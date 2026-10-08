Ankara elektrik kesintisi 3 gün sürecek! 9-10-11 Ekim elektrik kesintisi listesi açıklandı

Ankara’da elektrik dağıtım şebekesine yönelik çalışmalar kapsamında 9, 10 ve 11 Ekim 2026 tarihlerinde yeni bir planlı kesinti programı uygulanacak. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında hazırlanan programda farklı ilçelere ait cadde, sokak ve yerleşim bölgeleri ayrı ayrı listelenirken, kesintilerin gün içerisinde farklı saat aralıklarında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Akyurt’tan Yenimahalle’ye kadar uzanan programda bazı bölgeler yalnızca tek gün için listelenirken, bazı bölgelerde çalışmaların birden fazla gün devam edeceği belirtiliyor. 9-10-11 Ekim Ankara elektrik kesintisi ne kadar sürecek? Detaylar…

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 9-10-11 EKİM 2026

Ankara’da 9, 10 ve 11 Ekim 2026 tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Akyurt, Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Polatlı ve Yenimahalle’de uygulanacak kesintilerin tarihleri, saatleri ve etkilenecek cadde ve sokaklar belli oldu.

AKYURT

Akyurt’ta 9, 10 ve 11 Ekim tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

9 Ekim 2026

09.15 ile 13.15 saatleri arasında Ahmetadil, Esen, Çankaya, Cennet, Şehit Halil Aslan, Mekan 3, Nadide 3, Feyza, Öztürk 1, Reyhan, Fedakar, Geylani, Hüseyin Gazi, Çimen, Çalışkan, Hicran 2, Nadide 1, Yiğitli 1, Fedakar 2, Sultan Ahmet, Hicran 1, Ada 5, Yiğitli 2, Ada 3, Ulu, Öztürk 2, Şehit Osman Usta, Nadide 2, Orhangazi ve Beyzade sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

09.15 ile 17.15 saatleri arasında Özündere, 185, 134, 194, 189, 190, 186, 187, Kızık, Samut, 181, Kızık Küme ve 193 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik verilemeyecek.

10 Ekim 2026

09.15 ile 17.15 saatleri arasında Karagüney ve Karacalar bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

11.00 ile 15.00 saatleri arasında Karacakaya ve Karacakaya Küme bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

12.00 ile 14.00 saatleri arasında Yıldırım Beyazıt bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

13.45 ile 17.45 saatleri arasında Karaköy, Süper, Nefer, Şehit Ramazan Bal, Ankara, Saracalar, Şeref, Tuğba 10, 68., Tuğba 15, Yayla 20, Yayla 21, Yayla 22, İkipınar, Tek Lojmanları, Harmanyolu, Abide, Seralar, Yayla 23, Yayla 19, Yayla 18, Ganimet, Yayla 24, Mücadele, Ortayol, Vekil, Ahi Evran, Güldarpı Kümeevleri, Çayyolu, Karaağaç, Şefkat, İstiklal ve Ebu Hanefi bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

14.30 ile 17.00 saatleri arasında 26 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacak.

11 Ekim 2026

09.15 ile 17.15 saatleri arasında Özündere, Samut, Karagüney, Kızık Küme, Yıldırım ve Karacalar bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı saatlerde Yıldırım Beyazıt bölgesi ile 30 numaralı sokakta da elektrik kesintisi uygulanacak.

ALTINDAĞ

Altındağ’da 9 ve 10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle belirli cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

9 Ekim 2026

09.30 ile 10.30 saatleri arasında 1944, 1964, 1952 ve 1949 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

13.45 ile 17.45 saatleri arasında 819 numaralı sokak ve Natoyolu bölgesinde elektrik verilemeyecek.

10 Ekim 2026

09.30 ile 16.30 saatleri arasında 436, 636, Sezai Karakoç, 632 ve 634 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

11.30 ile 12.30 saatleri arasında Mevlana 1, Ihlamur, Gelincik, Defne, Karanfil ve 1609 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak.

