Ankara'da 22, 23 ve 24 Ekim 2026 tarihlerinde uygulanacak elektrik kesintileri için ilçe ve bölge bazında çalışma programı hazırlandı. Şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle başkentin farklı noktalarında belirlenen saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Ankara elektrik kesintisi programında Altındağ ve Beypazarı'ndan Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Kalecik, Keçiören ve Yenimahalle'ye kadar çok sayıda ilçenin yanı sıra cadde, sokak ve yerleşim alanları da bulunuyor. Üç günlük takvimde kesinti saatleri bölgelere göre farklılık gösterirken bazı çalışmalar sabah saatlerinde başlayıp öğle saatlerinde sona eriyor, bazıları ise akşam saatlerine kadar devam ediyor. Ankara elektrik kesintisi 22-23-24 Ekim ne kadar sürecek, ne zaman bitecek? İşte 22-23-24 Ekim Ankara elektrik kesintisi ilçe ve mahalleleri…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ankara elektrik kesintisi 22-23-24 Ekim 2026 ilçe ve sokakları açıklandı Ankara'da 22, 23 ve 24 Ekim 2026 tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Kalecik, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. <span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Ankara elektrik kesintisi 22, 23 ve 24 Ekim 2026 tarihlerinde belirli saat aralıklarında gerçekleşecektir. Kesinti programı ilçelere ve bölgelere göre farklılık göstermektedir. Kesintiler, şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacaktır. Altındağ'da 22 ve 23 Ekim'de, Beypazarı'nda 22, 23 ve 24 Ekim'de, Çankaya'da 22, 23 ve 24 Ekim'de, Etimesgut'ta 22 ve 24 Ekim'de, Gölbaşı'nda 22, 23 ve 24 Ekim'de, Kalecik'te 23 ve 24 Ekim'de, Keçiören'de 22 ve 23 Ekim'de ve Yenimahalle'de 22, 23 ve 24 Ekim'de elektrik kesintileri yaşanacaktır.

22-23-24 EKİM ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'da 22, 23 ve 24 Ekim 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Kesintilerin tarih ve saatleri ilçelere ve bölgelere göre farklılık gösteriyor. Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şöyledir:

ALTINDAĞ

Altındağ’da 22 ve 23 Ekim tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı bölgelerde elektrik kesintileri uygulanacak.

22 Ekim 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında 826, 854/1, 824, Doğu ve 833 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı gün 09.30 ile 16.30 saatleri arasında Hacılali, Öte, Kuzsökü Madallar, Karaburun, Derencik, Kızılelma, Alıç, Top, Kuzsökü, 2026, Aşağı Çukursökü, Sarısökü, Karşı, Bayamca, Serçe, Serdaroğlu, Kabaş, Göynük, Üzüktaş, Tepecik, Cozoğlu, Karapınar, Karamahmut Yaylası, Bayam Merkez, Dolaydere, Merkez, Bürkük, Abazaoğlu, Karakoç, Sepetçi, Dikmen, Karaoluk, Karaali, Yukarı Seki, Susuz, Yukarı Boyalı, Sarpun, Alıççık, Garipoğlu, Hayatönü, Yalak, Hocaoğlu, Ayşeoğlu, Bulak, Erikyatsı, Yemişenlioğlu, Çat Deresi, Yazlık, Akçasu Merkez, Tekke, Ağacıklı, Ortaköy, Süle, Deliimam, Dopaloğlu, Koçcuaz, Kurdün, Kadı, Sökü, Kazıkuzu, Sekecik, Aşağı Küreçayı, Çiğdemli, Curalı, Delmece, Zeybekoğlu, İpek, Kızılcaören, Aşağı Boyalı, Tepeköy, Soyuk, Yukarı Küreçayı, Korucak, Akdüzen, Tepe, Türkmen, Şaban, Çattepe, Hasan, Tikendere, Kılavuz, Çaloğlu, Yukarı Çukursökü, Safran, Oymaağaç ve Aşağı Akcasu bölgelerinde kesinti yapılacak.

