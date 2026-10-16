Ankara’da 17 Ekim Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler merak ediliyor. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında kent genelinde farklı saatlerde uygulanacak kesintiler, bazı mahalle ve sokakları etkileyecek. Çankaya’dan Sincan’a, Keçiören’den Gölbaşı’na kadar birçok ilçede yapılacak çalışmaların ardından gözler elektriklerin yeniden verileceği saatlere çevrildi. Peki Ankara'da hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak, ne zaman gelecek? İşte 17 Ekim 2026 Ankara elektrik kesintisi programı ve ilçelere göre kesinti saatleri…

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HABERİN ÖZETİ Ankara elektrik kesintisi 17 Ekim ilçe ve mahalleleri açıklandı! Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören’de elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da 17 Ekim Cumartesi günü şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır. Kesintiler, Çankaya, Sincan, Ayaş, Etimesgut, Çubuk, Akyurt, Altındağ, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Elmadağ, Gölbaşı, Kahramankazan, Keçiören, Mamak ve Polatlı ilçelerini etkileyecektir. Kesinti saatleri ve süreleri ilçelere ve mahallelere göre değişiklik göstermektedir. Kesintiler, sabah saatlerinden akşam 17:30'a kadar farklı zaman aralıklarında uygulanacaktır. Vatandaşların kendi bölgelerindeki kesinti saatlerini takip etmeleri önerilmektedir.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 EKİM 2026

Ankara’da 17 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintileri, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı saat aralıklarında uygulanacak. Kesintilerin süresi ve etkilenecek bölgeler ilçelere göre değişiklik gösterecek.

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya’da 17 Ekim Cumartesi günü dört ayrı zaman aralığında elektrik kesintisi yapılacak.

09.00-11.30: 5154, 4992, Alacaatlı, 4998 ve 4981 numaralı cadde ve sokaklar.

13.00-15.00: 3275, 3273, 3265, 3276, 3250, 3284, 3267, 3264, 3272, 3268 ve 3270 numaralı sokaklar.

15.30-17.30: 944, 1032, 1026, 991, 1005, 1003, 1002, 1001, 1006, 1041 ve 992 numaralı sokaklar.

09.30-17.30: 2449 numaralı sokak.

SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sincan’da üç ayrı bölgede planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

09.00-10.30: Halatlı, Güzelgah, Haziran, Oğuz Yılmaz, Hazır, Ahi Mesud ve Evrim.

09.00-10.30: Adıgüzel, Akça, Alıcı, Asude, Aşıklar, Ay, Aziz, Alcan ve Ahsen.

15.30-17.00: Sanat, Türkeli, Yağmur, Toprak, Döşemeci ve Çakmak.

AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ayaş’ta 17 Ekim Cumartesi günü iki ayrı kesinti planlandı.

09.30-17.00: Beypazarı, 1773, Pirireis, Orhangazi, Özal, Maraşal Fevzi Çakmak, Bayrak, Sancak, Oğuzhan, Barbaros, Güneyce, Yıldız ve Vatan.

09.00-10.30: 677, 2… olarak belirtilen bölge, İnal, Barbaros, Korkmaz, Lale, Melek, Gönül ve Kutsal.

ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Etimesgut için bildirilen kesinti programına göre 09.30-17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışması yapılacak.

Kesintiden etkilenmesi beklenen cadde ve sokaklar şöyle:

Beypazarı, 1773, Pirireis, Orhangazi, Özal, Maraşal Fevzi Çakmak, Bayrak, Sancak, Oğuzhan, Barbaros, Güneyce, Yıldız ve Vatan.

ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çubuk’ta 11.30-13.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden Cirit 6, Aşık Veysel, Kıymetoğlu, Orman, Mertebe, Yukarı Çavundur Yolu, Cirit 9, Şehit Hüseyin Akoğlu, Kıymetoğlu-Cad, Cirit 3, Aşağı Çavundur ve Cirit 5 bölgeleri etkilenecek.

AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Akyurt’ta 15.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil ve Yaylak bölgelerine belirtilen saatlerde elektrik verilemeyecek.

ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Altındağ’da 17 Ekim Cumartesi günü üç ayrı kesinti programı bulunuyor.

