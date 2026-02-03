Menü Kapat
TGRT Haber
Ankara elektrik kesintisi 4-5-6 Şubat planlı elektrik kesintileri açıklandı

Ankara elektrik kesintisi 4 Şubat ve 5, 6 Şubat kesinti listesi belli oldu. Ankara son dakika elektrik kesintisi ve arıza ile ilgili tüm detaylar açıklandı. Ankara genelinde şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında planlanan elektrik kesintileri, 4, 5 ve 6 Şubat 2026 tarihlerinde birçok ilçeyi kapsayacak şekilde uygulanacak. Akyurt, Bala, Beypazarı, Elmadağ, Etimesgut ve Yenimahalle’de farklı saat aralıklarında yapılacak elektrik kesintisi nedeniyle çok sayıda mahalle, sokak ve kırsal bölge geçici süreyle elektriksiz kalacak. Kesintiler, belirlenen program doğrultusunda sabah saatlerinden başlayarak akşam saatlerine kadar sürebilecek ve ilçelere göre değişen sürelerde uygulanacak. İşte Ankara elektrik kesintisi 4 Şubat, 5 ve 6 Şubat kesinti listesi…

Ankara elektrik kesintisi 4-5-6 Şubat planlı elektrik kesintileri açıklandı
Haber Merkezi
03.02.2026
saat ikonu 23:38
03.02.2026
saat ikonu 23:40

’da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren elektrik kesintilerine ilişkin yeni planlama duyuruldu. Çalışmalar kapsamında bazı ilçelerde birden fazla gün boyunca farklı bölgelerde kesintiler yapılacak. Ankara’da planlı elektrik kesintileri listesi belli oldu.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 4-5-6 ŞUBAT

4-5-6 Şubat Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler açıklandı:

AKYURT

Akyurt ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 4 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında Ahmetadil ve Mavi Selvi sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 13.30 saatleri arasında Gülyaz, Şehit Yunus Yılmaz, Ahmetadil, Zafer, Ali Kuşçu, Aşık Veysel, Eşref Apak, Devrez, Köşe, Menekşe, Oğuzhan, Sakin, Sumru, Karanfil, Deniz, Uğur, Yavuz, Söğüt, Çevre, Hoca Ahmet Yesevi, Bulut, Çamlıca, Sancak, Can, Bodrum, Lale, Alparslan ve Necip Fazıl Kısakürek sokakları etkilenecektir.

6 Şubat 2026 tarihinde ise 09.30 ile 11.30 saatleri arasında yalnızca Ahmetadil sokağında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BALA

Bala ilçesinde 4 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 19 Mayıs Afşar, Atatürk, Adnan Kahveci, Torunoğlu, Dadaloğlu, Yayla Afşar, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Yeniköy ve Koçyayla bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Şubat 2026 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Ahiboğaz, Karapınar, Sakarya, Fatih Caddesi, Beynam, Beynam Çiftliği ve çevresindeki çok sayıda sokak ve mevkii kesintiden etkilenecektir.

Ankara elektrik kesintisi 4-5-6 Şubat planlı elektrik kesintileri açıklandı

6 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Avni Akyol, Çavuşlu, Köseli ve Tolkoy bölgelerinde, aynı gün 16.00 ile 18.00 saatleri arasında ise Yassıhüyük, Sarıoba, Sazlar, Yeniköseler ve çevresindeki kırsal alanlarda elektrik kesintisi olacaktır.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde 4 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Fatih, Harman, İpekyolu, Şehit Mustafa Bozkurt ve Kırbaşı sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

6 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Macun Mahallesi’nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ELMADAĞ

Elmadağ ilçesinde 5 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Papatya, Nenehatun, Ladin, Gençlik, Saray, Düzce, Ercan, Lala, Zambak ve Leylak sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

Ankara elektrik kesintisi 4-5-6 Şubat planlı elektrik kesintileri açıklandı

6 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Akçaali, Kuşçuali, Adatepe ve Armutlu bölgeleri kesintiden etkilenecektir.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesinde 4 Şubat 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında Sultan Mahmut, Evliya Çelebi, Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii, Yapracık, Dumlupınar, Turgut Özal, Ankara Şehir Yolu, Başkent Üniversitesi Erkek Öğrenci Yurdu ve çok sayıda konut yapı kooperatifinde elektrik kesintileri yapılacaktır.

5 Şubat 2026 tarihinde Mehmet Akif Ersoy, Keskin, Dumlupınar Bulvarı ve çevresindeki sokaklarda kesintiler planlanmaktadır.

Ankara elektrik kesintisi 4-5-6 Şubat planlı elektrik kesintileri açıklandı

6 Şubat 2026 tarihinde Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii, Emir Yaman, Ahmetadil, Mehmet Akif Ersoy, Ahi Mesud, Çınar, Dumlupınar ve Eskişehir Yolu çevresinde gün boyu sürecek kesintiler uygulanacaktır.

YENİMAHALLE

Yenimahalle ilçesinde 4 Şubat 2026 tarihinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere farklı saatlerde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintiler 129, 135, 133, 126, Fatih Sultan Mehmet, Göynükdağı ve Erciyes sokaklarını kapsamaktadır.

Ankara elektrik kesintisi 4-5-6 Şubat planlı elektrik kesintileri açıklandı

5 Şubat 2026 tarihinde Şehit Süleyman Şahin, Akgüvercin, Demirdağ, Ünsal ve İkinci İnönü sokaklarında elektrik kesintileri planlanmıştır.

6 Şubat 2026 tarihinde Kırandağ, Macun Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana, Zübeyde Hanım, Meriç, Misket ve Alparslan Türkeş sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

#Yaşam
#Son Dakika
#Ankara
#Aktüel
