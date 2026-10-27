Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Ekim ne kadar sürecek? İlçeler açıklandı

28-29-30 Ekim Ankara elektrik kesintisi programı kapsamında başkentteki birçok ilçede planlı çalışmalar gerçekleştirilecek. Şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı mahalle, cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanırken, kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri bölgelere göre değişecek. Altındağ'dan Çankaya'ya, Gölbaşı'ndan Sincan'a kadar farklı ilçeleri kapsayan programda çok sayıda yerleşim alanı bulunuyor. Ankara elektrik kesintisi hangi mahalleleri kapsıyor, elektrikler ne zaman kesilecek ve hangi bölgelerde çalışma yapılacak sorularının yanıtları, ilçe ilçe hazırlanan kesinti listesinde yer alıyor. Ankara elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte açıklanan 28-29-30 Ekim 2026 Ankara elektrik kesintisi listesi…

28-29-30 EKİM ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ İLÇELERİ

Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti detayları şöyledir:

BEYPAZARI

Beypazarı'nda 28 Ekim, 30 Ekim ve 2 Kasım tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılacak.

28 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 10.00 saatleri arasında Dibekören, Şehit Halil Koçak, Hemşire Şengül Uzuner, Cengizhan, Acısu ve Oğuz bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı gün 09.00 ile 15.30 saatleri arasında Bağözü bölgesinde elektrik verilemeyecek.

30 Ekim 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında İncepelit bölgesinde, 14.00 ile 17.30 saatleri arasında ise Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

2 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Gürsöğüt ve Kapullu bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

ÇANKAYA

Çankaya'da 28 Ekim, 30 Ekim, 31 Ekim ve 2 Kasım tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi uygulanacak.

28 Ekim 2026 tarihinde 10.30 ile 17.45 saatleri arasında Çoraklık, Harman Yeri, Gülyağı, Okyeri, İsmet Paşa, Samsun Devlet Yolu, 19 Mayıs, Burcular, İller, Kayaş, 2053, 1539, 84, 1539/5, Mehmet Akif, Günay, Bağ Deresi, Şehit Yüksel Arslan, Kızılcaköy, Tekçiler, Fatih, Karatepe, Kızılca Köy, Üçgüller, 2055, Cami, Pınarcık ve Mezarlık bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 13.00 ile 15.00 saatleri arasında 95 numaralı sokakta, 15.30 ile 17.30 saatleri arasında ise 670, Şehit Ali Başpınar, 663, 671, 665, 659/2, 664 ve Şehit Aytekin Yavuz bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 15.30 ile 18.00 saatleri arasında Abazlı, 1, Fatih Sultan Mehmet, Beynam Çiftliği, Çavuşlu, Karahasanlı, Tohumlar, Çorum 2, Taşkent, Beynam, Boyacılar Dostlar Çiftliği, Serhat Evleri ve Dostlar Çiftliği bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

30 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında 3267, 3250, 3287, Sarıkamış Şehitleri, Şehit Necdet Yılmaz, 3263, 3255, 3294 ve 3254 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak. 14.00 ile 16.00 saatleri arasında 3290, 3222, 3289, 3285, 5098 ve 3425 numaralı sokaklarda, 14.00 ile 17.30 saatleri arasında ise Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Aşağı, Yukarı Alaca, Karaman, Pehlivanlı, Demirci, Urganlı, Yukarı, Kolca, Beltepe, Dede, Kapaklı, Merkez, Yalı, Hoca, Konuklar, Üçağıl, Tatlısu, Gücü̈kdibi, Başköy, Soğuksu, Konakyani, Esence, Alayüz, Gökçeören, Aşağı Alaca, Yeni, Örtülü, Küçük Beltepe, Onbaşı, Okluca, Dilek ve Çalca bölgelerinde de elektrik kesintisi uygulanacak.

31 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında Billur, 1325, 1326, 1329, 1332, 1314, 1328, 1333, 1334 ve 1324 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak. 12.00 ile 14.30 saatleri arasında Mehmet Ali Altın ve Güllüce bölgelerinde, 13.00 ile 15.00 saatleri arasında ise 668, 682, 669, 670, Aleksander Dubçek ve 665 numaralı sokaklarda elektrik verilemeyecek.

Aynı gün 14.30 ile 18.30 saatleri arasında 2652, 2654, 2653, Kanuni Sultan Süleyman, 2655, Bağlar, Zafer ve Mehmetçik bölgelerinde; 15.30 ile 17.30 saatleri arasında ise 1149, 1096, 1097, 1098, 1100, 1101, Şehit Celal Dağlı, 1057, Lizbon, 1112, 1073 ve 1148 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

2 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında 3331, 3328, 3329 ve 3330 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak. 09.15 ile 12.15 saatleri arasında 1803, 1802, 1794, 1804, 1801, 1800, 1805, 1796, Umut, 1793, 1637, 1799 ve 1807 numaralı sokaklarda elektrik verilemeyecek.

