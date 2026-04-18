18-19-20 Nisan Ankara elektrik kesintisi! Beypazarı, Sincan, Çankaya elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Başkentte planlanan elektrik kesintileri farklı ilçelerde eş zamanlı olarak yürütülecek bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Kesintiler, belirlenen saat aralıklarında sokak ve mahalle bazlı olarak uygulanacak.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18-19-20 NİSAN

Ankara genelinde planlanan elektrik kesintileri 18 Nisan ile 22 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihler arasında farklı ilçelerde bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle kesintiler uygulanacak. İşte Ankara’da ilçe ilçe planlanan elektrik kesintileri:

AKYURT

Akyurt ilçesinde 19.04.2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kaymakam A. Galip Kaya ve Çankırı caddelerinde bakım çalışması yapılacaktır.

Yine 19.04.2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Şehit Mehmet Aras, 63, Yıldırım, 59, 60, Özal, 61, 51, Saracalar, Alparslan Türkeş, 50, 52, 53 ve 57 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 555, Saraycık, 1651, 1755, 252, Hıdırlar, İnler, Yukarı Toydemir, Aşağı Toydemir, Ördekgölü, Ilıca, Hacı Muslu, Karabenli, Sabanca, Avdanlı, Kerpiç, Yaprakbayırı, Büyükkonak, Evliyafakı, Esen, Kavak, Alahacılı, Bahçecik, Soğulca ve Kirazoğlu bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

Aynı gün, yani 21.04.2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında Karşıyaka ve Ahmetadil sokaklarında da bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20.04.2026 tarihinde saat 13.00 ile 18.00 arasında 99, 385, Osmangazi, Arif Nazım, Yavuz, Aydos, Gözde 1, Nazar, Gamze, Hüsrev, Erdem, Ay, Kına, Tuna, Yavuz, Emek, Töre, Aşkın, Ulubatlı Hasan, Beylerbeyi, Cihangir, Han, Kadıoğlu, Bosna, Elçibey ve Ahmetadil sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle kesinti olacaktır.

22.04.2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında İkipınar, Karaköy ve Ahmetadil sokaklarında bakım çalışması yapılacaktır.

Yine 22.04.2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Kozayağı ve Elecik bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ALTINDAĞ

Altındağ ilçesinde 18.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Aydıncık bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 13.30 ile 16.30 arasında Karapürçek, Kavaklı ve Tatlar Mahallesi’nde bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

20.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Kavaklı Yolu, Sakız Ağacı, Kavaklı, Tatlar Mahallesi, Nenehatun, Yukarı Köyü ve Gökçeyurt bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yine 20.04.2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında yalnızca Kavaklı bölgesinde bakım çalışması yapılacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Peçenek, Kavaklı, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi ve Aydıncık bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacaktır.

22.04.2026 tarihinde ise saat 09.15 ile 17.15 arasında 1566, Hukukçular, Ardıç, Rıhtım, Kızılırmak 2, Savcı, Lokman, Eşrefoğlu ve Mareşal Fevzi Çakmak sokaklarında bakım çalışması yapılacaktır.

AYAŞ

Ayaş ilçesinde 19.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında Sungurlu, Saffet Sakarya, İsmail Hakkı Karadayı, Cumhuriyet, Göktürk, Sağlık, Barbaros, Cıvriz, Kurtuluş, Necip Fazıl, Şehit Ali Boz Gedik, Çırak, Mehmet Akif, Başak, Şahinler, Çankırı, Güven, Karatekin, Bekir Soysal, Karanfil, Park, Fatih, Rüzgarlı, Oğuz, Kale, İnallı Ballı, Şehit Cumhur Şimşek, Genç Osman, Sümbül, TOKİ Konutları, Yunus Emre, Yıldız, Tarlacı, Gazi, Sanayi C Blok, Kırgız, Özbek, Hilal, Tarım, Önder, Gül, Şehit Remzi Aslan, Kaan, Bumin, Ergenekon, Nevzat Ayaz, Bayındır, Memduh Bulut, Nergiz, Yavuz Sultan Selim, Camii, Güler, Irmak, Şehit Adem Ballı, Bozkuş, Tımarlı, Sultançiftliği, Kapaklı, Kemalli, Baraklı, Kavlaklı, Köy Merkezi, Korçullu, Karamürsel, Yeniyapan, Karadibek, Karaömer, Sakarca, Kuzeykışla, Boyacıoğlu, Tepealagöz, Yukarıalegöz, Cacıklar, Aşağıalegöz, Saraycık, Güneykışla, Aşağıovacık, Büyükbahçeli, Bayanpınar ve Hallaçlı bölgelerinde geniş kapsamlı bir bakım çalışması yapılacaktır.

