Ankara elektrik kesintisi! 24-25-26 Mart Çankaya, Çamlıdere, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara elektrik kesintisi 24 Mart ve 25-26 Mart listesi açıklandı. Ankara’nın farklı ilçelerinde 24, 25 ve 26 Mart 2026 tarihlerinde planlanan şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında çok sayıda mahalle, cadde ve sokakta belirli saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Akyurt, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Elmadağ ve Etimesgut ilçelerini kapsayan kesintiler, günlere ve bölgelere göre değişen saat dilimlerinde gerçekleştirilecek. Ankara elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte 24-25-26 Mart Ankara elektrik kesintisi listesi…

GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 01:34
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 01:36

Ankara genelinde farklı ilçeleri kapsayan planlı elektrik kesintileri duyuruldu. Kesintiler, belirlenen tarih ve saat aralıklarında çok sayıda mahalle ve sokakta uygulanacak.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara’da 24-25-26 Mart tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler açıklandı:

Akyurt

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bahçeler, Bağcılar, Galaba ve Bağlar Galaba bölgeleri ile 8 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında Alahacılı, Kerpiç, Hıdırlar, Kirazoğlu, İnler, Büyükkonak, Karailyas, Yukarı Toydemir, Esen, Okul Özyurt, Yaprakbayırı, Bahçecik, 100. Yıl, Köprü, Avdanlı, Tepe Üstü, Aşağı Toydemir, Sarıkaya Türktaciri, Yaralı, Aşağı Türktaciri, Aşağı Kocahacılı, Adatoprakpınar, Hacimuslu, Beşköprü, Sabanca, Tepe Altı, Karabenli, Merkez, Yukarı Kocahacılı, Ördekgölü, Kavak, Saraycık, Evliyafakı, Ilıca, Kabak ve Soğulca bölgeleri ile listede yer alan diğer cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ayaş

24 Mart 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bayrak, Köprübaşı, Başer, Fatih Sultan Mehmet, Afşar, Camiler, Acısu, Hacı Hafız, Akçakese, Dibekören, Koçöz, Karanfil, Aras, Cengiz Topel, Beypazarı, Enis Fırat, Atatürk, Uz, İsmail Hakkı Dokumacı, Karadayı, Musalla, Şefkati, İnkılap, Orman, Kırkkavak, Doğanay, Taşören, Emirler, Uruş, Özköy, Yeşildağ, Dereli, Yemişçioğlu, Tahtacıörençik, Kabaca, Kadı, Üreğil, Doğançalı, Öncan, Kotan, Ulucanlar, Özata ve Berberoğlu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında Çiftlikler, Aşağı Gençali, Gençali, Batı Kısım, Karşıyaka, Aşağı Sarıoba ve Yukarı Sarıoba bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beypazarı

24 Mart 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.00 arasında Ayaş ile ortak bölgeleri kapsayan geniş bir alanda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Kuyumcutekke ve Sopçaalan bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında Adaören, İncepelit ve Yoğunpelit bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çamlıdere

24 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında İnceöz bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 16.00 arasında Yayla Dörtkonak bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Doğanlar bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.15 ile 15.15 arasında Gelevür, Gümele, Sazak, Eskice Sazak, İnceğez, Bedirler, Kızılcaköy ve Uğurlu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Mandıra Bökeler ve Merkez Bökeler bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.45 ile 17.00 arasında Hıdırlar ve çevresindeki çok sayıda mahalle ve yayla yerleşiminde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya

24 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında 1955 ve 1956 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 12.00 arasında Tepe Çalışanları Sitesi, İlkevim Sitesi, Güvengir Önder ve Zakir bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Dodurga Mahallesi ve çevresindeki site ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında Akyurt ile ortak listede yer alan çok sayıda mahalle ve sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında 428, 435, 442, 443, 444 ve 465 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Elmadağ

24 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında Karayer 2 ve Oduncu Yolu bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut

24 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Yunus Emre Mahallesi ile 4471 ve 4482 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Bağlıca, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, Yapracık ve çevresindeki mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