Aynı gün 09.15 ile 17.15 saatleri arasında Kıbrısköy, Seki Pınar, Kıbrıs Köyü, Yakupabdal, Tekkeköy ve Akçaali bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 568, 554, 559, 565, 569, 567, 561, 562, 564, 563 ve 566 numaralı sokaklarda; 11.00 ile 12.30 saatleri arasında ise 1821, Taşpınar, 2888, 2900, Kızılcaşar, 2907, 2892, 3035, 2902, 2912, 2841, İsmail Gaspıralı, 2895, 2883, 2908, İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, 2885, 2897, 2894, 2904, 1856, 2898, 2884, 2814, 2887, 2901, 2845, 2880, 2891, 2886, 2889, 2893, 2834, 2881 ve 2909 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

2 Kasım günü 13.00 ile 14.00 saatleri arasında 1752, 1750, 1759, 1760, 1731, 1749, 1751, 1763, 1758, 1757 ve 1756 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak. 13.00 ile 15.00 saatleri arasında 2449, 2447, 2460, 2448 ve Meksika bölgelerinde; 13.30 ile 17.15 saatleri arasında ise 3132, 3173, 3125, 3119, 3114, 3124, 3028, Diyap Ağa, 3123, 3136, 3035, 3118, 3135, 3134, 3133, 3055, 3122, 3120, 3127, 3129, 3130 ve 3131 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 15.30 ile 17.30 saatleri arasında 3346 ve 4835 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

ELMADAĞ

Elmadağ'da 28 Ekim, 1 Kasım ve 2 Kasım tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

28 Ekim 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Aşağıkamışlı, Ilıca, Şahinler Mevkii ve Yukarıkamışlı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

1 Kasım 2026 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Eyüp Sabri Tuncer, Hakimler, Lozan, Yamaç, Yem Sanayii, Hanönü, Mevlana 1, 19 Mayıs, Meyve, 3151, Kudal, Han 2, Gündüz, Kızılırmak, Meşe, Gazi, Sincap, Samsun Devlet Yolu, Baraj, Özcan, Yeni Bahar, Yem Sanayi, Toburoğlu, 555, Özcan 7, Karakaya, Serin, Odabaşı, Sedef, Mimar Sinan, 2121, Güzin, Han 7, Güven, Güzel, Ada, Selim, Armağan, Özcan 6, Özcan 8, Özcan 1, Ahlatlı, Han 8, Han 6, Pamuk 1, Özcan 2, İl, Özcan 4, Özcan 3, Hanardı, 3149, Taburoğlu, Kudal, Satılmış Karakaya, 56, Alıç, Mehmet Akif Ersoy, 3147, Odabaşı Karşıyaka, Erdoğan, Selim, Lala Harmanı ve Özcan 5 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

2 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Bayındır, Baştaş Çimento Fabrikası çevresindeki konutlar, Ongün, Menekşe, Kuytu, Sarmaşık, Ağır, Bulut, Çağla, Çakmak, Ekinci, Erkan, Gülgin, İğde, Seyit Ali Güler, Yıldırım, Çekirdek, Akyüz, Çelik, İtfaiye, Hasır, Yazı Mevkii Çiftlik ve Bahçe Evleri, Kömürcü, Karanfil, 538, 535, Elif, İstasyon, Levent, Akçiçek, Keleş 1, Yazı, Kervan, Hazan, Çağlar, Rüzgarlı, 1891, Zambak, 543, Sedef, Aktepe, Yazgı, 514, Leylak, Üçevler, Bener, 571, Bahçelievler, Azim, Terazi, 520, Azattepe, Hasanoğlan Havuzbaşı, 523, 530, Balaban, 513, 527, Hürel, Gür, 522, Belardı Mevkii, NATO, Dalşık, Kümeevler, 511, Şener, 526, Orkide, Saadet, 515, Üçyol, 516, 528, Kardelen, 518, 29 Ekim, 506, 512, Papatya 1, Yılmaz, Kışla, Ekrem Kavur, Taşova, Adil Yalman, Temiz, Çıra, Yeşildere, 539, Ant, Güz, 507, 517, 531 ve Kazım Uz bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 11.30 ile 14.30 saatleri arasında Bayındır, Çelik, Menekşe, Kuytu, Sarmaşık, Çağla, Çıra, Erkan, Gülgin, İğde, Taşova, Çekirdek, Hasır, Yazı Mevkii Çiftlik ve Bahçe Evleri, Kömürcü, Karanfil, 538, 535, Elif, İstasyon, Keleş 1, Kervan, Çağlar, Rüzgarlı, 1891, Zambak, 543, Sedef, Aktepe, Yazgı, 514, Leylak, Üçevler, 571, Bahçelievler, Azim, Terazi, 520, Azattepe, Hasanoğlan Havuzbaşı, 523, 530, Balaban, 513, 527, Hürel, Gür, 522, Belardı Mevkii, NATO, Dalşık, 511, Şener, 526, Orkide, Saadet, 515, Üçyol, 516, 528, Kardelen, 518, 29 Ekim, 506, 512, Papatya 1, Kışla, Adil Yalman, Temiz, Yeşildere, 539, Ant, Güz, 507, 517, 531 ve Kazım Uz bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

ALTINDAĞ

Altındağ'da 30 Ekim, 31 Ekim ve 2 Kasım tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılacak.