Aynı gün 14.00 ile 15.00 saatleri arasında Mevlana 1, Ihlamur, Gelincik, Defne, Karanfil ve 1609 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacak.

23 Ekim 2026 tarihinde 11.00 ile 12.30 saatleri arasında 494, 490, 487, 485, 488, 484, 486, 473 ve 478 numaralı sokaklar ile Şehit Bülent Yalçınkaya ve Şehit Harun Aydın caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 14.00 ile 15.30 saatleri arasında 402, 395, 457, 400, 408, 393, 454, 398, 454/1, 407 ve 439 numaralı sokaklar ile Şehit Savaş Batu, Şehit Eyüp Öksüz ve Şehit Harun Aydın caddeleri etkilenecek. 16.00 ile 17.30 saatleri arasında ise 390, 381, 416, 423, 425, 1699/1, 431 ve 424 numaralı sokaklar ile Şehit Savaş Batu ve Şehit Harun Aydın caddelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

BEYPAZARI

Beypazarı’nda 22, 23 ve 24 Ekim tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek.

22 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında Yavuz Sultan Selim, Mareşal Fevzi Çakmak ve Hürkent 1 caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 09.00 ile 10.00 saatleri arasında Öztürk, Alparslan Türkeş, Millî Egemenlik, Ilman, Ayık ve Ilıman Küme bölgelerinde elektrik verilemeyecek. 10.30 ile 12.00 saatleri arasında Dibekören, Şehit Halil Koçak, Hemşire Şengül Uzuner, Cengizhan, Acısu ve Oğuz bölgeleri kesintiden etkilenecek.

Aynı gün 13.00 ile 17.00 saatleri arasında İstanbul, Ankara İstanbul Devlet Yolu ve Akdere bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. 14.00 ile 17.30 saatleri arasında ise Ayvaşık ve Dr. Mustafa Güler caddelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

23 Ekim 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Hamzalar, Karapınar, Davutoğlan Mücavir, Yukarıgüney, Karaköy Mücavir, Yıldız Küme, Hırkatepe, Dudaş, Aşağıgüney, Uluköy Mücavir, Nuhhoca, Dağşeyhler, Uluköy, Akçabayır, Aşağı, Davutoğlan, Karaköy ve Sekli bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

24 Ekim 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Fasıllar, Köşebükü, Harmancık, Tahir ve Kayabükü bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

ÇANKAYA

Çankaya’da 22, 23 ve 24 Ekim tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı cadde ve sokaklarda elektrik kesintileri uygulanacak.

22 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında Atatürk, 998, Güniz, Tunus, Billur, Tunalı Hilmi ve Abay Kunanbay caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Dodurga, Şenumay Sitesi ve Melis bölgelerinde elektrik verilemeyecek. 12.30 ile 14.30 saatleri arasında Kanuni Sultan Süleyman Caddesi etkilenecek. Aynı caddede 15.00 ile 17.00 saatleri arasında da kesinti uygulanacak.

13.00 ile 15.00 saatleri arasında Buğday, İran, Güniz, Tunalı Hilmi ve Kudüs caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 09.30 ile 11.30 saatleri arasında Alacaatlı bölgesinde, 15.30 ile 17.30 saatleri arasında ise 604/4 numaralı sokak ve Doğukent bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

23 Ekim 2026 tarihinde 00.30 ile 05.30 saatleri arasında Ahmetadil, İzmir 1, Cihan, Necatibey, Atatürk ve Gazi Mustafa Kemal caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. 09.15 ile 17.15 saatleri arasında 568, 554, 559, 565, 569, 567, 561, 562, 564, 563 ve 566 numaralı sokaklarda elektrik verilemeyecek.