20.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Selçuklu, Pehlivan ve Ankara sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarihte saat 09.30 ile 17.00 arasında yine Selçuklu, Pehlivan ve Ankara bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışması yapılacağı bildirilmiştir.

21.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 2203, 2202, Tatlar Köyü ve Gökler bölgelerinde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Çankırı ve Yukarıalegöz bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Yine 22.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Selçuklu, Pehlivan ve Ankara sokaklarında bakım çalışması yapılacaktır.

Ayrıca 22.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Selçuklu, Ayaş, Pehlivan, Ankara, Kayı Boyları, Söğüt, Ihlamur, Cumhuriyet, İnce, Hun, Gül, Oğuzlar, Açelye, Zambak, Lale, Uluyol, İstiklal, Atatürk, Sağlık, Karanfil, Ladin, Göktürkler, Altay, Çiçek ve 1. Okul çevresinde de şebeke iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde 18.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Alparslan Türkeş Caddesi’nde bakım çalışması yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında Alparslan Türkeş, Saray Bosna ve Acısu bölgelerinde de elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.04.2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında Dibekören, Ozan, Kuruca, Karahisar, Osmanköy, Kavakköy, Belenalan, Beydili, Oyma Ağaç, Yukarıbağdere, Soğukkuyu, Öşürler, Eğri, Aşağıbağdere, Karahisargölcük ve Demirköy bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

19.04.2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında Kırşeyhler, Aşağıkavacık, Karakaya, Saçak, Aşağıbağlıca, Yukarıbağlıca, Alan, Solaklar, Aksu, Aşağı Tepe, Yukarı Tepe, Yukarıkavacık, Tepe, Kulu ve Tekke bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yine 19.04.2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında Dibekören, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Zafer 1, Evcik, Fatih, Baraj 1, Gonca, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 1, Çıkmaz 2, Bahar ve Ankara çevresinde bakım çalışması yapılacaktır.

20.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Geyikpınarı, Kurtkovan, Mikail, Mençeler, Taşhanlar, Batça, Akşamoldu mu ve Dere bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacaktır.

Aynı tarihte saat 10.00 ile 15.00 arasında Elif, İpekyolu ve 9. Sokak’ta bakım çalışması yapılacaktır.

Yine 20.04.2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında Başağaç, 13. Sokak ve 12. Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20.04.2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında Dibekören, Ozan, Kuruca, Karahisar, Osmanköy, Kavakköy, Belenalan, Beydili, Oyma Ağaç, Yukarıbağdere, Soğukkuyu, Öşürler, Eğri, Aşağıbağdere, Karahisargölcük ve Demirköy bölgelerinde bir başka bakım çalışması daha yapılacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Badem, Kale Kapısı, Dar, Meydan, Soğuk Çeşme ve Kanarya sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Acısu, Akçakese, 2. Tahtacıörençik, 1. Tahtacıörençik, 2. Kırkkavak ve 1. Kırkkavak bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışması yapılacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.30 arasında Bulgurdede 4, Bulgurdede 3, Badem, Bulgurdede 5 ve Sabahattin Yakan sokaklarında bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

Yine 21.04.2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında Kırşeyhler, Aşağıkavacık, Karakaya, Saçak, Aşağıbağlıca, Yukarıbağlıca, Alan, Solaklar, Aksu, Aşağı Tepe, Yukarı Tepe, Yukarıkavacık, Tepe, Kulu ve Tekke bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Bulgurdede 5 ve Çukur Çeşme bölgelerinde bakım çalışması yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Dibekören, Yeşilağaç, Seren, Gürağaç, Köst, Kaplan, Başören, Bağözü, Kozağaç, Doğanyurt, Sarıağıl, Çakıloba, Kuyucak ve Kuyucak Mücavir bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacaktır.