09.00-10.30: 1692, 1691/1, 1699/1, 1690, 1696, 1700, 1703, 1702, 1691, Yeşil Kuşak, 427, 1680, 1686, 1695 ve Başak.

14.00-15.30: 1723, 1690, 385, 1699/1, 1675, 1712/1, Gevaş, 1725/1, Narin, 1709/1, 1725/2, 1705, 1725, Yeşil Kuşak, Başak, Şehit Harun Aydın, 1706, 1710, 1709, 1707, Özalp, 1711 ve 1704.

15.30-17.00: 1198 numaralı sokak.

BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bala’da 09.30-17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacak. Planlı kesintiden Büyükboyalık bölgesinin etkilenmesi bekleniyor.

BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beypazarı’nda iki farklı saat aralığında elektrik kesintisi uygulanacak.

09.00-12.30: Alparslan Türkeş.

13.30-17.30: Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 numaralı bölge.

ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çamlıdere’de 10.00-17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacak. Çalışmalardan Üreğil Çiftliği, Kargalar, Sofu Deresi ve Yukarıdere bölgeleri etkilenecek.

ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elmadağ’da 13.30-17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesintiden etkilenmesi beklenen cadde ve sokaklar Pürlü Dede, Arif Çalış, Çırçır, Haydar Manav, Şahinler, Sümbül, Varlık, Yalçın, Mezbaha, Ali Baysal, Boyraz, Hacı Yusuf Ağa, Hacı Ahmet Ağa, Ünlü, Yakışır, Kayalı, Ayyıldız, Elçekpınarı, Yavuz Sultan Selim, Meral, Güç ve Kuzpınar olarak açıklandı.

GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gölbaşı’nda 17 Ekim Cumartesi günü dört ayrı kesinti programı bulunuyor.

09.00-17.00: Akörençarşak, Ahiboz, Soğulcak ve Bezirhane Merkez.

09.30-11.30: 1154, 862, Cemil Yıldırım, 861, 858, 867, 860, 859 ve Ankara olarak belirtilen bölgeler.

12.30-14.30: 164, 3836, 3837, 3842, 79 ve 3839 numaralı sokaklar.

15.00-17.00: Arzum Mutlu Mekan Konut Kooperatifi, Manzara Evleri Sitesi, 270, Örencik, 3780, 3777, 265, 267 ve 259 numaralı bölgeler.

KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kahramankazan’da 09.30-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Kılıçlar Küme bölgesine belirtilen saatlerde elektrik verilemeyecek.

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Keçiören’de 17 Ekim Cumartesi günü iki ayrı kesinti yapılması planlanıyor.

09.30-17.30: 1510, Şehit Bülent Cengiz, 1498, 1499, 301, Balcılar, 1497, 1501, 1496, 232, 1505, Cambıl, 1503, 1504, 310, 1506, 1507, 1502, 305, 309, 1500, Şehit Mustafa Erciğez, 312, 308, 307, 1470 ve 298 numaralı cadde ve sokaklar.

14.00-15.00: Kurşunlu, 293, 294, 295, 302, 301, 284 ve Çambaşı.

MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mamak’ta 17 Ekim Cumartesi günü üç farklı zaman diliminde planlı kesinti uygulanacak.

09.00-10.30: 1692, 1691/1, 1699/1, 1690, 1696, 1700, 1703, 1702, 1691, Yeşil Kuşak, 427, 1680, 1686, 1695 ve Başak.

11.00-12.30: 1680 numaralı sokak.

14.00-15.30: 1723, 1690, 385, 1699/1, 1675, 1712/1, Gevaş, 1725/1, Narin, 1709/1, 1725/2, 1705, 1725, Yeşil Kuşak, Başak, Şehit Harun Aydın, 1706, 1710, 1709, 1707, Özalp, 1711 ve 1704 numaralı cadde ve sokaklar.

POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Polatlı’da 09.00-17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Planlı kesinti kapsamında Evliyafakı, Batı Kısım ve Gündoğan bölgelerine belirlenen saatlerde elektrik verilemeyecek.

ANKARA’DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Ankara’da 17 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacak planlı kesintilerde elektriğin yeniden verileceği saat, ilçeye ve etkilenen bölgeye göre değişiyor. Bazı bölgelerde kesintilerin sabah saatlerinde sona ermesi beklenirken bazı noktalarda çalışmaların 17.30’a kadar sürmesi planlanıyor.