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 | Sumru Tarhan

Ankara elektrik kesintisinin ne zaman biteceği duyuruldu! Beypazarı, Çankaya, Gölbaşı…

Bugün Ankara'da meydana gelen elektrik kesintisi sonrası vatandaşlar elektriklerin geleceği saati araştırmaya başladı. Başkent internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ankara elektrik kesintisinin biteceği saat belli oldu.

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Ankara elektrik kesintisinin ne zaman biteceği duyuruldu! Beypazarı, Çankaya, Gölbaşı…
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 17:28

14 Temmuz Pazartesi günü erken saatlerde başlayan elektrik arızası için ekipler çalışmalarına devam ediyor. Bazı bölgelerde yaşanan plansız nedeniyle kesintisinin biteceği saat belirlenmezken kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 TEMMUZ

Akyurt ATATÜRK, GÜLPEMBE, AHMETADİL Sokak, ATATÜRK, KAMELYA Sokak, ATATÜRK, İSTİKLAL Sokak, ATATÜRK, VATAN Sokak bölgelerinde meydana gelen arıza plansız olurken ekiplerin çalışması sürüyor.

Ankara elektrik kesintisinin ne zaman biteceği duyuruldu! Beypazarı, Çankaya, Gölbaşı…

Altındağ ALİ ERSOY, Sokak, ALİ ERSOY, 11 Sokak, ALİ ERSOY, 17 Sokak, ALİ ERSOY, MALAZGİRT Sokak, ALTINPARK, MALAZGİRT, ALTINPARK, MİDYE Sokak, AYDINLIKEVLER, 2 Sokak, AYDINLIKEVLER, ÇAMLITEPE Sokak, BARAJ, 1495/2 Sokak, GÜNEŞEVLER, 1495/2 Sokak, GÜNEŞEVLER, MALAZGİRT Sokak, GÜNEŞEVLER, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR Sokak, GÜNEŞEVLER, DORUK Sokak bölgelerinde plansız kesinti yaşanıyor. Kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

Ankara elektrik kesintisinin ne zaman biteceği duyuruldu! Beypazarı, Çankaya, Gölbaşı…

ANKARA BEYPAZARI SOKAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

KUYUCAK Sokak, DİBEKÖREN Sokak bölgesinde yaşanan elektrik kesintisinin nedeni belirlenmezken kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor.

HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, ATATÜRK_3, KAYADİBİ, ATATÜRK_3, KUŞÇUALİ, ATATÜRK_3 Sokak, KUŞÇUALİ, KUŞÇUALİ bölgelerinde plansız kesinti yaşanıyor.

Ankara elektrik kesintisinin ne zaman biteceği duyuruldu! Beypazarı, Çankaya, Gölbaşı…

19 MAYIS Sokak, HİSAR, YABANGÜLÜ Sokak, AŞAĞI EĞLENCE, AYVALI Sokak, AYVALI, AYVALI Sokak, ESERTEPE, ÇAMBAŞI Sokak, ESERTEPE, 318 Sokak, ESERTEPE, 326 Sokak, ESERTEPE, 329 Sokak, KANUNİ, 807 Sokak, KUŞCAĞIZ, 663 Sokak, KUŞCAĞIZ, TAŞOCAĞI Sokak, KUŞCAĞIZ, 414 Sokak, 416 Sokak, 413 Sokak, AŞIK VEYSEL Sokak, ÇAMBAŞI Sokak, 338 Sokak, 410 Sokak, 417 Sokak, 409 Sokak, 411 Sokak, 412 Sokak, KUŞCAĞIZ, 339 Sokak bölgelerindeki arızanın da sebebi henüz bilinmiyor. Ekipler çalışmalarına devam ederken kesinti sonlanma saati duyurulmadı.

Ankara elektrik kesintisinin ne zaman biteceği duyuruldu! Beypazarı, Çankaya, Gölbaşı…

ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

AVNİ AKYOL, 1, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİGİ, BEYNAM KONAKLARI, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 136, ATATÜRK...., DAĞ EVLERİ, KALE BOĞAZI, BAHÇELİEVLER, BEYNAM, SERHAT EVLERİ bölgelerinde arıza 17.30'a kadar sürerken SÖĞÜTÖZÜ Sokak, LİZBON Sokak, ATA, KABİL Sokak, ATA, 1074 Sokak, ATA, 1076, ATA, 1078 sokak, HUZUR, 1110 Sokak bölgelerinde kesintinin saati belirlenmedi.

Ankara elektrik kesintisinin ne zaman biteceği duyuruldu! Beypazarı, Çankaya, Gölbaşı…
ETİKETLER
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#beypazarı
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