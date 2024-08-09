Ankara Eskişehir yolunda olan trafik kazasında 11 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
09 Ağustos 2024 08:46 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 08:55
9 Ağustos günü Ankara Polatlı'da meydana gelen yolcu otobüsü trafik kazasında çok sayıda yaralı olurken son dakika Ankara yolcu otobüsü kazası son durum araştırılıyor. Ölü, yaralı var mı merak edilirken olay yerine ekipler sevk edildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde saat 05.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Eskişehir yönüne giden yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı.
ANKARA ESKİŞEHİR YOLUNDA TRAFİK KAZASI ÖLÜ, YARALI VAR MI?
9 Ağustos günü Polatlı'nın Eskişehir yönüne giden yolcu otobüsü köprünün ayağına saplanırken Ankara Valisi Vasip Şahin kazada 11 ölü ve 26 yaralı olduğunu belirtti.
Kazanın olduğu yol ise trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine kazanın olduğu yere itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken otobüste sıkışanlar kurtarıldı.
POLATLI ANKARA OTOBÜS KAZASI SON DAKİKA
Sabah 05.00 civarında olan otobüs kazasında çok sayıda kişi yaralanırken 11 kişi hayatını kaybetti.
Polatlı ilçesinde olan trafik kazası Eskişehir yönüne giderken olurken otobüs, köprünün ayağına saplandı.
Kaynak: TGRT Haber