10.30 ile 12.30 saatleri arasında Ahmetadil, 1407, 68, Ziyabey, Aşkabat, İnönü Bulvarı, Gökkuşağı Parkı iş yerleri çevresi, Akdeniz, Şehit Mehmet Aras ve Wilhelm Thomsen bölgeleri kesintiden etkilenecek. 13.00 ile 15.00 saatleri arasında Kuzgun Caddesi'nde, 14.00 ile 16.00 saatleri arasında ise Abidin Daver ve Ahmet Rasim caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet, 838, 2. İnönü, 2750, Susuz Mahallesi ve 5302 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

24 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Sedat Simavi ve Abidin Daver caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 09.00 ile 11.30 saatleri arasında 1591 ve 1550/1 numaralı sokaklarda elektrik verilemeyecek. 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Güneypark bölgesi kesintiden etkilenecek. Ayrıca aynı gün 15.30 ile 17.30 saatleri arasında Güneypark'ta yeniden elektrik kesintisi uygulanacak.

ETİMESGUT

Etimesgut’ta 22 ve 24 Ekim tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

22 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Bağlıca ve 1067 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacak. 14.25 ile 17.30 saatleri arasında ise 1. Okul, Açelye, Zambak, Sağlık, Karanfil, Ladin, Söğüt, İstiklal, Kayı Boyları, Lale, Hun, Ihlamur, Uluyol, Cumhuriyet, Selçuklu, Ayaş, Ankara, İnce, Pehlivan, Göktürkler, Altay, Atatürk, Çiçek, Köy Pınaryaka, Gül, Oğuzlar, Feruz ve Bayat bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

24 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Gezer, Soğullu, Kıran, Hâkimiyet, Yedi Şehitler, Göçe, Uzunoğlu, 2296, Abbaslar, Kılıç Ali Paşa, Şeyhler, Asalet, Akgül, Tepebaşı, Kalemköy, Kınık ve Seydi Ali Reis bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 15.45 ile 17.45 saatleri arasında Sorgun, Şehit Serhat Geçer, Şehit Hüseyin Özmen, Şehit Gökhan Mete Altunbaş, Bıldırcın 1, Bülbül, Şehit Zülfikar Karalök, Güvercin, Şehit Uzman Çavuş Mehmet Türken, Şehit Bekir Erkaç, Gazi, Doğu, Mehmet Arifoğlu, Şehit Ayhan Baran, Kıbrıs Kümesi, Şehit Ali İhsan Okatan, Atmaca, Şehit Bayram Döğeroğlu, Şehit Ramazan Bekar, Maden, Saka, Üveyik, Şehit İsmail Taşdelen ve Şehit Orhan Dağ bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

GÖLBAŞI

Gölbaşı’nda 22, 23 ve 24 Ekim tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle çok sayıda mahalle ve sokakta elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

22 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ankara, Abazlı, Fatih, Numune Villaları, Ahıboz, Merkez Mahallesi ve Günalan bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Temiz, Okul, Anadolu, Serçe, Ankara, Gözcü, Ada, Kooperatif, Arı, Bektaş, Durak, Şehit Mükremin Başaran, Zambak, Mercan, Vakıf, Ferah, Konutlar, Hedef, Mine, Akım, Yeşilçam, Uğur, Fatih, Çam Pınar Gelin Kayası mevkisi, Sabır, Buğday, Arzu, Özlem, Dağ, Bağımsız, Kahraman, Haymana, Adalet, Park, Hanımeli, Çamlık, Zarif, Zaman, Verimli, Çevre, Üzüm, Dikmen, Atlas, Nazlı, Gürbüz, Uçar, Şehit Er Soner Çankaya, Cengiz Topel, Hayat, Didem, Karanfil, Anıt, İhlas, Gelincik, Mısırlı ve Değerli bölgeleri kesintiden etkilenecek.