ÇANKAYA

Çankaya ilçesinde 18.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında 555 Sokak’ta bakım çalışması yapılacaktır.

Aynı gün saat 13.30 ile 16.30 arasında Yakupabdal bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Söğütözü bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

Yine aynı gün saat 09.30 ile 15.30 arasında 554, 555, 555 Caddesi, 665 ve Karataş çevresinde bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

19.04.2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Şehit Mehmet Aras, 63, Yıldırım, 59, 60, Özal, 61, 51, Saracalar, Alparslan Türkeş, 50, 52, 53 ve 57 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20.04.2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında 2164, Beştepe ve Alparslan Türkeş bölgelerinde bakım çalışması yapılacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında Sinpaş bölgesinde kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 13.00 arasında 1450 Sokak ve Mevlana çevresinde şebeke iyileştirme çalışması yapılacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında İhsan Doğramacı çevresinde bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

Yine 21.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 555, Saraycık, 1651, 1755, 252, Hıdırlar, İnler, Yukarı Toydemir, Aşağı Toydemir, Ördekgölü, Ilıca, Hacı Muslu, Karabenli, Sabanca, Avdanlı, Kerpiç, Yaprakbayırı, Büyükkonak, Evliyafakı, Esen, Kavak, Alahacılı, Bahçecik, Soğulca ve Kirazoğlu bölgelerinde geniş kapsamlı bir kesinti uygulanacaktır.

Aynı gün saat 13.30 ile 16.30 arasında Dikmen, İncek Yolu, Billur ve Turan Güneş bölgelerinde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 14.00 ile 18.00 arasında Arjantin, İran, Turan Emeksiz ve Atatürk çevresinde şebeke iyileştirme çalışması yapılacaktır.

22.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında 1597 Cadde, 1599, Bilkent 11 ve 1557 bölgelerinde bakım çalışması yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında Dalgalı ve Yıldızlı sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ELMADAĞ

Elmadağ ilçesinde 18.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Bahçelievler, Yeşildere, Barbaros, Bahçelievler Mahallesi, Belardı Mevkii, Ekrem Kavur, Akpınar, Adil Yalman, Azattepe, Yazı, Yenişıh Mevkii, Yazı Mevkii Çiftlik ve Bahçe Evleri, Çilek, Elmadağ, Kasımbağı, Kural, Yenicami, Kelleli Harman, Okullar 1, Yavuz 1, Köksallar, Çelikpazar, Şehit Zülfikar Kaya, Gençlik 1, İdris, Halime Hatun, Abaoğlu Elmir, Hacı Hasan, Belediye, Veli Oğulları, Adem, Erdoğan, İnce, Arapoğlu, Güngör, Seyit Ahmet, Mollaoğulları, Şafak, Şimşek, Seyit Cumali, Fitnatoğulları, Çakmaklar, Nazlı, Battal Gazi, Karaca, Yıldız, Keleş, Ömer Efendi, Yusuf Köse, Kel Ağa, Zeynel Efendi, Pireli, Yeşilyaprak, Uz, Seyit, Çakır, Gensırtı Karadere, Mevlana, Kovaca, Taşpınar, Düzmeşe, Avcılar, Mesut, Halil Emiroğulları, Gazi Mustafa, İbrahim Ağa, Hasan Delice, Embia, Doğan, Suçıkan, Yılmaz 1, Deveci, Uğrak, Çakmak, Ferah, Demir 1, Sarıburun, Atak, Bağcı, İbrahim Kardak, Sarıkaya, Pamak, Közpınar, Nalbant, Su Deposu, Açıkbaş, Yüksel, Koca Hoca, Üçevler, Yenimahalle, 19 Mayıs ve 62 çevresinde geniş kapsamlı bakım çalışması yapılacaktır.

20.04.2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Kayadibi bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.15 ile 12.15 arasında Cumhuriyet, Han 2, Topalak, 4., Hanönü, Han 8, Kızılırmak, Dere, Han 1, Han 7, Selvi, Hanardı, Han 4, Akıncılar, 38, Han 5, Han 3, Han 6, Meşe, Yem Sanayii, 6, 1237, 19 Mayıs, Sanayii, 577, İnönü 2 ve 560 bölgelerinde bakım çalışması yapılacaktır.