30 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 10.00 saatleri arasında 1198 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı gün 11.00 ile 13.30 saatleri arasında 1779 ve 1727 numaralı sokaklarda, 14.00 ile 16.00 saatleri arasında ise Merkez, Gücü̈kdibi, Başköy, Soğuksu, Konakyani, Esence, Alayüz, Aşağı, Gökçeören, Aşağı Alaca, Yeni, Yukarı, Örtülü, Küçük Beltepe, Onbaşı, Yukarı Alaca, Karaman, Pehlivanlı, Demirci, Urganlı, Kolca, Beltepe, Dede, Kapaklı, Yalı, Hoca, Konuklar, Üçağıl, Tatlısu, Okluca, Dilek ve Çalca bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

31 Ekim 2026 tarihinde 17.00 ile 18.00 saatleri arasında Safahat, 798, Yıldıztepe, 799, 802, 805 ve 801 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak.

2 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 10.30 saatleri arasında Cumhuriyet, Çağdaş, Karabük, Divrik, 278, Ezine, Savur, Akyaka, Şair Dertli, Kızlar Pınarı, Zileliler ve Belören bölgelerinde elektrik verilemeyecek. 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Gültepe, Turgut Özal 2, 681 ve Örnek bölgelerinde kesinti uygulanacak. 10.30 ile 17.30 saatleri arasında Hamamönü, Fırın, İlhan Cavcav, Zülüflü, Sarıkadı, Tanış ve Mehmet Akif Ersoy bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 11.00 ile 12.30 saatleri arasında Gültepe, Turgut Özal 2, 681 ve Örnek bölgelerinde; 13.00 ile 15.30 saatleri arasında Kalbur, Kalemtaş, 679/5, 681, 679, Turgut Özal, Örnek, Gülaçan, İçli ve Kadırga bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. 16.00 ile 17.30 saatleri arasında ise Kalbur, Kalemtaş, Kaftan, Kanatlı, Kalbur, Kiremitli, Kule, Kadırga, Babür, Adalıhalil, İçli, Beybaba ve Tasasız bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

AYAŞ

Ayaş'ta 28 Ekim, 30 Ekim ve 2 Kasım tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı bölgelerde elektrik kesintileri uygulanacak.

28 Ekim 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında A Kümesi İlhan köyü, 1773, Mimarsinan, Şehit, Kanuni, Orhangazi, Karagöl, Bayrak, Mareşal Fevzi Çakmak, Güneyce, Perili, Sancak, A Kümesi Ilıca, Beypazarı, Oğuzhan, Mareşal, Barbaros, Ergenekon, Pirireis, Hilal, Yıldız, Vatan ve Özal bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 09.30 ile 13.30 saatleri arasında Feruz, Başayaş ve Yenikayı bölgelerinde, 15.30 ile 17.00 saatleri arasında ise 1626, 1625 ve 1601 numaralı sokaklarda elektrik verilemeyecek.

30 Ekim 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Pirireis, Kanuni, Mareşal Fevzi Çakmak, Hilal, Beypazarı, Ergenekon, Özal ve Güneyce bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak. 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Leblebici, Demirel, 673, Başbereket, 653, Başayaş, 655 ve Ayaş Ankara bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

2 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında Kara Koyunlu Çiftliği, Ceylan, Atasoy, Gökler, Ahlatlı, Karakoyunlu ve Tekke Küme bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ise A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet 1, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale 1, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakçılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Semerci, Ahmet Onbaşı ve Atatürk bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

ETİMESGUT

Etimesgut'ta 28 Ekim, 30 Ekim ve 2 Kasım tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacak.

28 Ekim 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında A Kümesi İlhan köyü, 1773, Mimarsinan, Şehit, Kanuni, Orhangazi, Karagöl, Bayrak, Mareşal Fevzi Çakmak, Güneyce, Perili, Sancak, A Kümesi Ilıca, Beypazarı, Oğuzhan, Mareşal, Barbaros, Ergenekon, Pirireis, Hilal, Yıldız, Vatan ve Özal bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 13.00 ile 14.30 saatleri arasında 570 numaralı sokakta, 15.30 ile 17.00 saatleri arasında ise Oğuz Yılmaz, Ara, Pınar, Sancak, Atatürk, Onur, Sağlık, Sıra, Yavuz, Ankara, Yiğit, Yakut ve 24 numaralı bölgelerde elektrik verilemeyecek.

30 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında 3267, 3250, 3287, Sarıkamış Şehitleri, Şehit Necdet Yılmaz, 3263, 3255, 3294 ve 3254 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak. 09.30 ile 14.30 saatleri arasında Dumlupınar ve Ballı Kuyumcu (Eskişehir Yolu) bölgelerinde elektrik verilemeyecek. 11.00 ile 12.30 saatleri arasında Destan, Şehit Murat Üçöz, Rüya, Şirin 1, Şehit Nurettin Üner, Şehit Ahmet Doğan, Pınar, Bülbül, Sağlık, Ankara, Serdar, Hürriyet ve Sancak bölgelerinde kesinti yapılacak.