Aynı gün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 742, Çağıl, Hacıt uğrul 1, Çamlıbel 1, Babayakup, Orta, Bacı Yolu, Nasreddin Hoca, Kuzey Topraklık, Koçali Çiftliği, Aytaç, Gedikli, Hacıt uğrul çevresindeki çok sayıda numaralı sokak, Karapınar Köy Yolu, Safranbolu, Yağmurbaba Mücavir, Karapınar, Tanacan, Ziyaret, Yukarı Karapınar, Karahöyük, Haymana Küme, Yeni Yerleşim Beyceğiz, Poyraz Küme, Beyceğiz Yolu Basri, Aşağı Karapınar, Yolun Altı Beyceğiz, Girmeç, Yolun Üstü Beyceğiz, Basri, Çimenceğiz, Güllüpınar tarafındaki Aşağı bölgesi ve Gedikli Küme bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

09.00 ile 13.00 saatleri arasında Sevgi Çiçeği, 1752, 1725, 4131, 1745, 1720, Hüdaverdi, Hilmiyet, 1723, 1429, 1714, 1718, 1762, 1716, Haymana, 1717, 1756, 1714/2, 1722, 1709, 1750, 1772, 1741, Hacılar, 1751, 1748, 1753, Hacılar Küme, 1714/1, 1747, 1708, 1742, 1719 ve 1760 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

09.30 ile 17.30 saatleri arasında Kızılkoyunlu, Haymana, Soğulca, Batı Kısım, Yeşilyurt, Esen, Aşağı Sivri, Yukarı Sivri, Karakaya ve Karayavşan bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak. Aynı saatlerde Karaömerli, Yeşilyurt, Karayavşan ve Ahırlıkuyu bölgeleri de kesintiden etkilenecek. Çayraz ve Yeniköy bölgelerinde de 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 2058, 2085, 2061, 2076, 1099, 1293, 2052, 2007, 1349/1, 1338, 1383, 1578, Tuluntaş Yolu, 1341, 1294, 2028, 1302, 1345, 1313, 2050, 2021, 1312, 1362, 1580, 1306, 1295, 1566/1, Hacılar, 1349, 2031, 1542, 1366, 2018, 2069, 1576, 2024, 2086, 1541, 1573, 1297, 1378, 2066, 2013, 1572, 1552, 1571, 1304, 2017, 2049, 1547, 1575, 1352, 2022, 1568, 2088, 1291, 2012, 1336, 1357, 1543, 2038, 2020, 1551, Hacılar Küme, 1570, 1354, 1545, 2051, 1579, 2082, 1548, 1550, 1358, 1327, 2067, 1584, 1346, 1292, 1334, 1317, 1355 ve 1281 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

09.00 ile 14.00 saatleri arasında 3101, 3103, 3115, 3096, 3097, Evren Yayıncılık çevresi, 3113, 3126, Şan Sitesi, 3106, 3117, 3120, 3123, Koçyayla, 3119, Karadere, 3093, Konak, 3153, 3124, 3111, Muhabbet, 3055, Asar, 3141, 3138, 3102, 3131, 3128, 3140, 3092, 3085, 3137, 3132, 3142, 3088, 3087, 3090, 3084, Beylik, 3098, 3150, 3133, Fetih, 3089, Oğulbey ve 3086 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak. 14.30 ile 16.00 saatleri arasında ise Şan Sitesi, 3158, 3159, 3156, 3157 numaralı sokaklar ve Oğulbey bölgesi kesintiden etkilenecek.

23 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Dağ Evleri, Atatürk çevresi, Beynam ve Kale Boğazı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Yayla Tepeköy, Küçükbıyık, Turgut Altınok, Erdemli 1 Kümesi, 19 Mayıs, Sarıhüyük, Abazlı, Aşağıhacıb ekir, Öcallar, Suyugüzel, Gazi Mustafa Kemal, Kızılırmak, Maden Kesikköprü, Büyükboyalık Sitesi, Yeniyapanşeyhli 2, Küçükcamili, Küçükbayat, Büyükcamili, Yeniyapanşeyhli 3, Alparslan Türkeş, Çiğdemli, Tepeköy, Küçükboyalık, Büyükbayat, Üçem, Maden, Yeniyapanşeyhli 1, Şehriban, Bahçek aradalak, Sırapınar, Çatalören, Büyükboyalık, Çatalçeşme, Boyalık ve Keklicek bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 10.30 ile 17.00 saatleri arasında 35, 218, 198, 206, 209, 202, 214 ve 164 numaralı sokaklarda elektrik verilemeyecek.

