arasında Şehit Sadık Erişen, Şemsettin Günaltay ve bu caddelere bağlı sokaklarda da ayrı bir bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ocak 2026 tarihinde ise saat 09.30 ile 17.30 arasında Yılmaz Çolpan ve Rafet Canitez sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Bu süre boyunca ilgili bölgelerde elektrik enerjisi kesik olacaktır.

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Keçiören ilçesinde 20 Ocak 2026 tarihinde planlı bir bakım çalışması gerçekleştirilecektir. Bu çalışma kapsamında saat 11.45 ile 13.00 arasında Estergon, Karahöyük, Değirmendere, Nilüfer, Sorgun ve Seval sokakları ile birlikte 696, 705, 713, 716, 717, 721, 724, 1733 ve 1734 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Keçiören ilçesinde ayrıca çok sayıda mahallede şebeke arızası kaynaklı anlık elektrik kesintileri bulunmaktadır. Bu kesintiler planlı olmayıp ani gelişen arızalar nedeniyle meydana gelmiştir.

Ovack, Karşıyaka ve Atapark mahallelerinde farklı sokaklarda şebeke arızası tespit edilmiş olup, ekiplerin arızalara müdahalesi devam etmektedir. Bu bölgelerde enerjinin en kısa sürede yeniden verilmesi hedeflenmektedir.

Ayvalı ve Esertepe mahallelerinde ise çok sayıda sokakta aynı anda arıza kaynaklı kesintiler yaşanmaktadır. Bu mahallelerde birçok sokakta çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülmektedir.

Yayla Mahallesi, Keçiören ilçesinde arızalardan en fazla etkilenen bölgelerden biridir. Yayla Mahallesi’nde çok sayıda sokakta elektrik kesintisi bulunmakta olup, ekipler arızaların giderilmesi için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Yeşiltepe Mahallesi’nde bazı sokaklarda yaşanan arızalar nedeniyle enerjinin 16 Ocak 2026 saat 23.30 itibarıyla verilmesi planlanmaktadır. Diğer mahallelerde ise enerji verilme süresi arızanın durumuna göre değişiklik gösterebilecektir.

Güzelyurt ve Bağlum Güzelyurt bölgelerinde de şebeke arızaları nedeniyle geçici elektrik kesintileri yaşanmakta olup, çalışmalar devam etmektedir.

YENİMALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenimahalle ilçesinde elektrik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla farklı tarihlerde planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar sırasında belirli cadde ve sokaklarda geçici elektrik kesintileri uygulanacaktır.

18 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında 1521 ve 1563 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni şebeke iyileştirme çalışmalarıdır.

19 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında Yakacık bölgesi ile 3603/3 numaralı sokakta bakım çalışması yapılacak ve bu süre boyunca elektrik verilemeyecektir.

20 Ocak 2026 tarihinde sabah saatlerinde gerçekleştirilecek çalışma kapsamında saat 09.30 ile 11.00 arasında Mevlana Caddesi elektrik kesintisinden etkilenecektir.

Aynı gün içerisinde, 20 Ocak 2026 tarihinde saat 11.45 ile 13.00 arasında Estergon, Karahöyük, Değirmendere, Nilüfer, Sorgun ve Seval sokakları ile çevresindeki numaralı sokaklarda da planlı kesinti uygulanacaktır.

21 Ocak 2026 tarihinde Yenimahalle ilçesinde iki ayrı bakım çalışması planlanmıştır. Saat 09.30 ile 11.00 arasında Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Prof. Dr. Haydar Baş Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Atakent çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 11.40 ile 13.15 arasında ise Akın, Aras, Özgen, Kordonboyu, Taner, Bozkaya, Güliz, Nurlu, Çatalkaya, Sevgi, Ragıp Tüzün, Özen, Oğuzlar, Kaynak, Aşan ve Mohaç sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.