20.04.2026 tarihinde saat 09.45 ile 15.30 arasında Ata, 19 Mayıs, Darderesi 1, Dar Deresi, 570 ve 468 bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

22.04.2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Hâkimler ve 19 Mayıs bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesinde 20.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Fecri Ebcioğlu, Evren Yayıncılık, Oğulbey, 3057, 3163, Ercan, Yağlıpınar, S.S. Ofisliler Konut Yapı Kooperatifi, Soğulcak ve Eskibağlar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 10.30 ile 11.30 arasında Çukurova, 2010, Şehit Taner Çiçek ve 2011 sokaklarında bakım çalışması yapılacaktır.

20.04.2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında 2164, Beştepe ve Alparslan Türkeş çevresinde şebeke iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Yine 20.04.2026 tarihinde saat 17.00 ile 20.00 arasında Bağlıca, Bağlıca Köyü, Zirve, Kuzupınarı, Etimesgut, 1077, 1047, 1080, 1052, 1073, Höyük, Kızılelma, 1000, Şehit Hikmet Özer, 1053, 1027, 1040, 1050, 1023, Kayı Boyu, 1044, 1034, 1014, Göçmen, 1043, 1045, 1049, Selahaddin Eyyubi, Aynalı, 1078, Sarıtaş, 1035, 1079, 1075, 1051, 1042, 2256, 1039, 1041, 1025, 2279, 1030, 2254, Yörük ve 2244 sokaklarında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22.04.2026 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında 2319 ve Şehit Hikmet Özer bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 13.30 ile 16.30 arasında 2453 Sokak’ta bakım çalışması yapılacaktır.

HAYMANA

Haymana ilçesinde 18.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Saatli ve Tepeköy bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Saatli bölgesinde bakım çalışması yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 17.00 arasında Cumhuriyet Yüzükbaşı, Yeni, Emek Yüzükbaşı, Bulduk, Gazi Yüzükbaşı, Yukarı Uzunbey, Aşağı Uzunbey ve Sinanlı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yine 20.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Deveci 1 ve Deveci bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

21.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında Çayırlı ve Deveci 1 bölgelerinde bakım çalışması yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Saatli bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yine 21.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 555, Saraycık, 1651, 1755, 252, Hıdırlar, İnler, Yukarı Toydemir, Aşağı Toydemir, Ördekgölü, Ilıca, Hacı Muslu, Karabenli, Sabanca, Avdanlı, Kerpiç, Yaprakbayırı, Büyükkonak, Evliyafakı, Esen, Kavak, Alahacılı, Bahçecik, Soğulca ve Kirazoğlu bölgelerinde geniş kapsamlı bakım çalışması yapılacaktır.

KEÇİÖREN

Keçiören ilçesinde 18.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Bahçelievler, Yeşildere, Barbaros, Bahçelievler Mahallesi, Belardı Mevkii, Ekrem Kavur, Akpınar, Adil Yalman, Azattepe, Yazı, Yenişıh Mevkii, Yazı Mevkii Çiftlik ve Bahçe Evleri, Çilek, Elmadağ, Kasımbağı, Kural, Yenicami, Kelleli Harman, Okullar 1, Yavuz 1, Köksallar, Çelikpazar, Şehit Zülfikar Kaya, Gençlik 1, İdris, Halime Hatun, Abaoğlu Elmir, Hacı Hasan, Belediye, Veli Oğulları, Adem, Erdoğan, İnce, Arapoğlu, Güngör, Seyit Ahmet, Mollaoğulları, Şafak, Şimşek, Seyit Cumali, Fitnatoğulları, Çakmaklar, Nazlı, Battal Gazi, Karaca, Yıldız, Keleş, Ömer Efendi, Yusuf Köse, Kel Ağa, Zeynel Efendi, Pireli, Yeşilyaprak, Uz, Seyit, Çakır, Gensırtı Karadere, Mevlana, Kovaca, Taşpınar, Düzmeşe, Avcılar, Mesut, Halil Emiroğulları, Gazi Mustafa, İbrahim Ağa, Hasan Delice, Embia, Doğan, Suçıkan, Yılmaz 1, Deveci, Uğrak, Çakmak, Ferah, Demir 1, Sarıburun, Atak, Bağcı, İbrahim Kardak, Sarıkaya, Pamak, Közpınar, Nalbant, Su Deposu, Açıkbaş, Yüksel, Koca Hoca, Üçevler, Yenimahalle, 19 Mayıs ve 62 çevresinde bakım çalışması yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.20 ile 11.50 arasında Balaban, Muradiye, Kavakderesi, Meyvalı, Çakmak, Akyol, Kalburcu, Böcek, Gelişmiş, Karga, Çömlekçi ve Çürük sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20.04.2026 tarihinde saat 13.00 ile 18.00 arasında 99, 385, Osmangazi, Arif Nazım, Yavuz, Aydos, Gözde 1, Nazar, Gamze, Hüsrev, Erdem, Ay, Kına, Tuna, Yavuz, Emek, Töre, Aşkın, Ulubatlı Hasan, Beylerbeyi, Cihangir, Han, Kadıoğlu, Bosna, Elçibey ve Ahmetadil çevresinde bakım çalışması yapılacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 1011/1, 2008 ve 1011/3 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