17.00 ile 18.00 saatleri arasında Bilecik ve Serince sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

BEYPAZARI

Beypazarı’nda 9 Ekim 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Çalışmalardan Bayrak, Doğan­çalı, Beypazarı, Taşören, Özköy ve Taşören Küme Evleri bölgeleri etkilenecek.

ÇANKAYA

Çankaya’da 9, 10 ve 11 Ekim tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek.

9 Ekim 2026

09.00 ile 14.00 saatleri arasında İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, 1843 ve 1839 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

09.30 ile 17.30 saatleri arasında Cevizlidere, 842, Ahmet Yesevi, 871, 839, 888, 843, Dikmen, 1192 ve 841 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

10.00 ile 12.00 saatleri arasında Evciler ve Kömürcü bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

10.30 ile 12.30 saatleri arasında Pilot, Piyade, Vali Doktor Reşit, Andrey Karlov, Hava ve Cinnah sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

14.00 ile 16.00 saatleri arasında Bağlar ve Serhat bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Tohumlar bölgesinde de elektrik kesintisi yaşanacak.

10 Ekim 2026

09.00 ile 11.30 saatleri arasında 796, 791, İlker, 791/1, 982, 790, 793, 787, 789, 797, 794, 788 ve 792 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak.

13.00 ile 15.00 saatleri arasında 1342, 1341, 1335, Kabil ve 1321 numaralı sokaklarda elektrik verilemeyecek.

15.30 ile 17.30 saatleri arasında Alpagut, 1279, Şehit Ali Koç, 1273, 1280, Lizbon, 1281, 1311, 1310, 1235, 1066, 1276 ve 1277 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

11 Ekim 2026

09.30 ile 17.30 saatleri arasında Davdanlı, Abazlı, Akçaali, Karahasanlı, Evciler ve Kömürcü bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

10.00 ile 14.00 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak ve 53 numaralı sokakta elektrik kesintisi yapılacak.

ETİMESGUT

Etimesgut’ta 9 ve 10 Ekim tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı bölgelerde elektrik kesintileri uygulanacak.

9 Ekim 2026

09.00 ile 10.00 saatleri arasında TAİ Lojmanları Akıncılar ve 4. Ana Jet Üssü Lojmanları bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

10.00 ile 12.00 saatleri arasında Çakmaklıtaş, Bağlıca, 1222, 1271, Merkez, Sümer, 1212, 1219, Mermeroğlu, 1198, 1220, 1223, Eskibağlar, Hilal ve 1221 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

10.00 ile 12.00 saatleri arasında Yukarı Yurtçu, 4202, Turkuaz, 4647, Aşağı Yurtçu, 4212, 4205, 4209, 4208, 4204 ve Akyatak bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

14.30 ile 17.00 saatleri arasında Bağlıca, Höyük, 1067 ve Yalınkılıç bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

15.00 ile 16.45 saatleri arasında Eskişehir Devlet Yolu üzerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

15.00 ile 17.00 saatleri arasında Kartalkaya, 5275, 5283, Ballıkuyumcu Mahallesi, 5273 ve 5243 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

15.00 ile 17.30 saatleri arasında Kartallar ve 1066 numaralı sokakta elektrik kesintisi yapılacak.

10 Ekim 2026

09.00 ile 11.00 saatleri arasında Eskişehir Devlet Yolu, 5228, 5231, 5230, 5235 ve 5225 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

09.00 ile 11.00 saatleri arasında 4331, 4340, 4347, 4338, 4370, 4368 ve 4339 numaralı sokaklarda da elektrik kesintisi uygulanacak.

11.30 ile 13.30 saatleri arasında Ballıkuyumcu Mahallesi ve Bağdat bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

15.00 ile 17.00 saatleri arasında 5283, 5278, 5281, 5282, 5280 ve 5248 numaralı sokaklarda elektrik verilemeyecek.