Aynı gün 14.00 ile 16.00 saatleri arasında 3290, 3222, 3289, 3285, 5098 ve 3425 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

2 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Bayındır, Baştaş Çimento Fabrikası çevresindeki konutlar, Ongün, Menekşe, Kuytu, Sarmaşık, Ağır, Bulut, Çağla, Çakmak, Ekinci, Erkan, Gülgin, İğde, Seyit Ali Güler, Yıldırım, Çekirdek, Akyüz, Çelik, İtfaiye, Hasır, Yazı Mevkii Çiftlik ve Bahçe Evleri, Kömürcü, Karanfil, 538, 535, Elif, İstasyon, Levent, Akçiçek, Keleş 1, Yazı, Kervan, Hazan, Çağlar, Rüzgarlı, 1891, Zambak, 543, Sedef, Aktepe, Yazgı, 514, Leylak, Üçevler, Bener, 571, Bahçelievler, Azim, Terazi, 520, Azattepe, Hasanoğlan Havuzbaşı, 523, 530, Balaban, 513, 527, Hürel, Gür, 522, Belardı Mevkii, NATO, Dalşık, Kümeevler, 511, Şener, 526, Orkide, Saadet, 515, Üçyol, 516, 528, Kardelen, 518, 29 Ekim, 506, 512, Papatya 1, Yılmaz, Kışla, Ekrem Kavur, Taşova, Adil Yalman, Temiz, Çıra, Yeşildere, 539, Ant, Güz, 507, 517, 531 ve Kazım Uz bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 09.30 ile 14.00 saatleri arasında 3555, Gök, Iğdır, Şehit Cumali Akman, 3542 ve 3544 numaralı sokaklarda; 11.00 ile 12.30 saatleri arasında 731, Şehit Haydar Yolcu, Bale, Balıkcı, Bıldırcın, Birsel, Aynalı, As, Birgül, 2617, Lozan Barışı ve 732 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

11.30 ile 14.30 saatleri arasında Bayındır, Çelik, Menekşe, Kuytu, Sarmaşık, Çağla, Çıra, Erkan, Gülgin, İğde, Taşova, Çekirdek, Hasır, Yazı Mevkii Çiftlik ve Bahçe Evleri, Kömürcü, Karanfil, 538, 535, Elif, İstasyon, Keleş 1, Kervan, Çağlar, Rüzgarlı, 1891, Zambak, 543, Sedef, Aktepe, Yazgı, 514, Leylak, Üçevler, 571, Bahçelievler, Azim, Terazi, 520, Azattepe, Hasanoğlan Havuzbaşı, 523, 530, Balaban, 513, 527, Hürel, Gür, 522, Belardı Mevkii, NATO, Dalşık, 511, Şener, 526, Orkide, Saadet, 515, Üçyol, 516, 528, Kardelen, 518, 29 Ekim, 506, 512, Papatya 1, Kışla, Adil Yalman, Temiz, Yeşildere, 539, Ant, Güz, 507, 517, 531 ve Kazım Uz bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

GÖLBAŞI

Gölbaşı'nda 28 Ekim ve 30 Ekim tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı mahalle, cadde ve sokaklarda elektrik kesintileri uygulanacak.

28 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 10.00 saatleri arasında 336, Karaoğlan ve Oğulbey bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Koparan, Ballıkpınar Mahallesi, 1653, 1680, S.S. Ofisliler Konut Yapı Kooperatifi, Hanımeli, Esence, Akbaşak, S.S. Çatalarmut 113799 Ada, Ihlamur, S.S. Çatalarmut 113817 Ada, S.S. Çatalarmut 113815 Ada, S.S. Çatalarmut 113791 Ada, Ballıkpınar Küme, S.S. Çatalarmut 113816 Ada, S.S. Çatalarmut 113805 Ada, S.S. Çatalarmut 113814 Ada, S.S. Çatalarmut 113806 Ada, Şehit Cüneyt Kandemir, S.S. Çatalarmut 113793 Ada, Koparan 77, Koparann, Gülbahçe, Hacımuratlı, Topaklı, Altınbaşak, Elif Doğa, Yeşilyayla, Velihimmetli Mahallesi ve Turnaçayırı bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

Aynı gün 09.00 ile 12.30 saatleri arasında 838, 885, 849, 881, 847, 837, 848, Şehit Oğuz Kağan Usta, 845, 843, 850, 846 ve 844 numaralı sokaklarda; 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Kırıklı bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak. 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Avni Akyol, Bahçeli, 332, Öcallar, Vurallar, Hanburun, Emirler, Akörençarşak, Yeniyapançarşak, Sarılar, Yücelller, Belçarşak, Yeni Yerleşim, Karşıyaka Sofular, Yaylalıözü, Uğrusarı, Derekişla, Gülbağı ve Sofular bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

28 Ekim günü 13.30 ile 15.00 saatleri arasında 3103, 3115, Evren Yayıncılık, 3113, 3126, 3106, 3117, 3120, 3123, Koçyayla, 3102, 3119, 3086, Karadere, 3153, 3124, 3111, 3055, 3141, 3138, 3131, 3128, 3140, 3137, 3132, 3142, 3150, 3133, Fetih ve Oğulbey bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 13.30 ile 17.30 saatleri arasında İkizce, İkizce, Doka Çiftlik Mevkii, Karaağızlı, Gökçehüyük ve Aydın Mahallesi bölgelerinde elektrik verilemeyecek. 14.00 ile 17.30 saatleri arasında Saray Bosna Sitesi, Beşbin, 2607, 2608, Ihlamur, Tulumtaş, 2604 ve Bahşili Yeşil Vadi bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 15.30 ile 18.00 saatleri arasında Abazlı, 1, Fatih Sultan Mehmet, Beynam Çiftliği, Çavuşlu, Karahasanlı, Tohumlar, Çorum 2, Taşkent, Beynam, Boyacılar Dostlar Çiftliği, Serhat Evleri ve Dostlar Çiftliği bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