MAMAK

Mamak ilçesinde 19.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 19 Mayıs, Ortaköy ve Gökçeyurt bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20.04.2026 tarihinde saat 09.15 ile 12.15 arasında Cumhuriyet, Han 2, Topalak, 4., Hanönü, Han 8, Kızılırmak, Dere, Han 1, Han 7, Selvi, Hanardı, Han 4, Akıncılar, 38, Han 5, Han 3, Han 6, Meşe, Yem Sanayii, 6, 1237, 19 Mayıs, Sanayii, 577, İnönü 2 ve 560 sokaklarında bakım çalışması yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında Kavaklı Yolu, Sakız Ağacı, Kavaklı, Tatlar Mahallesi, Nenehatun, Yukarı Köyü ve Gökçeyurt bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

21.04.2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 2019/2, Atıf Efendi, 2035/2, Kıbrısköy, Kıbrıs Köyü, Veysel Karani, Nur, 2052/8, 2072, 2023/4, Mustafa Ay, Osman Alpınar, 2052/1, 2031/1, Kavak Deresi, Necip Fazıl Kısakürek, 2071, 2034/1, İbrahim Ethem, Nesibe Hatun, 2052/2, 2023/6, 2061, 2030/1, 2052/7, 2060, 2052/5, 2033/1, 2037/1, 2029/1, İsmet Sivri, 2034/3, 2052/4, 2096, 2052/6, 2023/2, 2023/7, 2063, 2082, 2029/2, 2023/1, 2087, 2091, 2023/3, 2083, 2085, 2084, 2094, 2092, 2034/2, 2036, 2023/8, 1979, 2095, 2090, 2019/3, 2080, Mehmet Kuş, 2081, 2088, 2086, Köy Yolu, 2035/1, Bilal Habeşi, 2069, Ebubekir, 2023/5, 2062, 2064, 2010/1, 1935, 1947, 1942, 2093, 2052/3, 1943/2, 1945 ve Bayındır çevresinde geniş kapsamlı bakım çalışması yapılacaktır.

22.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Samsun Devlet Yolu, Ortaköy ve 19 Mayıs bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.15 ile 17.15 arasında Hâkimler ve 19 Mayıs çevresinde şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

22.04.2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında 2351 Sokak ve Ortaköy bölgesinde bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

SİNCAN

Sincan ilçesinde 18.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Yenikayı ve Erkeksu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 13.30 ile 15.30 arasında Erkeksu bölgesinde bakım çalışması yapılacaktır.

20.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında İlyakut bölgesinde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Fecri Ebcioğlu, Evren Yayıncılık, Oğulbey, 3057, 3163, Ercan, Yağlıpınar, S.S. Ofisliler Konut Yapı Kooperatifi, Soğulcak ve Eskibağlar çevresinde şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

20.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında 37 Sokak’ta bakım çalışması uygulanacaktır.

Yine aynı gün saat 09.30 ile 14.00 arasında 836 ve 834 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20.04.2026 tarihinde saat 09.45 ile 15.30 arasında Ata, 19 Mayıs, Darderesi 1, Dar Deresi, 570 ve 468 bölgelerinde bakım çalışması yapılacaktır.