24 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 777 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacak. 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Bağlar Mevkii, Velihimmetli Karşıyaka, Velihimmetli Bağlar, Velihimmetli Aşağı, Hacımuratlı ve Velihimmetli Mahallesi bölgelerinde de elektrik kesintisi yaşanacak.

09.30 ile 11.30 saatleri arasında 1821, Turgut Özal ve Otan Yapı Kooperatifi bölgeleri etkilenecek. 12.30 ile 14.30 saatleri arasında 2813 ve 2814 numaralı sokaklarda, 15.00 ile 17.00 saatleri arasında ise 2814 numaralı sokakta elektrik kesintisi yapılacak.

09.30 ile 17.30 saatleri arasında Küçükcamili, 19 Mayıs, Çatalören, Boyalık, Büyükboyalık Sitesi, Keklicek, Küçükbayat, Büyükcamili, Küçükboyalık, Büyükbayat, Üçem, Şehriban ve Çatalçeşme bölgelerinde elektrik verilemeyecek. Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Çayraz ve Yeniköy bölgeleri de kesintiden etkilenecek.

KALECİK

Kalecik’te 23 ve 24 Ekim tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek.

23 Ekim 2026 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Yayla Tepeköy, Küçükbıyık, Turgut Altınok, Erdemli 1 Kümesi, 19 Mayıs, Sarıhüyük, Abazlı, Aşağıhacıb ekir, Öcallar, Suyugüzel, Gazi Mustafa Kemal, Kızılırmak, Maden Kesikköprü, Büyükboyalık Sitesi, Yeniyapanşeyhli 2, Küçükcamili, Küçükbayat, Büyükcamili, Yeniyapanşeyhli 3, Alparslan Türkeş, Çiğdemli, Tepeköy, Küçükboyalık, Büyükbayat, Üçem, Maden, Yeniyapanşeyhli 1, Şehriban, Bahçek aradalak, Sırapınar, Çatalören, Büyükboyalık, Çatalçeşme, Boyalık ve Keklicek bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

24 Ekim 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Küçükcamili, 19 Mayıs, Çatalören, Boyalık, Büyükboyalık Sitesi, Keklicek, Küçükbayat, Büyükcamili, Küçükboyalık, Büyükbayat, Üçem, Şehriban ve Çatalçeşme bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

KEÇİÖREN

Keçiören’de 22 ve 23 Ekim tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle belirli cadde ve sokaklarda elektrik kesintileri uygulanacak.

22 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında Atatürk, 998, Güniz, Tunus, Billur, Tunalı Hilmi ve Abay Kunanbay caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 09.15 ile 17.15 saatleri arasında 431, 529, 520, 533, 491, 1991, 474, 477 ve 473 numaralı sokaklar ile Azerbaycan Caddesi etkilenecek.

10.00 ile 17.00 saatleri arasında Dodurga, Şenumay Sitesi ve Melis bölgelerinde elektrik verilemeyecek. 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Şıhali, Karakaş, 362, Ahmetadil, Çalı, 3, Olukpınar, Sürgülü ve Boy bölgelerinde kesinti uygulanacak.

23 Ekim 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Güzelyurt Bağlum ve Çalseki bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 14.00 ile 16.00 saatleri arasında ise Köy Yolu ve Çalseki bölgelerine elektrik verilemeyecek.