Aynı gün 15.00 ile 17.00 saatleri arasında Eskişehir Devlet Yolu ve Dumlupınar bölgelerinde de elektrik kesintisi uygulanacak.

GÖLBAŞI

Gölbaşı’nda 9, 10 ve 11 Ekim tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle çok sayıda cadde, sokak ve yerleşim bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

9 Ekim 2026

09.00 ile 12.00 saatleri arasında Tekyapı_Silinecek, 2687, 2686, 2678, 30 Ağustos, Kızılcaşar, Zafer, 13 Ekim, 2684, 2679, 2658, Güven ve Misakımilli bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

09.00 ile 12.00 saatleri arasında 2660, 13 Ekim, 2655, 2654 ve 2659 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

09.00 ile 14.00 saatleri arasında İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, 1843 ve 1839 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik verilemeyecek.

09.00 ile 17.00 saatleri arasında 1680, Hanımeli, Esence, Akbaşak, S.S. Çatalarmut 113799 Ada, Ihlamur, S.S. Çatalarmut 113817 Ada, S.S. Çatalarmut 113815 Ada, S.S. Çatalarmut 113791 Ada, S.S. Çatalarmut 113816 Ada, S.S. Çatalarmut 113805 Ada, S.S. Çatalarmut 113814 Ada, S.S. Çatalarmut 113806 Ada, S.S. Çatalarmut 113793 Ada, Koparan77, Koparann, Gülbahçe, Altınbaşak, Elif Doğa K.Y. Koop., Yeşilyayla, Turnaçayırı ve Koparan bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

09.30 ile 14.00 saatleri arasında İkizce, Kaba Sinanlı Mevkii ve İkizce bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

13.00 ile 18.00 saatleri arasında Tekyapı_Silinecek, 2681, İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, 30 Ağustos, Misakımilli, Barış, 2680 ve 1209 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 13.00 ile 18.00 saatleri arasında 2687, 2686 ve Zafer bölgelerinde de elektrik kesintisi uygulanacak.

10 Ekim 2026

09.00 ile 14.30 saatleri arasında 1209 numaralı sokakta elektrik kesintisi yapılacak. Aynı saat aralığı için bu bölgeye ilişkin birden fazla kesinti kaydı bulunduğundan, vatandaşların güncel duyuruları kontrol etmeleri öneriliyor.

09.30 ile 11.30 saatleri arasında Yavrucuk Küme, Ballıkpınar Küme, Haymana Küme ve Yavrucuk bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

09.30 ile 17.30 saatleri arasında Çayraz ve Yeniköy bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

09.35 ile 17.30 saatleri arasında 666, 462, 650, 659, Güvencem Sitesi, 1154 ve 663 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak.

12.30 ile 14.30 saatleri arasında Mogan Sevgi Çiçeği Evleri bölgesinde elektrik verilemeyecek.

15.00 ile 17.00 saatleri arasında Haymana, 1842, 1843, 1840, Dosa Sitesi, 1619, Ballıkpınar Küme, Yenibahçekent Koop., 1621 ve 1618 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

15.00 ile 18.00 saatleri arasında Zafer, 2686, 2687, 2695, 2697, 2696, 2709, 2698, 23 Nisan, 2718, 2694 ve 2712 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

09.00 ile 14.30 saatleri arasında 1002, 23 Nisan, 2688 ve 2686 numaralı sokaklarda da elektrik kesintisi yapılacak.

11 Ekim 2026

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ankara, Mahmatlı Bahçe, Evren Yayıncılık, Asar, Karaoğlan, 3089, 3051 ve Oğulbey bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı saatlerde 336 numaralı sokak ve Karaoğlan bölgesinde de elektrik kesintisi yaşanacak.