30 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 10.30 saatleri arasında Uzun, Kayapınar, Şahin, Molla, Doğan, Necippaşa, Peçenek Küme, 3006, Adnan Menderes, Ceyhan, Arslan, Menekşe, Peçenek, Alparslan Türkeş, Hacı Bayram Veli ve Mevlana bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 09.00 ile 12.30 saatleri arasında İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz bölgesinde, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında ise 3928, 3923, 3901, 4000, 4005, 3909, 4700, 3949, 3921, 3905, 3965, 3935, 4046, 4080, 3918, 3925, 4048, 3916, 4047, 4065, 4058, 4087, 4071, 4031, 4024, 3999, 3924, 3970, 4035, 3913, 4015, 3907, 3902, 4066, 3051, 3900, 4037, 3908, 3964, 4059, 4044, 4084, Karaoğlan, Oğulbey, 4036, 4011, 4009, 6, 3956, 3958, 3945, 4070, Mahmatlı Bahçe, 864, 3942, 3917, Evren Yayıncılık, 3914, 4056, 4053, 3926, 4055, 4051, 3959, 4061, Asar, 3941, 3989, 11, Andezit Kesme Taş Fabrikası, Ankara, 3977, 4073, 4060, 3946, 4057, 3940, 4074, 3922, 3991, 3984, 4002, 3967, 3930, 3920, 4008, 4014, 4064, 4033, 3948, 3952, 4003, 3915, 4082, 4052, 4069, 3998, 4083, 4038, 3903, Yurtbeyi, 3904, 4007, 4027, 3939, 4004, 3089 ve 4023 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

30 Ekim günü 09.30 ile 17.00 saatleri arasında 2058, 2085, 2061, 2076, 1099, 1293, 2052, 2007, 492, 1349/1, 1338, 1383, 1578, Tuluntaş Yolu, 1341, 1294, 2028, 1302, 1345, 1313, 2050, 2021, 1312, 1362, 1580, 1306, 1295, 1566/1, Hacılar, 1349, 2031, 1542, 1366, 2018, 2069, 1576, 2024, 2086, 1541, 1573, 1297, 1378, 2066, 2013, 1572, 1552, 1571, 1304, 2017, 2049, 1547, 1575, 1352, 2022, 1568, 2088, 1291, 2012, 1336, 1357, 1543, 2038, 2020, 1551, Hacılar Küme, 1570, 1354, 1545, 2051, 1579, 2082, 1548, 1550, 1358, 1327, 2067, 1584, 1346, 1292, 1334, 1317, 1355 ve 1281 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Hacılar Küme, Ballıkpınar Mahallesi, 1510, Orkide, 1499, 1676, Şehit Cüneyt Kandemir, 1677, 1675, Ballıkpınar Küme, 1678, 1656, Sarmaşık, Nergiz ve 1508 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak. 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Kızılcaşar, 4534, 4519, 4531, 4520, İncek Konakları, İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, Sultan Fatih, 4533 ve 4525 numaralı bölgelerde elektrik verilemeyecek.

30 Ekim tarihinde 14.00 ile 15.00 saatleri arasında 2085, 2076, 1383, Hacılar Küme, 1362, 1366, 2088, 1357, 2082, 1354, 1358, 1355 ve 1281 numaralı sokaklarda; 14.00 ile 17.30 saatleri arasında ise Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.

31 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında 281, 317, 285 ve Yavrucuk Küme bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. 09.30 ile 11.30 saatleri arasında İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, 2669 ve Turgut Özal bölgelerinde elektrik verilemeyecek. 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Çayraz ve Yeniköy bölgelerinde kesinti yaşanacak.

Aynı gün 14.00 ile 17.30 saatleri arasında 730, 729, 727, 700, 714, 711, 713, 712, 707, 708, 706, Hayrullah Şahinkaya, 742, 692, 715, 699 ve 716 numaralı sokaklarda; 14.00 ile 18.00 saatleri arasında ise Bilgen, Rıza Çöllüoğlu, Beşevler, Boztepe ve Esertepe bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak. 14.30 ile 18.30 saatleri arasında 2652, 2654, 2653, Kanuni Sultan Süleyman, 2655, Bağlar, Zafer ve Mehmetçik bölgelerinde de elektrik verilemeyecek.

2 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 10.30 saatleri arasında 2899 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacak. 11.00 ile 12.30 saatleri arasında 1821, Taşpınar, 2888, 2900, Kızılcaşar, 2907, 2892, 3035, 2902, 2912, 2841, İsmail Gaspıralı, 2895, 2883, 2908, İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, 2885, 2897, 2894, 2904, 1856, 2898, 2884, 2814, 2887, 2901, 2845, 2880, 2891, 2886, 2889, 2893, 2834, 2881 ve 2909 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 16.00 ile 17.30 saatleri arasında 2847, Ahıboz, Gölsite Kooperatifi, 2884, Taşpınar, 2890, 2867, 2853, 2882, 2859, 2846, 2863, 2860, İsmail Gaspıralı, 2889, 2851, 2852, 2866, 2881, 2849, 2841, 2848, 2857, 2856 ve 2858 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

POLATLI

Polatlı'da 28 Ekim, 30 Ekim, 31 Ekim ve 2 Kasım tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılacak.