YENİMAHALLE

Yenimahalle’de 22, 23 ve 24 Ekim tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı saatlerde elektrik kesintileri yapılacak.

22 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 10.30 saatleri arasında Mimar Başak Cengiz ve Mehmet Zahit Kotku caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 09.30 ile 15.30 saatleri arasında 3958, 3586, 3954, 3959 ve 3953 numaralı sokaklar ile Yakacık ve Kırandağ mevkiindeki ASKİ PN7 pompa bölgesi etkilenecek.

11.00 ile 12.30 saatleri arasında 1308, 1305, 1316, 1330, 1331 ve 1315 numaralı sokaklar ile Süleyman Şah Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacak. 13.30 ile 15.00 saatleri arasında 5501, 1325, 5500, 1326 numaralı sokaklar ve Şehit Süleyman Şahin Caddesi kesintiden etkilenecek.

15.30 ile 17.00 saatleri arasında 1315, 1304, 1305, 1303, 1302, 1307, 1319, 1306 ve 1318 numaralı sokaklar ile İvedik, Süleyman Şah ve Şehit Süleyman Şahin caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 17.00 ile 18.30 saatleri arasında ise İvedik ve Serin bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

23 Ekim 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında Altıntepe, Dörtyol, Beyazköy, Sivas ve Kızılcahamam bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 1010, 854, 876/1, 1030, 1027, 1032, 1012, 1031 ve 1009 numaralı sokaklar ile Şehit Hakkı Sözer, Akgüvercin ve Karahöyük bölgeleri etkilenecek.

Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet, 838, 2. İnönü, 2750, Susuz Mahallesi ve 5302 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak. 11.00 ile 12.30 saatleri arasında Köyiçi bölgesi, 1835, 1803 ve 1833 numaralı sokaklarda elektrik verilemeyecek. 14.00 ile 17.00 saatleri arasında 1036, 1031, 1037, 1033 numaralı sokaklar ve Demirdağ bölgesi kesintiden etkilenecek.

Ayrıca 14.00 ile 15.30 saatleri arasında Köyiçi, 1835, 1833, 1830 ve 1834 numaralı sokaklarda; 16.00 ile 17.30 saatleri arasında ise Ergazi Mahallesi, 1825, 1695 Harran, 1828 Dilek Çarşısı, 1695, 1830, 1827, Batı ve Şehit Adil Yurtoğlu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

24 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 10.30 saatleri arasında Şehit Soner Çankaya, Batı ve 1837 numaralı sokakta elektrik kesintisi yaşanacak. 09.00 ile 12.30 saatleri arasında Barış, Yeşiltepe, Yağmur, Aydınlık, Cumhuriyet, Hasan Şen, Ufuk, Ekin, Duru, Can, Bahar, Şehit Uğur Bozacı, Anadolu, 1. Aksu, İmren, Cumhuriyet 1, Akıncı, Haydar, 1. Karşıharmanlar, Tunç, Lise, Hazan, Cumhuriyet 2, 1. Bozkurt, Karşıharmanlar, Gülbahçe, Hilal, Uğur, Kızılbayır, Vakıf ve Yeniçağ bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

09.30 ile 13.00 saatleri arasında İvedik, Fatih Sultan Mehmet, 967, 1566, 2450, Anadolu, Seddülbahir ve 2451 numaralı sokaklarda elektrik verilemeyecek. 11.00 ile 12.30 saatleri arasında 1820 Cadde, Özpetek 6 Sitesi, 1820 numaralı sokak ve Şehit Soner Çankaya bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

13.30 ile 15.00 saatleri arasında Şehit Soner Çankaya, 1820, 1823 ve 1821 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak. 14.00 ile 18.00 saatleri arasında Anadolu bölgesi kesintiden etkilenecek. 15.30 ile 17.00 saatleri arasında ise Ali Haydar Yuluğ, 1807, Cengiz Aytmatov ve Şehit Soner Çankaya bölgelerinde elektrik verilemeyecek.