KEÇİÖREN

Keçiören’de 9 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

09.30 ile 17.30 saatleri arasında 1510, Şehit Bülent Cengiz, 1498, 1499, 301, Balcılar, 1497, 1501, 1496, 232, 1505, Cambıl, 1503, 1504, 310, 1506, 1507, 1502, 305, 309, 1500, Şehit Mustafa Erciğez, 312, 308, 307, 1470 ve 298 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

14.00 ile 17.00 saatleri arasında 1470, 1512, 1511, 1514, 1510, 1504, 1508, 1519, 1515 ve Şehit Bülent Cengiz bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

POLATLI

Polatlı’da 9 ve 10 Ekim tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

9 Ekim 2026

09.00 ile 10.00 saatleri arasında İrem, Melis, Türk­alp, Barbaros, Divan ve Gencebay bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

09.30 ile 17.30 saatleri arasında Mandıra, Giriş, Sinanlı ve Adatoprakpınar bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Giriş, Merkez ve Adatoprakpınar bölgelerinde de elektrik kesintisi yaşanacak.

11.15 ile 13.00 saatleri arasında Aşağı Sarıoba ve Yukarı Sarıoba bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

10 Ekim 2026

09.00 ile 10.30 saatleri arasında Hacıt uğrul 79, Hacıt uğrul 127, Hacıt uğrul 122, Hacıt uğrul 77, Hacıt uğrul 123, Hacıt uğrul 137 ve Hacıt uğrul 115 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

YENİMAHALLE

Yenimahalle’de 9 ve 10 Ekim tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle çeşitli cadde ve sokaklarda elektrik kesintileri yapılacak.

9 Ekim 2026

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Yem Sanayii, 1237, Selvi, Han 2, Topalak, 4., Hanönü, Han 8, 6, Cumhuriyet, Hanardı, Han 5, Han 4, Kızılırmak, Han 3, Dere, Akıncılar, Han 6, Meşe, Han 1, 38, Han 7 ve Çamlık bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

11.00 ile 12.30 saatleri arasında 2125, 1940, 2102 ve 2132 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

14.00 ile 15.30 saatleri arasında 2123, 2138, 2139, 1949 ve 2102 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak.

16.00 ile 17.30 saatleri arasında 2575, 2576, 2102, 2573 ve 2141 numaralı sokaklarda elektrik verilemeyecek.

10 Ekim 2026

09.00 ile 10.30 saatleri arasında 1649 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacak.

09.30 ile 17.00 saatleri arasında Göl, Demirci, Merkez, Kılcan, Yayla, Isırganlı, Hıdıroğlu, Davutoğlu ve Sariahmet bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

10.30 ile 17.30 saatleri arasında Abant, Gazi Mahallesi ve Ankara bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

11.00 ile 12.30 saatleri arasında 1622, 1624, 1626, 1627, Rajiv Gandhi, 1633, 1630, 1631, 1632, 51 Sitesi, 1634, 1638, 1635, 1637, 1637.51 Sitesi, 1639, 1640, 1640.51 Sitesi, 1641, 1641.51 Sitesi, 1642, Hülyakent Sitesi, 1625, 1623, Şehit Yılmaz Güneş ve 1656 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

11.00 ile 15.00 saatleri arasında Karacakaya ve Karacakaya Küme bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

13.30 ile 15.00 saatleri arasında 1652, Siyasal 88, 1675, 1677, Rajiv Gandhi, 1636, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1648, 1655, 1653, 1651, 1650, 1657, 1658, 1659, 1649, 1647 ve 1656 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak.

15.30 ile 17.00 saatleri arasında 1677, 1675, 1649/1, 1662/3, 1620, 1662/1, 1692, 1691, 1690, 1690/1, 1694, 1688, 1687, 1686, 1685, 1674, 1665, 1669, 1664, 1663, 1667/3, 1672, 1689, 1667/2, 1682, 1673, 1693, 1662, 1667, 1671, 1667/1, 1684, 1670, 1668 ve 1656 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.