Ankara’nın farklı ilçelerinde Mayıs ayının ikinci haftasında planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İlçe ilçe açıklanan programda çok sayıda mahalle, cadde ve sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle enerji verilemeyecek.

HABERİN ÖZETİ Ankara elektrik kesintisi 9-10-11 Mayıs! Ankara ilçelerinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara'nın farklı ilçelerinde Mayıs ayının ikinci haftasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler 9-13 Mayıs 2026 tarihleri arasında Akyurt, Altındağ, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Elmadağ, Kalecik, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde gerçekleşecektir. Kesintiler mahalle, cadde ve sokak bazlı olarak farklı gün ve saatlerde yapılacaktır. Detaylı kesinti programı ilçe ilçe ve tarih aralıklarıyla belirtilmiştir.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 9-10-11 MAYIS 2026

Planlı çalışmalar kapsamında Akyurt, Altındağ, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Elmadağ, Kalecik, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler mahalle, cadde ve sokak bazlı program doğrultusunda farklı gün ve saatlerde yapılacak.

AKYURT

10.05.2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Özündere, Kızık, Samut, Kızık Küme ve 181, 185, 134, 194, 189, 190, 186, 187 numaralı cadde ve sokaklarda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

13.05.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Ahmetadil ile 465, 447, 429, 433, 434, 431, 448, 555 ve 435 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11.05.2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında Ülke, Neşe, Olgunlar, Ankara, Şehadet, Saracalar, Kabin, Gülşen, Destan, Gelincik, Akben, Sema, Altınordu, Şeyhler, Bahadır, Bayındır, Yeşilkent, Türközü, Evliya Çelebi, Aşkabat, Seğmenler, Sünlü, Uygur, Estergon, Yazır Yolu, Sünlüköy, Doğan, Zemzem, Metin, Melikşah, Arslan, İstiklal ve Derman çevresinde kesinti yapılacaktır.

ALTINDAĞ

09.05.2026 tarihinde saat 09.45 ile 17.30 arasında Hobi Evleri ve Peçenek bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

10.05.2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında Melek, Yalıkavak, Mendil, Mühendisler, Azık, Sarayköy ve Fener Yolu çevresinde kesinti uygulanacaktır.

12.05.2026 tarihinde Gicik bölgesi ve 3039, 3040, 3041, 3043, 3044, 3047, 3053, 3058, 3061, 3062, 3066, 3078, 3084, 3085, 3089, 3090, 3092, 3095, 3096, 3097, 3098, 3100, 3101, 3103, 3146, 3148 ve 3154 numaralı sokaklarda farklı saat aralıklarında şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

13.05.2026 tarihinde Orhangazi, Beşevler, Gicik, Akıncılar, Baraj, Beylerbeyi, Sencer, Pasinler, Çağrı Bey, Selçuk Bey, Kılıçarslan, Melikşah, Selçuklu, Dandanakan, Büryan ve Kaşgar çevresinde farklı saatlerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11.05.2026 tarihinde saat 14.30 ile 15.30 arasında 1236, 1288, 1287, 1286 ve 1298 numaralı sokaklarda kesinti yapılacaktır.

12.05.2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında Osmanlı, Bademlik Yolu, Şehit Ali Rıza Bulut, Şehit Uğur Akgündüz, Şehit Ali Ekşioğlu ve çevredeki numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BALA

09.05.2026 tarihinde Çatalören, Çatalçeşme, Abazlı ve Ahiboz bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

10.05.2026 tarihinde Turgut Altınok, Sarıhüyük, Suyugüzel, Çiğdemli, Akörençarşak ve Gülbağı bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

11.05.2026 tarihinde Torunoğlu, Bahçeli, Atatürk, Yaylalıözü, Cumhuriyet Afşar, Abdi İpekçi, Yayla Afşar, Beşevler, 19 Mayıs Afşar, Adnan Kahveci, Soğulcak ve Bezirhane Merkez çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

12.05.2026 tarihinde Yayla Afşar, Bahçeli, Adnan Kahveci, Cumhuriyet Afşar, Avni Akyol ve Derekışla çevresinde kesinti uygulanacaktır.