28 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Öykü, Adaçayı, Özkale, Konuralp, Cengiz Dağcı, Tilbe, Yarbay Salih Zeki, Onuralp, Bilkay ve Cumhur Oktay bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Hasan Polatkan, Kepez ve Kuşkondu/1 bölgelerinde elektrik verilemeyecek. Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Cumhuriyet Yüzükbaşı ve Bulduk bölgelerinde, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ise Yeni ve Cumhuriyet Yüzükbaşı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

30 Ekim 2026 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Bulduk bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak. 10.30 ile 18.30 saatleri arasında Gümüşyaka bölgesinde, 09.30 ile 17.30 saatleri arasında ise Beşköprü ve Aşağı Kocahacılı bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

31 Ekim 2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında Beyceğiz Yolu Kuşcu, 1547, Yayla, Kargalı Mücavir, Bağ Evleri, Fabrika, Medrese, Kargalı ve Kargalı Köy Yolu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Bulduk bölgesinde elektrik verilemeyecek.

2 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında A, Karailyas, Aşağı Kocahacılı, Beşköprü ve Yukarı Kocahacılı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı gün 09.30 ile 15.00 saatleri arasında Kazım Karabekir, Babayakup, Ahmetadil, Nizam, Tarla, Adile Naşit, Derya, Yükseliş, Özgesu, Olukpınar, Hisarlıkaya, Beşik, Merkez, Bağlum, Dinar, Çilingir, Ekinci, Malıköy, Vadi, Hür, Alyazmalım, Ücret, Yaprak, Uğurlu, Aktepe, Arı, Yelken, Alıç, Atapark, Aşkım, Gergin, Badem, Çilingir, Bezgin, Türkay, Dişbudak, Goncagül, Turgut Özal, Çakıl, Yediveren, Varlık, Viran, Burçak, Anıttepe, Oymak, Peker, Yeşil, Kemal Sunal, Derviş, Bulut, Mayıs, Tomris Han, Emir, Bardak, Yunus, Sivaslı, Yenihisar, Mektubat, Kıvılcım, Taşdemir, Düğün, Civanım, Asmalı, Merzifon, Bağcı, Karaçay, Ürün, Çeşme, Hayat, Çeltik, Ak, D 200, Papatya, Nefer, Ekin, Kavak, Ali Aşlar, Baysal, Gönül, Akbağ, Yılmaz Odabaşı, Uzungil, Gevrek, Alagöz, Coşkulu, Gülmez, 1215, Aydede, Çark, Üzüm, Çoruh, 1226, Ateş, Ayaz, Örgü, Levent, Alp, Orak, Ören, Hukuk, Şemdinli, Hanidiye, Tünel, Erim, Kral, Çokören, Girne, Kervan, Turabi, Türkoğlu Ali Ağa, Yolluk, 1221, Bozkurt, 1216, Arda ve Tandoğan bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

KEÇİÖREN

Keçiören'de 28 Ekim, 31 Ekim ve 2 Kasım tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak.

28 Ekim 2026 tarihinde 15.30 ile 17.00 saatleri arasında Şehit İhsan Pekesen, 1644, 1608/1, 1608, 1596/3, 1597, 1600/2, 1598, 1600/5, 1624/2, 1624/5, 1625, 1624, 1615/2, 1596, 1621/1, 1608/2, 1620/2, 1612, 1603, 1600/6, 1623, 1618/1, 1622, 1600/3, 1621, Su, 1618, 1605, 1619, Gevaş, 1613, 1604, 1630, 1606, Çatak, 1620, 1618/2, 1615, 1617, 1620/1 ve 1632 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

31 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 10.30 saatleri arasında Akyüz, Mesnevi, Toringil, Yıldıran, Susuz, Yunus Emre, Uluharman, Gökmen ve Aktaş bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak. 11.00 ile 12.30 saatleri arasında Demir, Ceylan, Dedeardı, Billur, Çavdar, Yunus Emre, Menderes, Albayrak, Zümrüt, Şehit Gürbüz İpek, Cami, Kara Kazım, Zorba, Balaban, Mahmudiye, Kırkpınar, Uluharman ve Elçi bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

Aynı gün 11.00 ile 12.30 saatleri arasında Ahmetadil ve Sarıbeyler bölgelerinde, 13.30 ile 15.00 saatleri arasında Özen, Palmiye, Şehit Hakkı Sözer, 19 Mayıs, Beyoğlu, Çelikten, Köroğlu, Şehit Alper İnanır, Beyaz, Burak, Sanatkar, İstiklal ve Cumhuriyet bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. 14.00 ile 15.30 saatleri arasında Sarıbeyler bölgesinde, 15.30 ile 17.00 saatleri arasında ise Sultan Alparslan, Yılmaz, Gençlik, Damla, Okul 1, Şahin Öz, Batur, Yabangülü, Beyazıt, Balıkçılar, Yalçınkaya, Abdulhakim Arvasi, Sema, Sabit, Kartalcık, Şirin, Mareşal Fevzi Çakmak, Tomruk, Akman, Güniz, Kıl, Sakarya ve Hasan Polatkan bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

