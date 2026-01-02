Ankara elektrik kesintisi! 3-4-5 Ocak 2026 Ankara Keçiören, Çankaya, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi duyuruldu. Ankara’da elektrik dağıtım şebekesinde yürütülen çalışmalar nedeniyle birçok ilçede planlı kesinti takvimi duyuruldu. Ocak ayının ilk günlerini kapsayan bu süreçte, farklı saat aralıklarında hem bakım çalışmaları hem de arıza kaynaklı kesintiler yaşanacak.

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 3 Ocak 2026 tarihinde iki ayrı zaman diliminde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İşte Çankaya'daki elektrik kesintileri:

3 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında Yayalar, Beyler, Kayabaşı, Sedat Simavi, Yeşil, Aluçdağı, Tepebaş, Yağlıca Aluç, Dökük İçi, Sarıkaya, Kent, İ. Melih Gökçek ve Mavi sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı ilçede 3 Ocak 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Divrik, Kaya, Foça, Baklavacı, Camii, Recep Demirci, Abdülhakhamit, Cepken, Dikili, Tülay, Duru, Çaykara, Alacalı, Mustafa Asım Köksal, Çağla, Buket, Bahtiyar, Şehit Suat Akıncı, Durak, Yunus Emre, Cem, Çulluk, Dökmeci, Fatih, Çekirge, Şehit Murat Azizoğlu, Kalan, Gün Sazak, Sanatoryum, Sakızadası, Çamlık, Çaldağı, Derya, Çığ, Cirit ve Çubuk sokakları etkilenecektir.

5 Ocak 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 665, 554, 555 ve Karataş çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı kapsamda 5 Ocak ve 7 Ocak 2026 tarihlerinde de Divrik ve çevresindeki sokaklarda 09.30 ile 17.30 saatleri arasında planlı kesintiler devam edecektir.

Çankaya’da anlık elektrik kesintileri ise şöyledir:

Çankaya ilçesinde çok sayıda mahalle ve sokakta şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Eti Mahallesi Tok Sokak, Yukarı Dikmen Mahallesi 635 Sokak, Ayrancı Mahallesi Kuzgun Sokak ve Aziziye Mahallesi Kuzgun Sokak’ta enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Bağcılar Mahallesi Şemsettin Günaltay Sokak’ta elektriğin 02.01.2026 saat 23.56’da verilmesi öngörülmektedir.

Maltepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Sokak’ta ise elektriğin 02.01.2026 saat 23.18’de verilmesi planlanmıştır.

Konutkent Mahallesi 3028 Sokak ve Diyap Ağa Sokak ile Yaşamkent Mahallesi’nde Diyap Ağa Sokak, Mehmet Rifat Börekçi Sokak ve 2939, 3055, 3114, 3118, 3119, 3120, 3122, 3123, 3124, 3125, 3127, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135 ve 3136 numaralı sokaklarda şebeke arızası nedeniyle kesinti devam etmektedir. Bu bölgelerde enerjinin en kısa sürede yeniden verilmesi hedeflenmektedir.

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Keçiören ilçesinde de şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı tarihlerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Keçiören elektrik kesintiler ise şöyledir:

4 Ocak 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 677, 211, 202, 198, 196, 209, 205, 203, 210, Çilek, Kırgızistan ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Hırabaşoğlu, Ilıca Şabanözü, Adnan Menderes, Hisar, Genç Osman, Nizam, Mehmetçik, Selim Sırrı Tarcan, Mareşal Fevzi Çakmak, Hacı Bayram Veli, Kazım Karabekir, Atatürk ve çok sayıda mahalle ve sokakta kesinti uygulanacaktır.

5 Ocak 2026 tarihinde 13.30 ile 15.00 saatleri arasında Yem Sanayii, 19 Mayıs, Karadeniz, Menderes, Odabaşı, Barbaros ve çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

6 Ocak 2026 tarihinde ise 10.30 ile 14.30 saatleri arasında Porsuk, Kesikkavak ve Emirler sokakları kesintiden etkilenecektir.

7 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Gülpınar, 540, 548, 550, 565 ve çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören'de anlık elektrik kesintileri ise şöyledir:

Keçiören ilçesinde de şebeke arızaları nedeniyle birçok noktada elektrik kesintisi bulunmaktadır. Atapark Mahallesi 1246 Sokak’ta enerjinin 02.01.2026 saat 22.45’te verilmesi planlanırken, aynı sokakta bazı bölümlerde çalışmalar devam etmektedir.

Güzelyurt Mahallesi’nde 1010 Sokak, 1015 Sokak, 1246 Sokak ve Güzelyurt Sokak’ta kesinti sürmekte olup enerjinin en kısa sürede verilmesi amaçlanmaktadır. Bağlum Güzelyurt Mahallesi Güzelyurt Sokak ve Güzelyurt Bağlum Sokak da kesintiden etkilenen bölgeler arasındadır.

Ayvalı Mahallesi Seval Sokak, Yakacık Mahallesi Baklavacı Sokak ve Şehit Suat Akıncı Sokak’ta şebeke arızası nedeniyle elektrik verilememektedir.

Bademlik Mahallesi’nde Anavatan Sokak, Benli Sokak, Şehit Osman Eroğlu Sokak ile 1162, 1167, 1168, 1169 ve 1174 numaralı sokaklarda kesinti devam etmektedir.

Köşk Mahallesi Kalecik Sokak, Kozluca Sokak, Anavatan Sokak ve Kutluan Sokak’ta da elektrik kesintisi bulunmakta olup, enerjinin en kısa sürede yeniden sağlanması planlanmaktadır.

YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenimahalle ilçesinde 3 Ocak 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Alparslan, Hacı Koca, Lale, Merkez, Ziya Gökalp, Atatürk, Mustafa Kemal Paşa ve çevresindeki birçok sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Yuva Köyü ve Yuva çevresinde kesinti yaşanacaktır.

5 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında 3704/1 ve 3705/1 sokakları etkilenecektir. Aynı gün 12.00 ile 18.00 saatleri arasında Çakıl, Florya, Sardunya, Tuna, Irmak, Kırlangıç, Deniz ve çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Akıncılar Mahallesi çevresinde kısa süreli kesinti planlanmaktadır.

7 Ocak 2026 tarihinde ise 20.00 ile 21.00 saatleri arasında yalnızca 1820 sokakta elektrik kesintisi olacaktır.

MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mamak ilçesinde 3 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Yaren, Özalp, Feza, Nisa, Çağrı, Aziziye ve İhlas sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

4 Ocak 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Selçuk, Doğukent ve çevresindeki çok sayıda sokakta şebeke çalışması nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

5 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 11.00 saatleri arasında 2121 sokakta, aynı gün 13.30 ile 15.00 saatleri arasında ise Yem Sanayii, 19 Mayıs, Karadeniz, Menderes ve Barbaros çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

6 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Ağcataş Yolu ve Doğukent bölgesinde, 13.30 ile 17.00 saatleri arasında ise Odabaşı ve Barbaros çevresinde planlı kesintiler uygulanacaktır.