13.05.2026 tarihinde Yüceller, Bahçeli, Atatürk, Torunoğlu, Dadaloğlu ve çevredeki 217 ile 219 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYPAZARI

09.05.2026 tarihinde Kızılcasöğüt, Aksu, Solaklar, Alan, Aliefendi, Aşağı Bağdere, Aşağı Bağlıca, Aşağı Kavacık, Karakaya, Saçak, Belenalan, Beydili, Cendere, Çive, Demirköy, Dibekören, Eğri, Epçeler, Mürküt, İslamalan, Karahisar, Kavakköy, Kulu, Kuruca, Meyildere, Osmanköy, Ozan, Öşürler, Soğukkuyu, Subaşı, Tekke ve Tepe bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

10.05.2026 tarihinde Dibekören, Sakarya, Gazi, Menekşe, Zafer, Evcik, Fatih, Baraj, Gonca, Cumhuriyet Alanı, Bağlar, Bahar, Ankara ve Kızılcasöğüt çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11.05.2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.00 arasında Fasıl, Köşebükü, Tahir, Kadıbükü, Harmancık ve Kayabükü bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

12.05.2026 tarihinde Akçalı, Dibekören, Saray, Haydarlar, Kabalar, Karacaören, Karaören, Gazi, Atatürk, Hastane, Cumhuriyet, Gököz, Pazarönü, Kozbeli, Kıbrıscık Karaşar, Malazgirt, Saray Küme ve çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13.05.2026 tarihinde Şeyh Şamil, Kuyumcutekke, Kızılcasöğüt ve Acısu bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

ÇAMLIDERE

09.05.2026 tarihinde Yayla Gebeler, Üyücek, Korkmazlar, Alakoç, Yayla Meşeler, Yayla Avşarlar, Yayla Üyücek, Yeni Yayla, Hamzalar, Karaağaç, Şahinler, Gökbel, Gebeler ve çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

10.05.2026 tarihinde Çavuşlar, Peyikler, Bezcikuzören, Değirmenönü, Binkoz, Kocalar, Benli Yayla, Turnalı, Örencik, Akçaören, Kırkırca ve Çeltikçi Akçaören bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

11.05.2026 tarihinde Tepe ve Merkez Yediören bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

12.05.2026 tarihinde Cumhuriyet, Meşeler, Küçük Mahalle, Harman, Sanayi, Yurdagül, Barış, Mehmet Şenses, Mustafa Talat Güler, Peşeki, Özsoy, Beşevler, Hıdırlar, Turgutlar, Menteşeler, Saraçlar, Sipahiler, İyceler ve Yukarıkese çevresinde kesinti uygulanacaktır.

ÇANKAYA

09.05.2026 tarihinde 1545, 1552, 1571, 1570, 1551, 1572 ve 1550 numaralı sokaklarda farklı saatlerde elektrik kesintisi yapılacaktır.

11.05.2026 tarihinde Karataş, 555. Cadde, Muhsin Yazıcıoğlu, Dumlupınar, Ufuk Üniversitesi, Yeşilvadi, Ardıç, Dişbudak, Erguvan, Kavaklı, Kızılcık, Köknar, Meşe, Palmiye, Sarmaşık, Selvi, Söğüt ve Sedir çevresinde kesinti uygulanacaktır.

12.05.2026 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman, 3621 numaralı sokak ve Güneypark çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

13.05.2026 tarihinde Ahmetadil, 465, 447, 429, 433, 434, 431, 448, 555, 435, İlker, Aleksander Dubçek ve Öğretmenler çevresinde farklı saatlerde kesinti uygulanacaktır.

ELMADAĞ

11.05.2026 tarihinde Büyük Cami, Çetin, Anayurt, Kurt, Mazı, Ulucak, Karakol, Çalış, Molla Ahmet, Şehir Yolu, Tokluoğlu, Harman ve Talat çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

12.05.2026 tarihinde Defne, Şehit Miraç Yıldırım, Ilıca, Erdemli, Yıldız, Akkuzulu, Turaç, Efe, Esen, Ankara Samsun Asfaltı, Gürbüz, Karaaslan, Kayabaşı, Kurnaz, Çiğdemli, Adnan Kahveci, Ahmet Dikeç, 19 Mayıs, Akdere, Kanarya, Sağlıklı, Yavuzlar, Şahin, Aydınlık, Hasan Tahsin, Kavaklıpınar, Özgür, Barış, Oğuz ve Şafak çevresinde kesinti uygulanacaktır.