2 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 10.30 saatleri arasında Cumhuriyet, Çağdaş, Karabük, Divrik, 278, Ezine, Savur, Akyaka, Şair Dertli, Kızlar Pınarı, Zileliler ve Belören bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak. 11.00 ile 12.30 saatleri arasında Çağla bölgesinde, 13.30 ile 15.00 saatleri arasında ise Selendi, Dereköy, Fatih, Kangal, Pazaryeri, Erdoğan, Pınarlı, İçöz Deresi ve Beyşehir bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

Aynı gün 15.30 ile 17.00 saatleri arasında Zileliler, İçöz Deresi ve Fatih bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

SİNCAN

Sincan'da 28 Ekim, 30 Ekim, 31 Ekim ve 2 Kasım tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle birçok cadde ve sokakta elektrik kesintisi yaşanacak.

28 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 10.30 saatleri arasında Güven, Hürriyet, 150/1, Ata, Şelale, Yeliz, 147, Sırlı, Buhara, Sıtkı, Sürveyan, 150, Yardımcı, Tuğba, Ahi Mesud, 118 ve Yeniyol bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı saatlerde Orkun, 145 ve Yaşar Kemal bölgelerinde de elektrik kesintisi yapılacak.

28 Ekim günü 09.30 ile 11.30 saatleri arasında 253/1 numaralı sokakta elektrik verilemeyecek. 09.30 ile 13.30 saatleri arasında Feruz, Başayaş ve Yenikayı bölgelerinde kesinti yaşanacak. 11.00 ile 12.30 saatleri arasında Maskeli, Yaz, Mat, Meta, Meral, Metin, Mihrap, Mis, Miktar, Ahi Mesud, Mazlum, Mesir ve Mahir bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 11.00 ile 12.30 saatleri arasında 1648, 1658, Saraycık ve 1646 numaralı sokaklarda elektrik verilemeyecek. 13.30 ile 15.00 saatleri arasında Karayolu, Maki, Mavi, Moda, Melis, Mucit, Ahi Mesud, Mesut ve Mesir bölgelerinde; aynı saatlerde Şirinevler ve 2435 numaralı bölgelerde de elektrik kesintisi uygulanacak.

28 Ekim tarihinde 15.30 ile 17.00 saatleri arasında Oğuz Yılmaz, Ara, Pınar, Sancak, Atatürk, Onur, Sağlık, Sıra, Yavuz, Ankara, Yiğit, Yakut ve 24 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı saatlerde 1626, 1625 ve 1601 numaralı sokaklarda da elektrik verilemeyecek.

30 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 10.30 saatleri arasında Şehit Nurettin Üner, Seven, Bumin Kağan ve Serin bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak. Aynı saatlerde 1604, 1601, 1713, 1710, 1720, 1717, 1721, 1605 ve 1603 numaralı sokaklarda elektrik verilemeyecek.

30 Ekim günü 09.30 ile 11.00 saatleri arasında Doruk, Erda, Gökhan, Erk ve 11 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. 09.30 ile 14.30 saatleri arasında Dumlupınar ve Ballı Kuyumcu (Eskişehir Yolu) bölgelerinde, 09.30 ile 17.30 saatleri arasında ise Muammer Aksoy, Yayla Çamköy, Meşeler, Avşarlar ve Çamköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında 2203, 2202 ve Tatlar Köyü bölgelerinde elektrik verilemeyecek. 11.00 ile 12.30 saatleri arasında Destan, Şehit Murat Üçöz, Rüya, Şirin 1, Şehit Nurettin Üner, Şehit Ahmet Doğan, Pınar, Bülbül, Sağlık, Ankara, Serdar, Hürriyet ve Sancak bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

30 Ekim tarihinde 11.00 ile 12.30 saatleri arasında 1621 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacak. 15.00 ile 16.30 saatleri arasında Şehit Rahmi Sarıoğlu, Sancak, Zafer ve Yavuz bölgelerinde, aynı saatlerde ise Çimşit, Saraycık, 1795 ve 1796 numaralı bölgelerde elektrik verilemeyecek.

31 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 10.30 saatleri arasında 1652, 1641 ve 1651 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak. 09.30 ile 14.30 saatleri arasında 59, 58, 8, 734, 705, 698, 63, 732, 678 ve 700 numaralı sokaklarda elektrik verilemeyecek. 09.30 ile 17.00 saatleri arasında 97, Atatürk (Orhan Gazi) ve Çankırı Yolu bölgelerinde kesinti uygulanacak.

Aynı gün 11.00 ile 12.30 saatleri arasında 1651 numaralı sokakta, 13.30 ile 15.00 saatleri arasında ise 1651 ve Saraycık bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak. 15.30 ile 17.00 saatleri arasında 88 ve Selin bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

2 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 10.30 saatleri arasında Denizli, Gökyüzü, Gülay, Gülşen, Gün, Sardunya, 396, Ağaç, Cansu, Aysen, Ceyhan, Cuma, Gülderen ve Seda bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Bilgin, Gülhan, Huzur, Latif, 6, Billur, Atatürk, Kartal, Polatlı 1, Bosna, Karanfil ve Pehlivan bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

Aynı gün 09.00 ile 10.30 saatleri arasında 170, Ceyhun, Adıgüzel, Anafor, Bulanık, Yaşama Sevinci, Abone, Ayrancı ve Siyah Lale bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 11.00 ile 12.30 saatleri arasında 731, Şehit Haydar Yolcu, Bale, Balıkcı, Bıldırcın, Birsel, Aynalı, As, Birgül, 2617, Lozan Barışı ve 732 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak.