Aynı gün saat 13.00 ile 18.00 arasında 99, 385, Osmangazi, Arif Nazım, Yavuz, Aydos, Gözde 1, Nazar, Gamze, Hüsrev, Erdem, Ay, Kına, Tuna, Yavuz, Emek, Töre, Aşkın, Ulubatlı Hasan, Beylerbeyi, Cihangir, Han, Kadıoğlu, Bosna, Elçibey ve Ahmetadil çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20.04.2026 tarihinde saat 13.30 ile 15.30 arasında İlyakut bölgesinde ikinci bir bakım çalışması yapılacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Eski Bucuk Bahçeler ve Yenikayı bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında Sincan Doğal Besi Çiftliği bölgesinde bakım çalışması yapılacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 2203, 2202, Tatlar Köyü ve Gökler bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Yine 21.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 555, Saraycık, 1651, 1755, 252, Hıdırlar, İnler, Yukarı Toydemir, Aşağı Toydemir, Ördekgölü, Ilıca, Hacı Muslu, Karabenli, Sabanca, Avdanlı, Kerpiç, Yaprakbayırı, Büyükkonak, Evliyafakı, Esen, Kavak, Alahacılı, Bahçecik, Soğulca ve Kirazoğlu bölgelerinde geniş kapsamlı bir kesinti uygulanacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 13.30 ile 15.30 arasında Atatürk, 392, 415, 383, 397, 411, 390, 396, 413, 387, 386, 389, 416, 398, 412, 29, 393, 400 ve Erkeksu çevresinde bakım çalışması yapılacaktır.

22.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında İncirlik bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında 677, Tepeyurt ve Çimşit bölgelerinde bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

YENİMAHALLE

Yenimahalle ilçesinde 18.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Söğütözü bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında Susuz Mahallesi, 5330, 5317, 5303, 5325, 5326, 5318, 5328, 5324, 5316, 5302, Sancak, Akıncılar, 2. İnönü, Furkan, 5329 ve 5327 sokaklarında bakım çalışması yapılacaktır.

18.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında 2112/1, Hacı Koca, Lale, Kale, Yayla Yolu, Aslanlı, Sivribey, Mezarlık, Bayır, Yıldırım Beyazıt, Araçderesi, Camii, Mustafa Kemal Paşa, Alayürek, Bozkuş, Alparslan, Ziya Gökalp, Sadık Efendi, Kalekapısı, Yeşil, Atatürk, Cami, Rıhtım, Lüllük, Yaka, Yarağzı, Merkez, Çırdak, Kızılca, Ağılıözü, Bereket, Yeşilören, Göllüce, Eskiahır ve Sumucak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında Bozcaada, Mümtaz Gümüş ve Polatlı bölgelerinde bakım çalışması yapılacaktır.

20.04.2026 tarihinde saat 09.15 ile 12.15 arasında Cumhuriyet, Han 2, Topalak, 4., Hanönü, Han 8, Kızılırmak, Dere, Han 1, Han 7, Selvi, Hanardı, Han 4, Akıncılar, 38, Han 5, Han 3, Han 6, Meşe, Yem Sanayii, 6, 1237, 19 Mayıs, Sanayii, 577, İnönü 2 ve 560 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün saat 09.15 ile 17.15 arasında 2030, Haydarcan Kılıçdoğan, 2028 Barış 2 Sitesi, 2029 ve 2033 sokaklarında bakım çalışması yapılacaktır.

20.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Gazi Mahallesi’nde şebeke iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Aynı gün saat 13.00 ile 14.00 arasında 2318 Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20.04.2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında 2164, Beştepe ve Alparslan Türkeş çevresinde bakım çalışması yapılacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Memlik bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün saat 13.30 ile 16.30 arasında Memlik bölgesinde ikinci bir bakım çalışması daha yapılacaktır.

22.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Memlik bölgesinde bakım çalışması uygulanacaktır.

Yine 22.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında 2112, 1955, 1956, 1960, 1979, Kılıçarslan, 1980, 1958, 1939 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

22.04.2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında Memlik bölgesinde bir başka bakım çalışması daha gerçekleştirilecektir.