13.05.2026 tarihinde Çağdaş, Kargalı, Bağevleri, Seyitali Mahallesi, Ediğe, Cumhuriyet, İpek, Meslek, Selen, Konur ve Derya çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

KALECİK

11.05.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Aşağı, Gedikli, Gedikli Küme, Karahöyük, Haymana Küme ve Gedikli çevresindeki numaralı sokaklarda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

KEÇİÖREN

10.05.2026 tarihinde Hocaoğlu, Merkez, Lazlar, Kuloğlu, Ocakçıoğlu, Marangeli, Melek, Yalıkavak, Mendil, Mühendisler, Azık, Sarayköy, Fener Yolu, Eğlence, Berçin, Korkmazlar, Özdemir, Ayvalı, Etlik ve Adnan Yüksel çevresinde farklı saatlerde elektrik kesintisi yapılacaktır.

11.05.2026 tarihinde Pınarbaşı, Kazım Karabekir, Ordu, Uluharman, Kayı, Sakarya, İncirli, Rüzgarlı, Mehmet Kılıç Aslan, Erenler, Hilal, Cumhuriyet, Atatürk, Mehmet Akif, Meyveli, Mimarlar, Çerçi, Nurgül ve Mehterler çevresinde kesinti uygulanacaktır.

12.05.2026 tarihinde Mahmudiye, Samanyolu, Ayvalı, Osmanlı, Bademlik Yolu, Şehit Ali Rıza Bulut, Şehit Uğur Akgündüz, Şehit Ali Ekşioğlu, Köşrelik Küme, Pınar, Feza, Güzelyurt Bağlum, Kalburcu, Yunus, Güllük, Teleferik, Uludere, Lala, Türközü ve Laleli Pınar çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİNCAN

09.05.2026 tarihinde Gökler, Tatlar Köyü, Güröz, Seyrice Mevkii, Yeni Yerleşim, Adalet Küme, Ayaş Ankara Yolu ve çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

10.05.2026 tarihinde Benli Yayla, Turnalı, Örencik, Akçaören, Kırkırca ve Çeltikçi Akçaören bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

11.05.2026 tarihinde Fırat, Yavuz Sultan Selim, Çınar, Ayaş, Alparslan, Hatipoğlu, Rüzgarlı, Melikşah, Çilek, Yağmur, Yıldırım Beyazıt, Erkeksu ve Yenikayı çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

12.05.2026 tarihinde Yenikayı, Turgut Özal, Kayı, Ramis Tuncel, Aşık Veysel, Alcı, Atasoy, Kızılçam, İrfan Efe, Eti, Bağ Yolu, Zübeyde Hanım, Erkeksu, Atatürk, İlyakut, Bahçeli, Baykan, Behçet Necatigil, Belediye, Cevher, Şehit Burak Türkoğlu, Ayaş Ankara Yolu, Menderes ve Abdürrahim Karakoç çevresinde kesinti uygulanacaktır.

13.05.2026 tarihinde Elmas, Kaya, Bahçe, Ayaş, Şehit Fatih Tezel, Çiçektepe ve Yeni Peçenek çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

YENİMAHALLE

10.05.2026 tarihinde Çeşmi Cihan, Çeşmi Cihan 3 ve Şehit Soner Çankaya çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

11.05.2026 tarihinde Fatih Sultan Mehmet, Şehit Cem Ersever, Han, Selim, Kudal, Özcan, Odabaşı, İl, Taburoğlu, 19 Mayıs, Lala Harmanı, Kızılöz, Prof. Dr. Haydar Baş, Kuyumcu, Dedeler, Yukarıemirler ve çevresinde kesinti uygulanacaktır.

12.05.2026 tarihinde 1587, 1567, 1592, 1594, 1595, 1597, 1599, 1598, Defne, Şehit Miraç Yıldırım, Ilıca, Erdemli, Yıldız, Akkuzulu, Ankara Samsun Asfaltı, Adnan Kahveci, Akdere, Aydınlık, Özgür, Barış, Oğuz, Şafak, İvedik, Anadolu ve Seddülbahir çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

13.05.2026 tarihinde 1237, 1238, İstiklal, Göl, Demirci, Merkez, Kılcan, Yayla, Isırganlı, Hıdıroğlu ve Davutoğlu çevresinde kesinti uygulanacaktır.