2 Kasım günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında Kazım Karabekir, Babayakup, Ahmetadil, Nizam, Tarla, Adile Naşit, Derya, Yükseliş, Özgesu, Olukpınar, Hisarlıkaya, Beşik, Merkez, Bağlum, Dinar, Çilingir, Ekinci, Malıköy, Vadi, Hür, Alyazmalım, Ücret, Yaprak, Uğurlu, Aktepe, Arı, Yelken, Alıç, Atapark, Aşkım, Gergin, Badem, Bezgin, Türkay, Dişbudak, Goncagül, Turgut Özal, Çakıl, Yediveren, Varlık, Viran, Burçak, Anıttepe, Oymak, Peker, Yeşil, Kemal Sunal, Derviş, Bulut, Mayıs, Tomris Han, Emir, Bardak, Yunus, Sivaslı, Yenihisar, Mektubat, Kıvılcım, Taşdemir, Düğün, Civanım, Asmalı, Merzifon, Bağcı, Karaçay, Ürün, Çeşme, Hayat, Çeltik, Ak, D 200, Papatya, Nefer, Ekin, Kavak, Ali Aşlar, Baysal, Gönül, Akbağ, Yılmaz Odabaşı, Uzungil, Gevrek, Alagöz, Coşkulu, Gülmez, 1215, Aydede, Çark, Üzüm, Çoruh, 1226, Ateş, Ayaz, Örgü, Levent, Alp, Orak, Ören, Hukuk, Şemdinli, Hanidiye, Tünel, Erim, Kral, Çokören, Girne, Kervan, Turabi, Türkoğlu Ali Ağa, Yolluk, 1221, Bozkurt, 1216, Arda ve Tandoğan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 09.35 ile 15.10 saatleri arasında Alagöz, Ağlayan, Güven, Ayva, Merinos, Emek ve Sarper bölgelerinde; 10.00 ile 14.45 saatleri arasında ise Alcı ve Malıköy bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 11.00 ile 12.30 saatleri arasında 178, 177/1, 176, 174, 175/1, Yaşama Sevinci ve Çimşit bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

2 Kasım tarihinde 13.30 ile 15.00 saatleri arasında 252 ve 1333 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak. Aynı saatlerde 1636 ve Çimşit bölgelerinde de elektrik verilemeyecek. 15.30 ile 17.00 saatleri arasında Necip Fazıl, Özen, Borsa, Keskin, Arseven, Ergenekon, Çoğlu Mahallesi, Kumrular, 835, 830, Gevrek, Adalet ve 831 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

YENİMAHALLE

Yenimahalle'de 28 Ekim, 30 Ekim, 31 Ekim ve 2 Kasım tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılacak.

28 Ekim 2026 tarihinde 11.00 ile 12.30 saatleri arasında 983, Anadolu, 978/3, 982, 986 ve 978 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. 13.30 ile 15.00 saatleri arasında S.S. Öz Ankara Gıda İhtiyaç ve Toptan İş Yeri Yapı Kooperatifi, 975/1, 975, Anadolu, Mehmet Akif Ersoy, 976, 325 ve 978 numaralı bölgelerde elektrik verilemeyecek.

Aynı gün 14.30 ile 17.30 saatleri arasında 1818 numaralı sokakta, 15.00 ile 17.00 saatleri arasında ise 2. İnönü, 5303, 5302 ve Susuz Mahallesi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

30 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 10.30 saatleri arasında 2708, 2700 ve 2719 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak. 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Leblebici, Demirel, 673, Başbereket, 653, Başayaş, 655 ve Ayaş Ankara bölgelerinde elektrik verilemeyecek. 11.00 ile 12.30 saatleri arasında Ankara Çiftlik Evleri Kooperatifi, 2700, Susuz Mahallesi, 2715 ve 2716 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. 14.00 ile 15.30 saatleri arasında ise 2700 ve 2715 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

31 Ekim 2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet, 5615, 5612, Yenibatı Küme Evleri, 5602, 5611, 5613, 5627 ve 5626 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.

2 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 10.30 saatleri arasında Cumhuriyet, Çağdaş, Karabük, Divrik, 278, Ezine, Savur, Akyaka, Şair Dertli, Kızlar Pınarı, Zileliler ve Belören bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. 09.15 ile 17.15 saatleri arasında Altıntepe, Dörtyol, Beyazköy, Sivas ve Kızılcahamam bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

Aynı gün 09.30 ile 14.00 saatleri arasında 3555, Gök, Iğdır, Şehit Cumali Akman, 3542 ve 3544 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. 13.30 ile 17.30 saatleri arasında Göl, Demirci, Merkez, Kılcan, Yayla, Isırganlı, Hıdıroğlu, Davutoğlu ve Sariahmet bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak. 14.30 ile 17.00 saatleri arasında ise Hisar bölgesinde elektrik verilemeyecek.